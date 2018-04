C.E.T. GOVORA: Tabelul definitiv prezintă o masă credală de 406,71 milioane lei; în 30 de zile trebuie depus planul de reorganizare

C.E.T. GOVORA SA Râmnicu Vâlcea (CUI: 10102377) are ca obiect principal de activitate producţia de energie termică şi energie electrică şi exploatarea zăcămintelor minerale de cărbune, precum şi efectuarea de acte de comerţ în legătură cu obiectul de activitate. În anul 2015 a fost preluată, de la Complexul Energetic Oltenia, afacerea de exploatare a cărbunelui la exploatarea minieră din judeţul Vâlcea – EM Berbeşti-Alunu, demers care a îngreunat şi mai mult situaţia financiară a societăţii. Pe 29 aprilie 2016, C.E.T. GOVORA SA s-a cerut în insolvenţă, precizând în documentaţia depusă la Dosarul nr.1396/90/2016 că are 2.294 angajaţi, datorii pe termen scurt în valoare de 178.806.009 lei şi datorii pe termen mediu si lung în cuantum de 207.614.709 lei. Procedura generală de insolvenţă a fost deschisă pe 9 mai 2016, iar săptămâna trecută (pe 29 martie 2018, mai exact) a fost publicat tabelul definitiv al creanţelor, care include aproape 300 de creditori… plus 329 de salariaţi. Masa credală se ridică la 406.709.373,63 lei, sumă la care s-ar mai putea aduna 21,962,243.71 lei – creanţe sub condiţie. Cel mai important creditor este COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, cu o creanţă chirografară de 194.092.656 lei (47,72% din masa credală) şi una garantată de 2,25 milioane lei. CONSILIUL JUDEŢEAN Vâlcea, acţionarul companiei, are de recuperat 17,3 milioane lei, sumă care reprezintă în principal “redevenţă şi dividende neachitate“. Aşa spune administratorul judiciar EURO INSOL SPRL (Alexandru SCARLAT). Şi Primăria Râmnicu Vâlcea este prezentă în tabel, cu o sumă mult mai mică faţă de CJ, de “numai” 4,12 milioane lei, bani care reprezintă “redevenţă sistem TU, chirie, concesiune teren”. Neachitate de C.E.T. GOVORA SA, desigur. În ceea ce priveşte chirografarii privaţi, cu sume de peste un milion de lei se prezintă următorii: ARTEGO SA – 1.665.256,19 lei

BICA SRL – 1.832.584,98 lei (din pacate, afaceristul valcean Ilie Virgil Bica are toate sansele, alaturi de ceilalti chirografari, sa fie foarte dezamagit in urma planului de reorganizare judiciară – nr)

CEZ DISTRIBUTIE SA – 3.307.091,49 lei

ENERGOCARB SERV SRL – 1,381,245.96 lei

ENERGOMONTAJ SA – 4,509,961.74 lei

ENGIE ROMANIA SA – 4.871.377,12 lei

GRUP FEROVIAR ROMAN SA – 4.660.881 lei

ROMELECTRO SA – 6.644.047,52 lei

TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE (TPSUD) SRL – 2.081.562,61 lei

ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII – 1.167.014,60 lei Acum, după publicarea tabelului definitiv, debitoarea trebuie să depună planul de reorganizare în 30 de zile (se mai poate acorda o prelungire). În caz contrar, se trece la faliment. Desigur, C.E.T. GOVORA va depune un astfel de plan, iar votarea lui depinde în principal de COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, creditor (de stat) aflat într-o mare dilemă: dacă acceptă ca debitoarea C.E.T. GOVORA să achite doar un mic procent din datoriile chirografare… sau chiar nimic, îşi complică şi mai mult propria situaţie financiară, plus că afecteaza şi alţi 280 de chirografari care au de recuperat peste 113 milioane lei. Dacă solicită toţi banii sau mare parte din datorie, îngroapă C.E.T. GOVORA SA, care nu are cum să achite 400 de milioane lei în 3 sau 4 ani de reorganizare judiciară. (sursa foto: cetgovora.ro) Sursa: http://supervizor.ro/c-e-t-govora-tabelul-definitiv-prezinta-o-masa-credala-de-40671-milioane-lei-in-30-de-zile-trebuie-depus-planul-de-reorganizare/ DOCUMENT ATAŞAT:

C.E.T. GOVORA SA – Tabel definitiv al creanţelor

Nr. 6706/29.03.2018

1. Societatea C.E.T. GOVORA SA, cod unic de înregistrare: 10102377 Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a Civila Dosar nr.: 1396/90/2016 Tabel definitiv al obligaţiilor debitorului CET GOVORA SA– în insolventa întocmit în conformitate cu art. 112 din Legea 85/2014 Nr. 1152/29.03.2018 Nr. Crt Creditor Sediu social Creante admise în lei ramase definitive din tabelul preliminar si/sau în urma solutionarii contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar

Creanta admisa sub conditie LEI Pondere procent categorie Pondere procent total creante Observatii I Creante garantate – art. 159 alin. 1 pct. 3 Sediu social Creante admise în lei ramase definitive din tabelul preliminar si/sau în urma solutionarii contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar Creanta admisa sub conditie LEI Pondere procent categorie Pondere procent total creante Observatii

