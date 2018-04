GIGse 2018 – solutii pentru piata americana a jocurilor de noroc

Clarion Events este unul dintre cei mai vechi organizatori de evenimente din Marea Britanie. Avand o experienta de peste 70 de ani in domeniu, prin producerea si furnizarea de evenimente, Clarion reuseste sa faciliteze interactiunea intre comunitatile de afaceri, in scopul gasirii de noi oportunitati si de rezolvari ale problemelor. Beneficiind de o gama diversa de expozitii, conferinte, targuri si site-uri web, clientii acestei firme pot stabili noi contacte, isi pot demonstra valoarea produselor, pot construi relatii mai puternice cu clientii lor si pot afla modalitati de crestere a afacerii.

Clarion s-a dezvoltat puternic in ultimii ani, avand peste 1500 de angajati in cele 15 sedii din toata lumea. Compania inregistreaza peste 1 milion de vizitatori in cadrul celor 180 de evenimente organizate anual in 50 de tari. Specialistii Clarion creeaza medii unice, eficiente și stimulative, care pot servi ca platforma pentru a putea construi o afacere si a intari relatiile cu clientii. Evenimentele organizate de aceasta atrag cumparatori cu bani si putere de decizie, care cauta solutii si inovatii pentru a-si imbunatati afacerea. Punerea lor in contact cu furnizorii acestor solutii si cu ceilalti antreprenori este principala preocupare a companiei. Domeniile in care compania are expertiza sunt: retail-ul, energie si resurse, aparare si securitate, gaming, tehnologie, stiinte.

Pe 31 mai si 1 iunie 2018, Clarion organizeaza GIGse, un eveniment dedicat industriei de jocuri de noroc din SUA. Evenimentul, care se va disputa pe parcursul a doua zile, pune la dispozitia autoritatilor de reglementare, a operatorilor si furnizorilor din domeniu o platforma de invatare, de cunoastere si socializare, la Miami Biltmore Hotel. Situat in centrul orasului Miami, la 5 kilometri de Aeroportul International din Miami si la 8 mile de vestita South Beach, hotelul este o locatie luxoasa, cu servicii si facilitati de comunicare de ultima ora. Conferinta are loc simultan cu Juegos Miami, intalnirea comunitatii oamenilor de afaceri din America de Sud.

Pe parcursul celor doua zile, in cadrul conferintei se vor prezenta instrumentele necesare atragerii si retentiei de clienti, extinderea afacerilor si dezvoltarea acestora in noul context generat de extraordinara dezvoltare a tehnologiei. Intalnirea va oferi participantilor un important avans in dezvoltarea pariurilor sportive, adaptarea la schimbul de generatii si mentinerea afacerilor, identificarea preferintelor clientilor si adaptarea ofertei la cerintele lor, imbunatatirea experientei de joc si pastrarea clientilor, eficienta conversiei, cunoasterea de noi tehnologii, potentialul eSports si DFS ( Daily Fantasy Sports). Printre participanti remarcam companii cum ar fi Gambling Insider, Inter Gaming, iGaming Business, Online CasinoReports si altele ca acestea.

Ca in fiecare an in cadrul evenimentului se organizeaza o competitie pentru firmele din domeniu aflate la inceput de drum. De -a lungul timpului au beneficiat de acest lucru BlueBat Games, NumberFire si castigatorul anului trecut nQube. Vor fi selectate 5 start-up-uri din cele care vor aplica. Acestea vor primi spatiu expozitional in cadrul evenimentului si vor avea sansa de a-si sustine produsele si a-si promova ideille. Deoarece evenimentul are loc simultan cu intalnirea comunitatii oamenilor de afaceri din America de Sud, in acest an pot aplica si afaceri din acesta zone. Se pot inscrie companii care au un concept nou de joc, o abordare diferita a marketing-ului pe canale intermediare, modalitati inovatoare de a exploata convergenta jocurilor de noroc cu alte sectoare sau de a accesa segmente de clienti neglijate. Castigatorii vor primi spatiu expozitional gratuit la editia de anul viitor, iar reprezentanti ai acestuia vor putea sustine prelegeri la viitorul eveniment de gen, asa cum se intampla in acest an, cand alaturi de Frank Pracukowski, directorul iGaming Capital, vor lua cuvantul Dr. Jason Fiege , CEO, si Dr. Stasi Baran, COO la nQube Data Science, castigatoare a editiei trecute.