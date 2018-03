VIDEO – Deputatul Remus Borza: Pălăria e mare pentru Ionuţ Mişa, noul sef al ANAF-ului! 

Am mai avut o intervenţie la DC News despre Ionuţ Mişa. Discutam anul trecut că e mare pălăria pentru el. Atunci era ministru al Finanţelor. Acum să nu credem că îi vine mai bine pălăria de şef la ANAF! El nu e prost. Este un om care vine din sistem. Este bun pe funcții de execuție, dar nu de conducere, și nu la acest nivel. Preşedinte ANAF azi e mai important decât preşedintele republicii, decât preşedintele Senatului şi decât prim ministrul. Dacă nu avem un preşedinte ANAF capabil, cu curaj în primul rând, şi cu viziune, finanțele țării colapsează.

Uitaţi-vă la deficitul bugetar înregistrat pe primele primele două luni din 2018. 5,5 miliarde lei înseamnă 0,6% din PIB. Anul trecut am avut un excedent de 397 de milioane de lei. Dragnea a făcut rocada între naş şi fin. Anul trecut, când Ionuţ Mişa a fost numit ministru al Finanțelor, a adus-o pe naşa, Mirela Călugăreanu, preşedinte la ANAF. Acum același fin o trimite pe nașă înapoi de unde a venit, adică la Direcția Generală a Finanțelor Publice București. Mirela Călugăreanu este un bun profesionist.

Într-un an a reușit să crească veniturile la buget. Cu 25 miliarde de lei mai mult în 2017 față de 2016. Și pe primele luni din 2018, veniturile bugetare au fost cu 21% mai mari decât în perioada similară a anului trecut. Din păcate, cheltuielile au crescut pe același interval de referință cu 38%. Adică nu poate colecta ANAF, cât aruncă coaliția PSD-ALDE cu pomeni electorale. Sigur, ANAF este o instituție anacronică, care trebuie reformată din temelii. În primul rând, trebuie informatizată. Nu are nicio scuză că România înregistrează cea mai mică rată de colectare a veniturile bugetare dintre toate țările UE. Ponderea veniturilor bugetare în PIB este sub 30%, departe de media europeană. ANAF e răspunzătoare de nivelul ridicat al evaziunii fiscale, 17 miliarde de euro anual. Câtă vreme avem una dintre cele mai mici fiscalități din lume, ANAF nu poate justifica, cu argumente pertinente, nivelul scăzut de colectare a veniturilor bugetare.