1 Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 273B, sector 1, Bucureşti 37,604,596.53 0.00 70.2741% 9.2461% Creanta este garantata conform urmatoarelor: contract de ipoteca imobiliara nr. 3/30.01.2012, contract de ipoteca mobiliara nr. 1/19.03.2014, contract de ipoteca mobiliara nr. 2163/26.10.2015, contract de ipoteca mobiliara nr. 2/19.03.2014, contract de ipoteca imobiliara nr. 1388/26.10.2015, contract de ipoteca imobiliara nr. 945/19.08.2014. In privinta creantei garantate urmeaza a se aplica dispozitiile art. 103 din lege. 2 ANAF – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 10, sector 3 6,656,161.00 0.00 12.4388% 1.6366% Debite datorate bugetului de stat. Creanta este garantata conform procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 64960/11.03.2016 prin raportare şi la rezultatul evaluarii conform art. 103 din lege. 3 COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj 2,250,000.00 0.00 4.2047% 0.5532% creanta garantata conform contractului de ipoteca imobiliara nr. 3191/30.12.2015 4 STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PULICE reprezentat prin ANAF – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 10, sector 3 7,000,567.00 0.00 13.0824% 1.7213% Debite datorate bugetului de stat. Creanta este garantata conform procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 146/27.01.2015 prin raportare şi la rezultatul evaluarii conform art. 103 din lege. Lucretiu Patrascanu, nr. 10, sector 3 34,261,801.00 0.00 75.47671% 8.42415% Debite datorate bugetului de stat. Creanta este inscrisa în categoria creantelor bugetare avand în vedere rezultatul raportului de evaluare. 8 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI (ANRE) Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2 452,307.98 0.00 0.99641% 0.11121% contributii anuale 9 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE – A.N.R.S.C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti 28,477.66 0.00 0.06273% 0.00700% contributii 10 COMUNA MIHAESTI Com. Mihaesti, sat. Buleta, nr. 73, judeţul Valcea 3,675.00 0.00 0.00810% 0.00090% taxe la bugetul local; 11 CONSILIUL JUDETEAN VALCEA Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 1, jud. Valcea 84,702.49 0.00 0.18659% 0.02083% impozit pe profit; diferenta solicitata este compusa din creante ce vor fi inscrise în categoria creantelor chirografare şi din creante nedatorate 12 MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA – DIRECTIA ECONOMICOFINANCIARA Rm. Valcea, str. Carol I, nr. 3-5 244,591.00 0.00 0.53882% 0.06014% taxe şi impozite locale 13 ORASUL BAILE OLANESTI şi Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti Str. 1 Decembrie,Nr. 1, Loc.Baile Olanesti, Jud.Vâlcea 3,176.93 0.00 0.00700% 0.00078% taxe şi impozite locale; 14 PRIMARIA ORASULUI CALIMANESTI Str. Calea lui Traian Nr 306, Calimanesti, jud. Valcea 2,259.00 0.00 0.00498% 0.00056% taxe şi impozite locale ; 15 PRIMARIA SLATINA Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, Slatina, jud. Olt 213,494.00 0.47031% 0.05249% taxe şi impozite locale şi redeventa; 16 PRIMARIA SLATIOARA Str.Revolutiei, Nr.28, Loc.Slatioara, Jud.Olt 7.00 0.00 0.00002% 0.00000% taxe şi impozite locale 17 STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PULICE reprezentat prin ANAF – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 10, sector 3 5,320,019.66 0.00 11.71969% 1.30806% Debite datorate bugetului de stat/accesorii suplimentare instituite ulterior constituirii procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 146/27.01.2015. Creanta este inscrisa în categoria creantelor bugetare avand în vedere rezultatul raportului de evaluare. Decebal, nr. 29, bl. 45, sc. 1, ap. 3, Craiova, jud. Dolj 60,023.20 0.00 0.01951% 0.01476% contravaloare produse livrate 20 ACV SOLAR TECHNOLOGY SA prin SCP STRATULAT ALBULESCU” SCA, str. Ion Brezoianu, nr. 27, Cladirea Bog’Art, et. 8, sector 1, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 21 ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE” Str. Remus Bellu, nr.6, Rm. Valcea, Jud. Valcea 7,059.99 0.00 0.00230% 0.00174% contravaloare prestari servicii, facturi, penalitati 22 ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE – CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL OLTENIA Str. Brestei, nr. 3A, etaj 4, Craiova, Dolj 2,663.32 0.00 0.00087% 0.00065% facturi neachitate – prestari servicii 23 AGEXIMCO SRL Bd. Marasesti, nr. 25, sector 4, Bucureşti 6,295.46 0.00 0.00205% 0.00155% contravaloare produse livrate 24 ALAN-MED SRL Str. Colonel Badescu, nr. 13, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 19,108.80 0.00 0.00621% 0.00470% contravaloare prestari servicii 25 ALESIS SRL Str.Dostoievski,Nr.26, Loc. Cluj -Napoca,Jud.Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 26 ALFA CLUJ SRL Cluj Napoca, Bd. Muncii, nr. 14, perimetrul 10, jud. Cluj 6,494.40 0.00 0.00211% 0.00160% facturi neachitate – marfa livrata 27 ALFA LAVEL SRL Str.Baratiei, Nr.35, sector 3, Bucureşti 3,200.16 0.00 0.00104% 0.00079% facturi neachitate – marfa livrata 28 ALFRID SA Pitesti, str. Teilor, nr.43 prin administrator ing.Figura-Derioiu Georgian 40,740.00 0.00 0.01324% 0.01002% facturi redare în circuitul economic halde emise în 05.04.2016 29 ALLEGRO S.R.L Str. Alamor, nr.12 A, Sibiu, Jud. Sibiu 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi şi penalitati 30 AMTECH SRL Str. Avram Iancu, nr. 12, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 41,325.32 0.00 0.01344% 0.01016% contravaloare prestari servicii 31 ANCA STEEL DISTRIBUTION SRL Str. Oborului, nr.2C Municipiul Curtea de Arges, jud. Arges 32,301.75 0.00 0.01050% 0.00794% contravaloare facturi neachitate 32 APAVIL SA Str. Carol I, nr. 3-5, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 3,866,939.00 0.00 1.25716% 0.95079% contravaloare prestari servicii. 33 APISORELIA SRL Str.Mihai Stamatin, nr.13, etaj.1, jud. Neamt, Piatra Neamt, Jud. Neamt 11,843.78 0.00 0.00385% 0.00291% prestari servicii -facturi neachitate 34 APURAN ENERGY TRADING SRL prin SCA Vilau şi Asociatii, str. Emil Pangratti, nr. 30, et. 6-7, sector 1, Bucureşti 127,955.71 0.00 0.04160% 0.03146% contravaloare certificate verzi BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6706/29.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 9 35 ARTECA JILAVA SA Soseaua Giurgiului, nr. 33A, Comuna Jilava, jud. Ilfov 689,305.85 0.00 0.22410% 0.16948% contravaloare produse livrate 36 ARTEGO S.A Str. Ciocarlau, nr.38, Tragu-Jiu, jud. Gorj 1,665,256.19 0.00 0.54138% 0.40945% facturi fiscale- furnizare produse 37 ARTOPROD SRL Aleea Parteneriatului, nr. 12, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 56,544.20 0.00 0.01838% 0.01390% Contravaloare servicii prestate. In cerere se mai solita dobanda legala/penalitati, fara a se preciza cuantumul. 38 ARV GOD TECHNOLOGY SRL prin Cabinet de Avocat Codescu A. Alexandru, Bd. N. Iorga, nr. 137, et. 1, ap. 2, Valenii de Munte, Prahova 148,970.95 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 39 AS INDUSTRIAL SA Str. Elena Clucereasa, Nr.58-60, sector 1, Bucureşti 151,232.46 0.00 0.04917% 0.03718% contravaloare produse livrate 40 ASTROENERGY GREEN PRODUCTION SRL sediul ales D.N.PitestiCampulung, Km. 18, Com. Titesti, nr.195, Sat Valea Stanii, 117750, Judeţul Arges 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 41 ATLAS TOUR SRL prin av. Gabriel Butoeru, B-dul Tineretului nr.14, Bl. S2, Sc.D Ap.35, Mun. Rm. Valcea Jud. Valcea 32,574.00 0.00 0.01059% 0.00801% contravalaloare servicii de publicitate prestate şi neachitate 42 ATS ENERGY SRL prin Asztalos & Crisan SCPA, str. Petofi Sandor, Nr 45, Et 3, Ap 2, Loc. Satu Mare Jud. Satu Mare 124,825.24 0.00 0.04058% 0.03069% contravaloare certificate verzi. 43 AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA-AFER Calea Grivitei, nr.393, sector 1, Bucureşti 919.54 0.00 0.00030% 0.00023% contravaloare facturi prestatie inspectie tehnica 44 AUTOVEST SRL Str. Frunzei, Nr.10, Loc.Oradea, Jud.Bihor 475,038.30 0.00 0.15444% 0.11680% contravaloare furnizare carburant motorina euro 5 45 BAILE GOVORA SA Str.T.Vladimirescu, nr.119, Baile Govora, jud.Valcea 5,899.00 0.00 0.00192% 0.00145% contravaloare facturi servicii cazare 46 BALKAN PHOTO ENERGIA SRL str. Mihail Birca, nr. 15A, bl. F25, sc. 1, ap. 9, Craiova, jud. Dolj 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 47 BDO BUSINESS ADVISORY SRL Str. Învingatorilor, nr. 24 sector 3, Bucureşti 26,885.88 0.00 0.00874% 0.00661% facturi servicii de consultanta economica 48 BICA SRL Comuna Orlesti, sat Procopoaia, judeţul Valcea 1,832,584.98 0.00 0.59578% 0.45059% facturi neachitate – prestari servicii 49 BIOTA COM SRL Str. Sergent Hategan, bl.A6, Et.4 ap.17 Aiud Jud. Alba 24,478.98 0.00 0.00796% 0.00602% prestari servicii -facturi neachitate 50 BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA -BRML pentru DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA PLOIESTI Sos.Vitan-Barzesti, nr.11, sector 4, Bucureşti 7,629.42 0.00 0.00248% 0.00188% contravaloare facturi verificari metrologice. 51 BISTRA HIDRO SRL cu sediul procesual ales la SCPA Herteg şi Asociatii, str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 50, ap.12, Cluj Napoca, jud. Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi. Mitropolitul Iosif,nr.69 bl.Camera 2, sector 4, Bucureşti prin Mandrescu Nicolae şi sediul procesual la birou avocat Capraru Ilie, D5ragasani, str. Gib Mihaescu, nr.23 jud.Valcea 28,736.49 0.00 0.00934% 0.00707% facturi neachitate – prestari servicii 56 BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL Sos. Bucureşti – Ploiesti, nr. 1A, Bucharest Business Park, corp B, sector 1, Bucureşti 5,301.16 0.00172% 0.00130% contravaloare produse livrate 57 BUDUSEL HIDRO SRL Cluj Napoca, Str.Zaharia Carcalechi, nr.4, jud.Cluj, administrator Karpat Zslot, sediul procesul ales la SCPA HERTEG, av.Herteg Radu, Cluj Napoca, str Traian Mosoiu, nr.12 Cluj Napoca 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi; 58 CABINET EXPERT CONTABIL ION MANOLE Sediu social – B-dul. Timisoara, nr. 69, bl. C13, sc. E, et. 2, ap. 166, sector 6, Bucureşti, domiciliu corespondenta – Jeni Fluturas, str. Grigore Ionescu, nr. 83, bl. 44, sc. A, et. 8, ap. 32, sector 2, Bucureşti 43,653.67 0.00 0.01419% 0.01073% contravaloare servicii prestate 59 CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT SIRBU CRISTIAN Bucureşti, sector 3, Bd. Unirii, nr. 63, bl. F4, sc. 2, ap. 46 566,607.20 0.00 0.18421% 0.13932% facturi neachitate – prestari servicii asistenta juridica; 60 CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE SANDU ADRIAN DANIEL Str. M. Eminescu, nr. 28, etaj 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 4,120.00 0.00 0.00134% 0.00101% contravaloare servicii prestate 61 CALASARA SPED SRL Str. Alexandru Budisteanu, nr. 9, Ramnicu Valcea, Jud. Valcea 6,198.00 0.00 0.00202% 0.00152% contravaloare servicii prestate 62 CARBOCHIM SA P-ta 1 Mai nr. 3, Cluj Napoca, jud. Cluj 3,730.80 0.00 0.00121% 0.00092% contravaloare produse livrate 63 CAS REGENERABILE SRL Str. Tudor Arghezi, nr.8, et.7, spatiul A sector.2, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 64 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRI BUSTENI Bld. Timisoara nr. 6, sector 6, Bucureşti 677.37 0.00 0.00022% 0.00017% taxe circuite compensari 65 CEPROCIM SA Str. Preciziei, Nr.6, sector 6, Bucureşti 5,070.10 0.00 0.00165% 0.00125% facturi neachitate – prestari servicii BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6706/29.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 11 66 CESIVO SRL prin SCA Tumbar Cega şi Popa”, Bd. Stirbei Voda, nr. 30, Cladirea Malmo, et. 2, Loc.Craiova, Jud.Dolj 9,273.60 0.00 0.00301% 0.00228% contravaloare produse livrate 67 CETPREST SRL Str. Principala, nr. 1, Berbesti, Jud. Valcea 506,504.77 0.00 0.16467% 0.12454% contravaloare prestari servicii 68 CEZ DISTRIBUTIE SA str. Calea Severinului, nr.97,Craiova, jud.Dolj 3,307,091.49 0.00 1.07515% 0.81313% contravaloare facturi 69 CEZ VANZARE S.A Str. Calea Severinului, nr.97, Craiova, jud. Dolj 473,748.96 0.00 0.15402% 0.11648% Contravaloare facturi 70 CIBRO SRL Str. Henri Coanda, nr.4, Bl. R5Bis, Sc.A, ap.2, Rm. Valcea, Jud. Vlacea 7,339.69 0.00 0.00239% 0.00180% facturi neachitate – prestari servicii 71 CIECH SODA ROMANIA SA Str. Uzinei, nr. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 16,751.86 0.00 0.00545% 0.00412% contravaloare produse, servicii şi certificate CO2; 72 CIGA ENERGY S.A prin SCA Cumpanasu & Dejescu, str. Mantuleasa, nr. 15, Corp B, et. 2, sector 2, Bucureşti 84,392.04 0.00 0.02744% 0.02075% facturi neachitate – prestari servicii 73 CLEAN ENERGY ALTERNATIV SRL prin C. I. Av. Stanescu Catalin Gabriel”, str. Marasesti, nr. 210, Ploiesti, jud. Prahova 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 74 COMAT SA Str. Magnoliei, Nr.51, Satu Mare, Jud.Satu Mare 5,986.80 0.00 0.00195% 0.00147% contravaloare produse livrate 75 Compania Nationala Cai Ferate C.F.R.” SA Sucursala Regionala CF Craiova (fosta SRCF Craiova) Bd. Decebal, nr. 1, Craiova, jud. Dolj 118,848.59 0.00 0.03864% 0.02922% facturi neachitate – prestari servicii 76 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA”S.A. Sediu social – Blvd General Gheorghe Magheru, nr. 33, sector 1, Bucureşti şi adresa de corespondenta şi de comunicare a actelor de procedura în Bucureşti, str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti 6,051,741.12 21,962,243.71 1.96745% 1.48798% Creanta în suma de 21.962.243,71 lei este inscrisa sub conditia suspensiva a pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive în favoarea ANRE în dosarul nr. 2428/2/2014 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucureşti. Creanta inscrisa sub conditie, reprezentand debit principal şi penalitati aferente facturii nr. 8116/08.04.2014, a fost generata de emiterea de catre ANRE a Deciziei nr. 738/28.03.2014, ale carei efecte sunt suspendate de Curtea de Apel Bucureşti prin sentinta nr. 3185/27.11.2015 pronuntata în dosarul 3892/2/2015. Efectele Deciziei ANRE 738/28.03.2014 sunt suspendate pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 2428/2/2014 ce are ca obiect anularea Deciziei ANRE 738/28.03.2014. 77 COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A (CNCIR SA ) Sediu social – str. Fluiviului, nr. 16, sector 1, Bucureşti şi Sediu Procesual – str. Promoroaca, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti 5,738.18 0.00 0.00187% 0.00141% facturi neachitate – prestari servicii 78 COMTEC SRL Str. Constantin Brancusi, nr. 3A, Targu Jiu, jud. Valcea 17,255,143.60 0.00 5.60974% 4.24262% redeventa şi dividende neachitate; suma de 84.702,49 reprezinta impozit pe profit şi a fost inscrisa în categoria creantelor bugetare 83 CORABIA SOLAR SRL Str. Haga, nr. 12, etaj 1, camera 2, sector 1, Bucureşti, cu cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în str. Grigore Cerchez, nr. 6, sector 1, Bucureşti 124,621.78 0.00 0.04052% 0.03064% contravaloare certificate verzi 84 COTRACO ROM S.R.L Str. Petki David, nr.69, Sangeorgiu de Mures Jud. Mures cu domiciliul procedural ales la SCP COSTEA, GREU SI ASOCIATII, în Targu Mures, str. Justitiei nr.4A, Jud. Mures 4,732.00 0.00 0.00154% 0.00116% contravaloare servicii prestate, penaliati de intarziere 85 CURIERUL DE VALCEA SRL Carol I, Nr.19, Rm. Valcea Jud. Valcea 6,282.77 0.00 0.00204% 0.00154% comnda-facturi 86 D.M.T. SOLAR SRL Str. Agricultorilor, nr. 40, et. 1, cam. 7, Timisoara, jud. Timis, sediu ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinetul de Avocat Codescu A. Alexandru, cu sediul în Valenii de Munte, Bd. N. Iorga, nr. 137, et. 1, ap. 2 148,970.95 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 87 DAMILA SRL RM.VALCEA, str. Strandului, nr.8, jud.Valcea administrator NITU REMUS DANIEL 540.00 0.00 0.00018% 0.00013% produse livrate; 88 DANSKE COMMODITIES A/S Sediu social – în DK – 8000 Aarhus C, Vaerkmestergade 33, Danemarca, adresa pentru comunicarea actelor de procedura – BIRIS GORAN SPARL, Bd. Titesti, nr.195, Sat Valea Stanii, 117750, Judeţul Arges 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 91 DELTA & ZETA ENERGY SA prin SCP STRATULAT ALBULESCU” SCA, str. Ion Brezoianu, nr. 27, Cladirea Bog’Art, et. 8, sector 1, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 92 DEUTSCHE MANAGEMENT SERVICE SRL Str.Bratului, nr. 11, Sectorul 2, Bucureşti 11,976.25 0.00 0.00389% 0.00294% facturi neachitate – prestari servicii 93 DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC – MUNICIPIUL RM. VALCEA Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 14, judeţul Valcea 17,685.19 0.00 0.00575% 0.00435% creante rezultate din executia unor lucrari de reparatii 94 DIRECTIA SILVICA VALCEA Str. Carol I, nr. 37, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 86,456.39 0.00 0.02811% 0.02126% facturi neachitate – prestari servicii 95 DURABIL SRL Str. Virgil Madgearu, nr.4, Municipul Medias, Jud. Sibiu 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 96 ECO BIO MAGIC S.R.L B-dul Aurel Vlaicu nr.125, Lot.12, Birou S4 şi S6, Constanta, Jud. Constanta 4,371.92 0.00 0.00142% 0.00107% contravaloare facturi 97 ECO TRADING ENERGY SRL Bd. Primaverii nr.55, etaj.3, cam.1, Sector.1, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi; 98 ECOENERGIA SRL Str. Mihai Viteazu, nr.74, ap.1, cod. postal 500187, Brasov, Jud. Brasov, adresa de corespondenta: sediul Reprom SRL, str. Hermann Oberth, nr.8, corp B et.3 Brasov, Jud. Brasov 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 99 ECOSFER ENERGY S.R.L Str. Chiscani, nr.25-27, etaj 5, camera 510 A, Sector.1, Bucureşti 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 100 ECOSUN EXPERT BRASOV SRL str. Maior Al .Campeanu, nr.59, sector 1, Bucureşti, adresa de corespondenta: sediul Repom SRL, str. Hermann Oberth, nr.8, corp B et.3 Brasov, Jud. Brasov 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 101 EDITOR MEDIA SRL str. Luceafarului, nr.2, bl.A4, sc.A, ap.9, Rm Valcea, judeţul Valcea 25,900.00 0.00 0.00842% 0.00637% facturi neachitate – prestari servicii BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6706/29.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 14 102 Electric Power Sources LLC Windemere Sucursala Bucureşti Str. Copsa Mica,Nr.40, Cam 12, 13, Sectorul 1, Bucureşti 38,645.84 0.00 0.01256% 0.00950% facturi neachitate – prestari servicii; 103 ELECTRICOM SRL Str. IH Radulescu, nr. 37A, cod postal 135400, Pucioasa, jud. Dambovita 19,001.07 0.00 0.00618% 0.00467% contravaloare prestari servicii 104 ELECTRO-SERVICE SRL str. Marasti,nr.3, Bacau, jud.Bacau 148,542.96 0.00 0.04829% 0.03652% contravaloare prestari servicii 105 ELECTROVAL SOUND SRL Str. Maior Sever Niculescu, nr. 33, Pitesti, jud. Arges 246,975.66 0.00 0.08029% 0.06073% contravaloare produse livrate şi prestari servicii 106 ELECTROZIG S. A. Str. Stadionului, Nr.6, Turnu Magurele, Jud.Teleorman 47,136.25 0.00 0.01532% 0.01159% Contravaloare prestari servicii; 107 ELISOLAR SRL Str. Dealul Cetatii, nr.67, Brasov, jud. Brasov, adresa de corespondenta: sediul Reprom SRL, str. Hermann Oberth, nr.8, corp B et.3 Brasov, Jud. Brasov 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 108 EL-NESS SRL Str. Drumul Ungurenilor, Nr.6, Craiova, Jud.Dolj 8,950.52 0.00 0.00291% 0.00220% contravaloare produse livrate 109 ENDRESS+HAUSER ROMANIA SRL prin av. Iordache Loredana Laura, Bd. Natiunile Unite nr. 1, Bl. 108A, et. 7, sector 5, Bucureşti 32,242.39 0.00 0.01048% 0.00793% facturi neachitate – marfa livrata 110 ENDURO SRL Calea Bucureşti, nr. 37, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 5,596.19 0.00 0.00182% 0.00138% contravaloare servicii prestate şi produse livrate 111 ENERGOCARB SERV SRL MOTRU, aleea Castanului, nr.1, bl.F2, sc.1, ap.2, judeţul Gorj 1,381,245.96 0.00 0.44905% 0.33961% contravaloare marfa livrata. 112 ENERGOMONTAJ SA Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, Bucureşti 4,509,961.74 0.00 1.46621% 1.10889% facturi neachitate – prestari servicii; 113 ENERGOREPARATII SERV SA Sos. Berceni, nr. 104, Corp A154, sector 4, Bucureşti 15,693.56 0.00 0.00510% 0.00386% Contravaloare prestari servicii; 114 ENERGOTECH SA Bd. Timisoara, nr. 104E, sector 6, Bucureşti 234,711.53 0.00 0.07631% 0.05771% contravaloare produse livrate; 115 ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL Str, Cristofor Columb, nr. 8, sector 1, Bucureşti 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 116 ENERGY LUXTEN GREEN SRL Stefanestii Noi, Alea Teoilor, Nr.10, Bl.13, Sc.A, Ap.17, Stefanesti Jud. Arges. 