Deputatul Eugen Neata lupta in Parlament impotriva excesului abuziv de putere pe care instituțiile statului îl exercită asupra societății civile

De-alungul timpului am vorbit și am ridicat problema excesului abuziv de putere pe care instituțiile statului îl exercită asupra societății civile și despre faptul că acestea s-au îndepărtat de cetățeni, de problemele reale cu care aceștia se confruntă. Alături de colegii mei parlamentari am reușit prin inițiativele legislative propuse să stopăm o parte din aceste abuzuri și vom continua înlăturarea acestora.

Una dintre problemele ridicate de societatea civilă a fost cu privire la modul de aplicare a legii privind circulația pe drumurile publice.

Problema ridicată cel mai des se referă la faptul că polițiștii rutieri se concentrează cu precădere pentru a colecta așa numitele “norme de amenzi” prin folosirea aparatelor radar, fixe sau mobile, instalate pe autovehicule fără însemnele poliției rutiere, în zone unde lipsesc indicatoarele sau marcajele rutiere, fără risc rutier, ascunși în diverse locuri și nu întreprind în nici un fel acțiuni de prevenție a producerii evenimentelor rutiere nedorite.

Pentru a rezolva această situație a fost inițiat proiectul legislativ Pl-x 112/2018 care are ca scop principal corectare Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice astfel încât aceasta să își atingă scopul său inițial – prevenirea accidentelor rutiere și dobândirea unui comportament responsabil al conducătorilor auto. Proiectul a fost votat astăzi, în plenul Camerei Deputaților (cameră decizională) și are ca obiect de reglementare modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul instituirii unor dispoziţii referitoare la obligativitatea purtării uniformei de către poliţiştii rutieri şi de frontieră, constatarea contravenţiilor numai cu mijloace tehnice certificate, instalarea dispozitivelor destinate măsurării vitezei numai pe autovehicule ce poartă însemne distinctive, precum şi sancţionarea cu nulitate absolută a procesului verbal de constatare a contavenţiei, care nu respectă forma şi conţinutul stabilite prin regulament. Prin inițiativele legislative depuse și prin tot ceea ce face Partidul Social Democrat demonstrează că își respectă promisiunile făcute în campania electorală, că are preocupări pozitive, preocupări pentru crearea unui cadru legal care să conducă la deschidere față de cetățean, creștere economică și bunăstare în rândul românilor! Eugen Neata, deputat PSD de Valcea #legipentruoameni

