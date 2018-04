Primul magazin din reteaua de magazine DIANA inaugurat in anul 1991, transformat intr-un spatiu comercial ultramodern

Suntem bucurosi sa anuntam remodelarea magazinului DIANA Centru (strada Regina Maria din Ramnicu Valcea). Acesta este primul magazin din reteaua de magazine DIANA inaugurat in anul 1991, care acum isi asteapta clientii intr-un spatiu comercial ultramodern. Pe langa sortimentatia diversificata si ofertele promotionale atractive, punctul forte este prospetimea si savoarea produselor si preparatelor din carne DIANA.

Suprafata magazinului este de 280mp. La inaugurarea magazinului au fost oferite peste 500 de premii.

Aceasta remodelare reprezinta doar inceputul unui intreg proces de modernizare la nivelul retelei de magazine DIANA.

De asemenea joi, 5 aprilie, a fost inaugurat magazinul DIANA cu numarul 50. Acesta este situat in Ramnicu Valcea, pe strada Morilor si are o suprafata de vanzare de 300mp. Inaugurarea a fost un prilej pentru a oferii peste 300 premii, ce constau in preparate din carne DIANA.

Teodora MOŢOC Specialist Marketing Departament Marketing