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi, penalitati 117 ENGIE Romania SA (fosta GDF SUEZ Energy Romania SA ) prin Zamfirescu Racoti & Partners, str. Plantelor nr. 12, sector 2, Bucureşti 4,871,377.12 0.00 1.58371% 1.19775% facturi neachitate – contravaloare furnizare gaze naturale; 118 ENTREX SERVICES SRL prin Cab Av. Andrei Nicolescu, Bd. Lacul Tei, nr. 1-5, et. 5, cam. 501, sector 2, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 119 EOLIAN CENTER S.R.L Str. Insulei, nr.1, cod postal 540337, Targu Mures, jud. Mures,adresa de corespondenta: sediul Reprom SRL, str. Arges 4,992.00 0.00 0.00162% 0.00123% contravaloare executie lucrari 124 EUROETANS INDUSTRI SRL Comuna Cosoveni, str. Principala, nr. 1A, jud. Dolj 25,987.53 0.00 0.00845% 0.00639% contravaloare produse livrate 125 EUROHOD TOUR SRL Str.Olari, bl.14, sc.1, et.2, ap.9, Tg. Jiu, jud.Gorj 66,749.87 0.00 0.02170% 0.01641% contravaloare facturi prestari servicii transport persoane 126 EUROSILOZ SA Str.Dunarii, Bl.L5, sc.C, ap.29, Alexandria, jud.Teleorman 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 127 F & C TOTAL GRUP SRL Str. Imparatul Traian,Nr.9, Bl. B9, sc.2, et. 5, ap. 60 Sectorul 4, Bucureşti 44,264.00 0.00 0.01439% 0.01088% contravaloare produse livrate 128 FABRICA DE ELEMENTE PNEUMATICE SI ELETRONICE PENTRU AUTOMATIZARI FEPA SA BARLAD Barlad, str. Republicii, nr.316, prin Administrator special ing.Conea Vasile 3,652.40 0.00 0.00119% 0.00090% produse livrate 129 FANADY IMPEX SRL Bld. Octavian Goga, nr. 16, bl. M42, sc. 2, et. 8, ap. 50, sector 3, Bucureşti 8,116.80 0.00 0.00264% 0.00200% contravaloare produse livrate; 130 FINAS PROJECT SRL Str. Ion Andreescu nr.21, Cluj Napoca, Judeţul Cluj, adresa de corespondenta: Cluj Napoca str. Ion Andreescu nr.21, Cluj Napoca, Judeţul Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 131 FLEXAL IMPEX SRL Str. Ungheni, nr.2, Iasi, jud. Iasi 1,057.08 0.00 0.00034% 0.00026% contravaloare facturi 132 FORADEX VALEA OLTULUI S.A prin avocat Corina CojocaruPolacsek cu sediul în Bucureşti str. Liviu Rebreanu nr.16, sector.1, str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr.14, camera 01, mansarda, sector.1 Bucureşti 210,298.88 0.00 0.06837% 0.05171% contravaloare facturi neachitate pentru servicii prestate 133 FORCONCID S.A Str. Remus Bellu, nr.1, Mun.Rm. Valcea, Judeţul Valcea 44,469.44 0.00 0.01446% 0.01093% contravaloare facturi 134 GAMA & DELTA ENERGY SA prin SCP STRATULAT ALBULESCU” SCA, str. Valcea 819,769.35 0.00 0.26651% 0.20156% contravaloare prestari servicii 136 GASPECO L&D SA Calea Floreasca, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti 300.00 0.00 0.00010% 0.00007% contravaloare gaz petrolier lichefiat în butelii 137 GENERAL SOFT SERVICE SRL Str. Carol I, nr. 39, bl. D 22, sc. A, ap. 7, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 2,299.20 0.00 0.00075% 0.00057% contravaloare prestari servicii 138 GEODOM SRL Sediu social – B-dul. Ion Mihalache, nr. 93-105, bl. 14, sc. 2, et. 7.ap. 77, sector 1, Bucureşti, Sediu procesual ales – Bd. Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6, Bucureşti la SC URBAN SI ASOCIATII SRL 44,400.00 0.00 0.01443% 0.01092% contravaloare servicii prestate 139 GREEN COMCRIS INVEST SRL Com. Lunca, Sat.Lunca, nr.279, jud. Bihor, adresa de corespondenta: loc. Satu Mare, str. Aurel Popp, nr.2/2, jud. Satu Mare 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 140 GRUP FEROVIAR ROMAN SA Bucureşti, Calea Victoriei nr. 114, sector 1 4,660,881.00 0.00 1.51528% 1.14600% facturi neachitate – prestari servicii 141 GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE SI MONTAJ EXCAVATOARE – GRIMEX TG.JIU, str. Aleea Macului, nr.1, jud.Gor,jadministrator ANA ELENA BUZATU, 416,088.51 0.00 0.13527% 0.10231% facturi neachitate – prestari servicii; 142 GV ENERGY SRL Str. Dostoievski, nr. 26, Cluj Napoca, jud. Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 143 HIDRO CLEAR SRL Sibiu, str. Nicolae Balcescu, nr.1-3, jud.Sibiu prin cabinet avocat Florin Popovici 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contract certificate verzi 144 HIDROELECTRICA DEL VALEA LUI VLAD SRL Str. Campia Libertatii, nr.33, bl.21, sc.2, ap.57, sector.3, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi, dobanzi legale şi penalitati 145 HIDROMOLD SRL Calea Chisinaului, nr.23, parter, Iasi, jud. Iasi 38,963.96 0.00 0.01267% 0.00958% furnizare produse 146 HIVATALOS SRL prin SCA Mitel şi Asociatii, Calea Grivitei nr. 141, mezanin, sector 1, Bucureşti 124,421.78 0.00 0.04045% 0.03059% contravaloare certificate verzi 147 HOLCIM (ROMANIA) SA Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea B, etaj 7, sectorul 1, Bucureşti, şi sediul ales pentru comunicarea actelor în judeţul Cluj, Loc. Turda, str. Stefan cel Mare 237,342.00 0.00 0.07716% 0.05836% facturi neachitate – livrare marfa BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6706/29.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 17 148 HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL Str. Grigore Cerchez, nr.6, parter, camera nr.1, sector .1, Bucureşti 124,621.78 0.00 0.04052% 0.03064% contravaloare certificate verzi 149 HYDRO CLEAR FAGARAS SRL prin cabinet avocat Florin Popovici, str. Nicolae Balcescu, nr.3, Sibiu, jud.Sibiu 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contract certificate verzi 150 HYDRO POWER ENERGY SRL prin cabinet avocat Florin Popovici, str. Nicolae Balcescu, nr.-3, Sibiu, jud.Sibiu 124,142.44 0.00 0.04036% 0.03052% contract certificate verzi 151 HYDRO POWER ENERGY TIBAU SRL Str. 1 Mai, nr. 15, Radauti, jud. Suceava 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 152 HYDROSILVANIA SRL Str. Principala, nr. 79, Anies, jud. Bistrita Nasaud 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 153 ICPE SA Splaiul Unirii, nr. 313, Bucureşti 4,897.17 0.00 0.00159% 0.00120% facturi neachitate – prestari servicii 154 ICPET INTROMETIC SRL sos.Berceni, nr.104, sector 4, Bucureşti 51,360.00 0.00 0.01670% 0.01263% facturi neachitate – prestari servicii 155 IESS S.R.L Str. Priporu nr.30, Vladesti ,Judetul Valcea 10,387.20 0.00 0.00338% 0.00255% contravalaloare servicii prestate 156 IMAM SOLE E VENTO SRL Sediul social – str. Natiunile Unite, nr. 3, sector 5, Bucureşti, adresa de corespondenta – str. Natiunile Unite, nr. 3, bl. 105, sc. 2, et. 7, ap. 52, sector 5, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 157 IMSAT MOTRU SA MOTRU, CALEA TISMANEI, nr.25, judeţul Gorj prin administrator judiciar EXPERT COM SPRL cu sediul în Craiova, str. Romania muncitoare, nr.55, etj.1, judeţul Dolj 25,587.16 0.00 0.00832% 0.00629% facturi neachitate – prestari servicii 158 INDAELTRAC SRL Str. Bujorului, nr. 24, Craiova, jud. Dolj 20,370.80 0.00 0.00662% 0.00501% facturi neachitate – prestari servicii; 159 INDUSTRIAL GP SRL cu sediul ales Piata Victoriei nr. 1 Mercur, Ploiesti, Prahova 67,480.52 0.00 0.02194% 0.01659% facturi neachitate – marfa livrata 160 INDUSTRIAL VALVES SRL Bacau, str. Chimiei, nr. 5A, 4,038.00 0.00 0.00131% 0.00099% facturi neachitate – prestari servicii; 161 INEDIT CAR&TRUCK SRL Comuna Glina, Sat Catelu, str. Independentei, nr. 38, judeţul Ilfov 8,869.83 0.00 0.00288% 0.00218% facturi neachitate – prestari servicii; 162 INFONET SERVICE SRL Str, Regina Maria, nr. 23, bl. C11, sc. C, ap. 4, etaj 1, Rm. Valcea, jud. Valcea 7,269.37 0.00 0.00236% 0.00179% contravaloare produse livrate 163 INSTALATII REVIZII UTILITATI PENTRU MINERIT SA-I.R.U.M str. Calea Severinului, nr.1, Tg. Lacul Tei, nr. 1-5, et. 5, cam. 501, sector 2, Bucureşti 939,850.97 0.00 0.30555% 0.23109% facturi neachitate – prestari servicii 166 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET CRAIOVA B-dul Decebal, nr. 118a, Craiova, jud. Dolj, 56,160.50 0.00 0.01826% 0.01381% contravaloare facturi şi penalitati 167 