Eugen Neata, deputat PSD de Valcea: Ne ținem de cuvânt și continuăm să realizăm proiectele din programul de guvernare!

Astăzi, în plenul Camerei Deputaților (cameră decizională) am votat propunerea legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A.

Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții are ca obiectiv direct susținerea dezvoltării economice prin investiții în sectoare competitive, care antrenează un efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de capital și surse din piața financiară.

Programul de guvernare 2017-2020 aprobat prin Hotarârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului prevede implementarea unei strategii economice naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung, inclusiv prin crearea de noi instrumente de investiții, care să conducă la dezvoltarea economiei românești și să ofere o alternativă de finanțare a proiectelor de investiții în domenii precum infrastructură, energie, agricultură, sănătate, dar și în alte domenii.



Ideea creării fondului suveran de investiții în scopul stimulării economiei naționale a fost agreată de instituțiile europene și internaționale.

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) are ca scop atât dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.

Propunerea legislativa are impact asupra veniturilor bugetului de stat începând din acest an, în sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acțiunilor transferate în protofoliul acestuia.

Partidul Social Democrat continuă programul de guvernare și respectă promisiunile făcute în campania electorală!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea