Deputatul ALDE de Valcea, Dumitru Lovin, si-a pierdut busola, ratiunea si bunul simt?! Sa va fie rusine! 

Deputatul ALDE de Valcea, Dumitru Lovin, si-a pierdut busola, ratiunea si bunul simt?! Parlamentarul se crede in comunism, un fel de mic Nicolae Ceausescu al Valcii si doreste ca toata presa sa-l laude. Ei bine, domnule deputat, trebuie sa va anuntam ceva: s-a schimbat regimul, suntem intr-un stat de drept, in care libertatea de exprimare este garantata prin lege, iar parerea mea este ca activitatea dumneavoastra in Parlament lasa de dorit! Este strict parerea mea si mi-am exprimat-o clar prin articole. Bineinteles ca nimeni nu detine adevarul absolut si orice text are si caracter subiectiv.

Iata ce am scris ultima data: Dumitru Lovin, ajuns deputat la varsta senectutii, prin sustinerea omului de afaceri Ilie Virgil Bica, nu s-a evidentiat cu nimic in acest an si jumatate de Parlament. Nimic notabil, nimic memorabil! Activitatea sa este o mare necunoscuta pentru valceni (ca doar nu ia cineva in seama aburelile transmise de Nea Tache din cand in cand, ca mari realizari, de fapt praf in ochii alegatorilor!).

Acest text l-a inflamat maxim pe deputatul Lovin, intaratat de sfatuitori nocivi, care s-a dezbracat de caracter si si-a dat arama pe fata intr-un text absolut mizerabil, plin de acuzatii si amenintari la adresa subsemnatului. Toate aceste insailari sunt niste calomnii mizerabile si minciuni infioratoare, iar deputatul Lovin va raspunde, mai devreme sau mai tarziu, in fata instantei umane si divine! Dumnezeu nu bate cu parul, domnule Lovin, veti vedea! De ce nu sunteti capabil sa suportati si critica?! In privinta aberatiilor din asa-zisul drept la replica, nu pot decat sa va raspund asa: Sa va fie RUSINE, astfel de texte va descalifica atat ca parlamentar, dar si ca OM! Cand v-am sustinut in campania electorala din 2016 aveati alta parere despre Tiberiu Pirnau.

Eu sunt unul dintre cei care v-am votat si am tot dreptul, atat ca simplu cetatean cat si ca ziarist sa va si CRITIC, asa cum va voi si lauda cand voi considera ca activitatea dumneavoastra impune acest lucru!

Tiberiu Pirnau