INTERAGRO LACTATE SRL Str. Nicolae Balcescu, nr. 56, Zimnicea, jud. Teleorman 139,679.39 0.00 0.04541% 0.03434% livrare produse; 168 INTERCOM SA Str. Stirbei Voda, nr. 103A, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 68,551.00 0.00 0.02229% 0.01686% contravaloare produse livrate 169 INVERSOLAR ENERGY SA Loc. Vladimirescu, str. General Vasile Milea, nr. 77, jud. Arad şi sediu secundar în Mun. Arad, Bd. Revolutiei, nr. 29, ap. 7, et. 1, jud. Arad 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% facturi neachitate – certificate verzi 170 ISOPLUS ROMANIA S.R.L Str. Uzinelor, Nr.3H-3G Localitatea Oradea Jud. Bihor 92,458.80 0.00 0.03006% 0.02273% facturi fiscale neachitate 171 IUTKO SRL Str. Ursatu, nr. 83, Tg. Jiu, Jud. Gorj 55,538.24 0.00 0.01806% 0.01366% cesiune de creanta Energocarb Serv 172 IZVOR DE LUMINA SRL Str.Popa Petre, nr.5, sector 2, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 173 KAUFOF COM SRL, prin administrator special Paul Tuila şi administrator judiciar CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Sat Glogova, comuna Glogova, jud. Gorj 674,716.25 0.00 0.21935% 0.16590% cesiune de creanta cu Energocarb Serv 174 KUBICEK ROM SRL Str. Tigrului nr.22, Timisoara, jud. Timis 53,595.25 0.00 0.01742% 0.01318% facturi neachitate- achizitionare marfa; 175 LA FANATANA SRL Bucureşti, B-dul Garii Obor, nr. 8C, sector 2 24,507.37 0.00 0.00797% 0.00603% facturi neachitate – marfa livrata 176 LOGSTOR SRL str. Preciziei, nr.9 B camera 12, sector 6, Bucureşti 27,659.65 0.00 0.00899% 0.00680% contravaloare facturi 177 LUCAS EST SRL Bucureşti, sector 1, str. Chiscani,nr.25-27, etj.5, camera 510 prin administrator Jijun Shi 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 178 LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL Str. Mihai Bravu, nr. 235, Ploiesti, jud. Prahova 96,240.96 0.00 0.03129% 0.02366% facturi neachitate – livrare marfa 179 M&M 2008 S.R.L Liviu Rebreanu, nr.29/A, Targu Mures, jud. Mures, adresa de corespondenta: sediul Reprom SRL, str. Hermann Oberth, nr.8, corp B et.3 Brasov, Jud. Brasov 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi, dobanzi legale şi penalitati 180 MANCOM INDUSTRIE SRL Buzau, Aleea Industriilor, nr. 5, jud. Botosani 22,474.28 0.00 0.00731% 0.00553% contravaloare produse livrate 184 MECATECH SERV SRL TG.JIU, str. Cerna, Bl.1, sc.2, ap.15 jud.Gorj, administrator Fometescu Laurentiu 2,051.58 0.00 0.00067% 0.00050% contravaloare factura 185 MEDSERV MIN SA TG.JIU, str. Calea Severinului, nr.38A, jud.Gorj dir. ExecutivPOP GAVRILA 23,827.85 0.00 0.00775% 0.00586% contravaloare prestari servicii 186 MENTENANTA CONTROL SRL Str. Topolog, nr. 5, etaj 2, biroul nr. 2, Ramnicu Valcea, jud Valcea 145,208.61 0.00 0.04721% 0.03570% contravaloare prestari servicii 187 MESSYSTECH SRL Sos. Virtutii, nr. 22, bl. R10, sc. 2, et.3, ap. 47, sector 6, Bucureşti 4,435.47 0.00 0.00144% 0.00109% contravaloare produse livrate; 188 MET ROMANIA ENERGY TRADER SRL Str. Sfantul Elefterie, nr. 18, Etaj 3, sector 5, Bucureşti 149,343.37 0.00 0.04855% 0.03672% contravaloare certificate verzi 189 METABET C.F S.A Pitesti, str. Tudor vladimirescu, nr.115, jud. Arges prin Panescu Ctin Presedinte CA 14,404.32 0.00 0.00468% 0.00354% factura de penalitati de intarziere 2015 190 METATECH SERVICE 2014 SRL Str. Parangului, nr. 2, ap. 4, Satu Mare, jud. Satu Mare 36,188.00 0.00 0.01176% 0.00890% contravaloare produse livrate 191 MHC CALINESTI RAU SRL str. Sf.Vineri, nr.29, et.2, camera 9 sector 3, Bucureşti, cu sediul procesual la SCPA RUBIN MEYER DORUsi TRANDAFIR, Bucureşti str. Putul cu Plopi, nr.7, sector 1 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 192 MILANODUE GREEN ENERGY SRL Sat Sofronea, Com. Sofronea, nr. F. N. ap. C-12B, Jud.Arad 125,135.46 0.00 0.04068% 0.03077% contravaloare certificate verzi 193 MINERAL OIL SRL BRASOV, str. Automotoarelor, nr.2, jud.Brasov cu sediul procesual ales la av.MAZILU OVIDIU, mun.Brasov, str. Mihail Kogalniceanu, nr.11, bl.C1, etj.7, jud.Brasov 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 194 MINPREST SERV SA ROVINARI, loc.Vart, nr.157, jud.Gorj dir.gen.GIORGI GABRIEL GIORGIAN 262,138.32 0.00 0.08522% 0.06445% contravaloare prestari servicii BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6706/29.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 20 195 MOBIL DEN STEEL SRL Str. 1 Mai, nr. 7, corp C2, et. 1, biroul nr. 5, Curtea de Arges, jud. Arges 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 196 MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA – PRIMARIA MUNICIPIULUI Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 14, judeţul Valcea 3,121,064.00 0.00 1.01468% 0.76739% redeventa sistem TU, chirie, concesiune teren 197 MUSAT & ASOCIATII S.P.A.R.L. Bd. Aviatorilor, nr. 43, sector 1, Bucureşti 101,883.99 0.00 0.03312% 0.02505% factura neachitata – servicii asistenta juridica 198 NAPOTHERM ENERGY SYSTEMS SRL Botosani, Sat Catamaresti-Deal, str. Mihai Eminescu, nr. 85 54,390.48 0.00 0.01768% 0.01337% facturi neachitate – marfa livrata 199 NATURAL ENERGY PROD SRL Soseaua Bucureşti-Urziceni nr.17, Corp.B, Camera1, etaj.1 Localitatea Afumati, Judeţul Ilfov, adresa de corespondenta: B.ul Lacul Tei nr.31-33, et.1, ap.1, sector.2, Bucureşti, C.P.020372 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 200 NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL Sediu social – B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, parter, Hermes Business Campus, sector 2, Bucureşti, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet Avocat VICTOR HABASESCU din Bucureşti, B-dul. Unirii, nr. 69, bl. G2B, Tronson 2, et. 5, ap. 14-15, sector 3 3,342.24 0.00 0.00109% 0.00082% contravaloare prestari servcii şi produse livrate; 201 NEPTUN SA str. Bobalna, nr.57-63, Campina, jud.Prahova cu diul procesual la SCPA RUBIN MEYER DORUsi TRANDAFIR, Bucureşti str. Putul cu Plopi, nr.7, sector 1 10,004.80 0.00 0.00325% 0.00246% diferenta contravaloare facturi neachitate piese schimb 202 NICA C. DUMITRU AUDITOR FINANCIAR SI EXPERT CONTABIL Str. Vedea, nr. 3, bl. 114, sc 1, et. 7, ap. 42, sector 5, Bucureşti 28,338.36 0.00 0.00921% 0.00697% contravaloare prestari servicii 203 NIMFA COM SRL str. Racari, nr.12 A, bl.43, sc.1, et.4, ap.24, sector 3, Bucureşti, 31,667.76 0.00 0.01030% 0.00779% factura marfa livrata 204 NITECH SRL Bd. Bucureştii Noi, nr.212 A, sector 1, Bucureşti, reprezentata prin Administrator Nicolae Stancu şi conventional de Corina Bostan, cabinet de avocat cu sediul profesional în Bragadiru, str. Alunului, nr.21E, ap.2 jud.Ilfov 30,078.56 0.00 0.00978% 0.00740% facturi contravaloare marfa livrata şi neachitata 205 NORDEXIM SRL str. Parteneriatului, nr.24, Rm Valcea, jud.Valcea 1,271.96 0.00 0.00041% 0.00031% contravaloare facturi pt.marfa livrata; 206 NOVA OAS SRL Str. Victoriei nr.320, Negresti – Oas, Jud. Satu Mare 458,674.38 0.00 0.14912% 0.11278% facturi neachitate – prestari servicii BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6706/29.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 21 207 NOVA POWER & GAS SRL Str. Calea Turzii, nr. 217, Cluj Napoca, judeţul Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 208 NURVIL SRL Str. Raureni, nr. 38, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 79,896.63 0.00 0.02597% 0.01964% contravaloare servicii prestate şi produse livrate 209 OBADA TRANS SRL COMUNA OTESANI, sat Otesani, jud.Valcea administrator OBADA MARINESCU GHEORGHE 632,273.01 0.00 0.20556% 0.15546% contravaloare facturi transport salariati Berbesti 210 OLTCARN CONSTRUCT SA Str. Stirbei Voda, nr. 9, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 840.00 0.00 0.00027% 0.00021% contravaloare prestari servicii 211 PETER SI HELEN SRL Str. Zavoiului, Nr.14, Loc.Horezu, Jud.Vâlcea 48,805.90 0.00 0.01587% 0.01200% facturi neachitate – marfa livrata 212 PETROUZINEX SRL Str.General Dascalescu, Nr.261, Loc.Piatra Neamt, Jud.Neamt 3,864.00 0.00 0.00126% 0.00095% facturi neachitate – marfa livrata 213 PHOENIXY SRL DN 1, Nr.12 Orasul Baicoi, jud. Prahova 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 214 POMPE INSTAL SRL Sediu social – b-dul. Metalurgiei, nr. 79, sector 4, Bucureşti, sediu procesual ales – b-dul. Preciziei, nr. 1, et. 4, sector 6, Cladirea Preciziei Business Center la Urban & Asociatii 16,547.41 0.00 0.00538% 0.00407% contravaloare produse livrate 215 POPECI UTILAJ GREU SA Str. Tehnicii, nr. 1, Craiova, jud. Dolj 756,000.00 0.00 0.24578% 0.18588% contravaloare produse livrate 216 POWER L.I.V.E.ONE SRL cu sediul ales în str. Grigore cerchez, nr. 6, sector 1, Bucureşti 124,621.78 0.00 0.04052% 0.03064% contravaloare certificate verzi, penalitati şi taxa judiciara de timbru 217 PRELCET SA Str. Industrilor, Nr.1, Loc.Râmnicu Vâlcea, Jud.Vâlcea 8,858.10 0.00 0.00288% 0.00218% facturi neachitate – prestari servicii; 218 PRIMA ELECTRIC SRL RM.VALCEA, strAleea Randunelelor, nr.1 bis, jud.Valcea, sediul procesual Bucureşti, bdul Preciziei,nr.1, etj.4 sector 1, adminitrator Emilia Balici şi persoana imputernicita cu cu primirea corespondentei Tanase Andreea 9,138.97 0.00 0.00297% 0.00225% contravaloare facturi 219 PRIMARIA ORASULUI CALIMANESTI Str. Calea lui Traian Nr 306, Calimanesti, jud. Valcea 4,000.00 0.00 0.00130% 0.00098% redeventa; 220 PROFESSIONAL CONSULTING S.R.L prin avocat Oprea Irina Roberta, str. A.I.Cuza, nr.42, bl.6A, ap.14, Craiova, jud. Dolj 18,414.00 0.00 0.00599% 0.00453% contravaloare servicii consultanta fiscala prestate 221 PROFRIG IMPEX SRL Rm. Valcea, judet Valcea, CIF: 9856695 2,304.00 0.00 0.00075% 0.00057% facturi neachitate – prestari servicii 222 PROIECT VALCEA SA Str. Carol, nr. 17, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 8,200.00 0.00 0.00267% 0.00202% contravaloare prestari servicii 223 PROIMSAT SA, societate în reorganizare judiciara Str. Industriilor, nr. 2, Ramnicu Valcea, jud. Gorj 25,728.78 0.00 0.00836% 0.00633% cesiune de creanta Energocarb Serv 228 REAL BEST SRL SACALAZ, ZONA INDUSTRIALA NR.II, DN 59 A JUD.TIMIS prin administrator Stefanie Hahn 248,284.88 0.00 0.08072% 0.06105% contravaloare certificate verzi 229 REFAROM SRL Str. Carierei, nr. 127, Brasov, jud. Brasov 13,781.74 0.00 0.00448% 0.00339% facturi neachitate – prestari servicii 230 REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE (R.A.A.N.) Str. Nicolae Iorga, nr. 1 Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti 18,065.91 0.00 0.00587% 0.00444% Contravaloare prestari servicii; 231 RENEWPOWER ENERGY S.A Str. Ion Andreescu nr.21, Cluj Napoca, Judeţul Cluj, adresa de corespondenta: Cluj Napoca str. Ion Andreescu nr.21, Cluj Napoca, Judeţul Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 232 RENOVATIO TRADING SRL, str. Anton, Pavlovici Cehov, nr.2,etj.5 sector 1, Bucureşti, sediul procesual la SPARL VILAIA SI ASOCIATII, Bucureşti,str. General Constantin Budisteanu, nr.28 Bis, sector 1 124,342.46 0.00 0.04042% 0.03057% contravaloare certificate verzi 233 REPOWER FURNIZARE ROMANIA SRL Bd. Primaverii, nr.19-21, sector 1, Bucureşti, 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 234 RETCO SRL reprezentat conventional de Cor& Virban-Societate civila de avocati, cu sediul profesional secundar în Bucureşti, str. Salviei, nr.7, Bl.39, Sc.A, Ap.1, Brasov, Jud. Brasov, punct de lucru în Brasov, Transilvania Office Center, str. Transilvaniei, nr.28, Cod. postal 500209, Jud. Brasov 30,640.00 0.00 0.00996% 0.00753% contravaloare facturi 235 RIO BUCOVINA SRL Bucureşti, sos.Chitila, nr.3 sector,1 administrator Dorel Radu 23,694.25 0.00 0.00770% 0.00583% contravaloare facturi neachitate marfa livrata 236 ROLEXGEL SRL RM.VALCEA, str. Luceafarului, nr.4 Bl.A3, sc.A, Ap.14 9,608.86 0.00 0.00312% 0.00236% contravaloare facturi materiale BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6706/29.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 23 237 ROLIS GROUP INTERMED SRL Calea Calarasilor, nr.309, bl.70, sc.A, et.6, ap.25, sector.3 Bucureşti 15,026.16 0.00 0.00489% 0.00369% contravaloare furnituri livrate şi facturate 238 ROMANOR SRL Str. Nicolae Balcescu, Nr.10, Loc. Râmnicu Vâlcea, Jud.Vâlcea 300.00 0.00 0.00010% 0.00007% facturi neachitate – marfa livrata 239 ROMBAL COMPANY SRL TARGOVISTE, str. NICOLAE RADIAN nr.2A, bl.O1, parter jud.Dambovita 12,294.68 0.00 0.00400% 0.00302% contravaloare facturi 240 ROMELECTRO SA B-dul. Lacul Tei, nr. 1-3, etaj 4, sector 2, Bucureşti 6,644,047.52 0.00 2.16002% 1.63361% contravaloare executie lucrari. 241 ROMINEX MINING ENGINEERING SA str. Energiticianului, nr.9, Rovinari, jud.Gorj 447,333.94 0.00 0.14543% 0.10999% contravaloare facturi servicii reparatii cupe excavator şi service utilaje miniere 242 ROTAKT SRL Str. Nicolae Balcescu, nr. 71, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 6,332.33 0.00 0.00206% 0.00156% contravaloare produse livrate 243 ROTT HAUS CONSTRUCT SRL GHERLA, str. Plugarilor, nr.9- 11, jud.Cluj, administrator Ratiu Ioan, sediul procesual ales la SCPA HERTEG, av.Herteg Radu, Cluj Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.50, ap12, jud.Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 244 ROTT HAUS CONSULTING SRL CUGIR, str. Victoriei, nr.5, jud.Alba, prin administrator Rosu Tiberiu Samuel, sediuyl procesual alesa la SCPA HERTEG prin avocat Herteg Radu, Cluj Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.50, ap.12, jud.Cluj 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 245 S.N.T.F.M”CFR” MARFA SA Bucureşti, bdul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 Sucursala BANAT OLTENIA, Craiova, str. Rozelor, nr.73 A, jud.Dolj prin Voicu Marinica Director 21,071,434.98 0.00 6.85044% 5.18096% sentinta judecatoreasca, facturi neachitate 246 SANMED SRL Str. Matei Basarab, nr.3, Rm. Valcea, jud. Valcea 32,338.40 0.00 0.01051% 0.00795% facturi neachitate- contravaloare prestari servicii medicale 247 SCHINDLER ROMANIA S.R.L Str. Preciziei, Nr.6 R, etaj 1, sector 6, Bucureşti 367.20 0.00 0.00012% 0.00009% contravaloare facturi -prestari servicii; 248 SERVCET SA Str. Regina Maria, nr. 13, Rm. Valcea, jud. Valcea 1,560,886.11 0.00 0.50745% 0.38378% contravaloare executie lucrari; 249 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA VALCEA Str. Stirbei Voda, nr. 77B, Ramnicu Valcea, jud. Fabricii, nr.1, jud.Bistrita Nasaud prin Farcas Virginia 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi insa nu anexeaza nici un inscris prin care sa faca dovada 254 SIMULTAN SRL Str. Stadionului, nr. 1, Faget, jud. Timis 44,288.34 0.00 0.01440% 0.01089% facturi neachitate – marfa livrata; 255 SITAN GRUP SRL SINAIA, str. Badea Cartan, nr.3, jud.Prahova 104,589.06 0.00 0.03400% 0.02572% contravaloare facturi piese de schimb pentru pompe; 256 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr.5, Loc.Târgu Jiu, Jud.Gorj 194,092,656.00 0.00 63.10061% 47.72269% Conform Hotararii nr. 1362/2016 pronuntata de Tribunalul Valcea în dosarul nr. 1396/90/2016/a9 257 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ” S.A Piata Constantin I Motasi, nr.1, Mediasi jud. Sibiu 160,000.24 0.00 0.05202% 0.03934% sentinta civila-nr.278/20.02.2014 258 SOLAR ELECTRIC CURTISOARA SRL Sediu social – str. Nicolae Filipescu, nr. 53-55, camera 6, etaj 5, sector 2, sediu pentru comunicarea actelor de procedura – Cabinet Individual de avocat Stanescu Catalin Gabriel, cu sediul profesional în Ploiesti, str. Marasesti, nr. 210, jud. Prahova 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 259 SOLAR POWER ENERGY RO SRL prin SCA Vilau şi Asociatii, str. Emil Pangratti, nr. 30A, et. 6-7, sector 1, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 260 SOLEK PROJECT DELTA SRL Sediu social – Aleea Cetatuia, nr. 4, bl. M22, scara 2, etaj 1, ap. 47, camera 1, sector 6, Bucureşti, sediu pentru comunicarea actelor de procedura – Cabinet Individual de avocat Stanescu Catalin Gabriel, cu sediul profesional în Ploiesti, str. Marasesti, nr. 210, jud. Prahova 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 261 SOLEK PROJECT OMEGA SRL Sediu social – Aleea Cetatuia, nr. 4, bl. Brasov, adresa de corespondenta: sediul Reprom SRL, str. Hermann Oberth, nr.8, corp B et.3 Brasov, Jud. Brasov 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 266 TERAPONT SRL prin CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Sediu Casa de Insolventa GMC SPRL – Calea Unirii, nr, 36, Craiova, jud. Dolj 10,757.97 0.00 0.00350% 0.00265% contravaloare executie lucrari 267 THREE WINGS SRL Str. Petru Rares, nr.7, Bl.B3,ap.62 Galati 124,142.44 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 268 TIS ENERGY SA prin SCP STRATULAT ALBULESCU” SCA, str. Ion Brezoianu, nr. 27, Cladirea Bog’Art, et. 8, sector 1, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 269 TITAN SOLAR SRL Bucureşti, Bdul. 1 Decembrie 1918, nr. 1G, Pavilion Administrativ C1, camera 19, sector 3 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% facturi neachitate – certificate verzi 270 TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA Str. Cicero nr. 54, Drobeta Turnu Severin, Jud.Mehedinti 337,355.54 0.00 0.10968% 0.08295% facturi neachitate – prestari servicii 271 TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE( TPSUD) SRL Str. Reivierii n.3-5, cam.8, sector.2 Bucureşti 2,081,562.61 0.00 0.67673% 0.51181% facturi neachitate – prestari servicii; 272 TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, cladirea America House, intr. Aripa de Vest, et. 8, sector 1, Bucureşti 1,167,014.60 0.00 0.37940% 0.28694% facturi neachitate – prestari servicii asistenta juridica. 273 TUFY TRANS SRL B-dul. Tineretului, nr. 9, bl. A54, sc. C, ap. 12, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 47,892.75 0.00 0.01557% 0.01178% contravaloare prestari servicii 274 TURBONEF SRL Str. Cazanesti, nr. 20, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 4,951.56 0.00 0.00161% 0.00122% contravaloare marfa 275 TYD ELAN SRL Bucureşti, str. Catinei, nr.38, camera 1,2,4,9, sector 6 dir.gen ELENA DUMITRU 24,217.25 0.00 0.00787% 0.00595% contravaloare marfa 276 U.P.I.P.S.A. Parc, com. Prejmer, jud. Brasov 15,318.72 0.00 0.00498% 0.00377% contravaloare produse livrate 280 UNIVERISTATEA DIN CRAIOVA STATIUNEA DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Judeţul Dolj 24,552.92 0.00 0.00798% 0.00604% facturi neachitate – prestari servicii 281 VADIA IMPEX SRL Str. Ploiesti, Nr.40, ap. 6, Loc.Cluj Napoca, Jud.Cluj 114,599.16 0.00 0.03726% 0.02818% facturi neachitate – marfa livrata 282 VALORIS SRL Str. Raureni, nr. 266, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 6,373.79 0.00 0.00207% 0.00157% contravaloare produse livrate 283 VAMIBO COM SRL str. Principala nr.162, Berbesti Jud. Valcea 22,101.26 0.00 0.00719% 0.00543% contravaloare facturi neachitate; 284 VASILONI SRL Str. Calea Bucureşti, nr.149, Rm Valcea, jud. Valcea 949.28 0.00 0.00031% 0.00023% contravaloare facturi neachitate pentru produse alimentare 285 VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL Sos. Odai, nr. 409, sector 1, Bucureşti 6,626.40 0.00 0.00215% 0.00163% contravaloare produse livrate şi prestari servicii; 286 VENTUS RENEW ROMANIA SRL str. Tudor Arghezi, nr. 8, et. 7, spatiul D, sector 2, Bucureşti 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% facturi neachitate – certificate verzi 287 VERSOR SRL Str. George Bacovia, nr. 32, Sibiu, jud. Sibiu 34,349.31 0.00 0.01117% 0.00845% contravaloare prestari servicii 288 VESTRA INDUSTRY SRL Str. Mihai Eminescu, nr. 85, com. Mihai Eminescu, loc. Catamaresti Deal, jud. Botosani 2,700.00 0.00 0.00088% 0.00066% contravaloare produse livrate 289 VIC PROD SRL Str. Nicolae Titulescu, nr.2-3, Rm Valcea, jud.Valcea 11,993.03 0.00 0.00390% 0.00295% contravaloare facturi produse lactate 290 VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL- VEFN Str.Sf.Vineri, nr.29, et.2, camera 8, sector 3, Bucureşti, cu sediul procesual ales la SCPA RUBIN MEYER DORU şi TRANDAFIR, str. Brasov 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 293 VISUAL ROM STUDIO SRL Sediu social – str. Nicolae Filipescu, nr. 53-55, subsol, camera nr. 30, sector 2, Bucureşti, sediu pentru comunicarea actelor de procedura – Cabinet Individual de avocat Stanescu Catalin Gabriel, cu sediul profesional în Ploiesti, str. Marasesti, nr. 210, jud. Prahova 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 294 VONCOMPROD SRL Str.Aleea Pietii, nr. 1, Loc. Târgu Jiu, Jud. Gorj 16,481.95 0.00 0.00536% 0.00405% facturi neachitate – prestari servicii 295 WEST SEMPOWER SRL Timisoara, str. Agricultorilor, nr. 40, et. 1, cam. 1, jud. Timis 148,970.95 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi 296 WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL Com. Barcanesti, Sat. Tatarani, nr. 178, Jud. Prahova 124,142.46 0.00 0.04036% 0.03052% contravaloare certificate verzi 297 X-OIL GRUP SRL Str,. Alexandru Deparateanu nr.17, Ploiesti 26,611.20 0.00 0.00865% 0.00654% contravaloare facturi neachitate -furnizare produse uleiuri minerale 298 XPV S.A Str.Alamor, nr.12 A, Sibiu, Jud. Sibiu, 148,970.94 0.00 0.04843% 0.03663% contravaloare certificate verzi Total creante art. 161 pct. 8 307,592,382.38 21,962,243.71 100.00% 75.63% TOTAL GENERAL 406,709,373.63 21,962,243.71 100% Administrator Judiciar, Euro Insol SPRL, Prin Practician în insolventa Av. Alexandru Scarlat