Câştigătorii fazei județene a Concursului național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!“

Câştigătorii fazei județene a Concursului național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!“, ediția a XV–a au fost premiaţi pe 28 Martie 2018, la Colegiul Economic din Rm Vâlcea.

Faza județeană a concursului „Alege! Este dreptul tău!“ s-a desfășurat în data de 17 martie 2018, la Colegiul Economic din Rm. Vâlcea, cu ocazia “Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor” – aniversată anual în 15 martie. Activitatea a fost organizată și anul acesta de către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea, instituții reprezentate la festivitatea de deschidere de către doamna inspector școlar general, profesor Andra Bică și comisar șef adjunct Mieilă Elena Daniela.

Cei 57 de elevi din ciclul primar şi gimnazial au realizat desene și creații grafice având ca tematică ,,Mesaje ascunse în publicitatea on-line la produsele nealimentare”, iar 16 liceeni au scris un eseu cu tema „Costuri ascunse ale comerțului on-line” şi au rezovat un test grilă din bibliografia specifică temei.

Au participat 76 de elevi din județul Vâlcea, iar câștigătorii, pe categorii de vârstă, sunt :

ü Secțiunea: Desene – Clasele I – III: Samoilă Teodora – Școala Gimnazială. Nr.4, Rm Vâlcea – Locul I, Diaconescu Gabriela – Școala Gimnazială. Nr.4, Rm Vâlcea – Locul II, Hățiș Răzvan – Liceul George Țărnea, Băbeni – Locul III, Dumitru Lorena – Școala Gimnazială Take Ionescu, Rm Vâlcea – Mențiune;

ü Secțiunea: Desene – Clasele IV-VI: Zăt Aydda – Liceul George Țărnea Băbeni – Locul I, Fetele Rareș Florian – Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Locul II, Oncete Octavian – Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Locul III, Logofătu Eduard – Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Mentiune

ü Secțiunea: Creații grafice – Clasa a VII –a: Tița Georgiana – Scoala Gimnazială Pietrari – Locul I, Guiu Rebeca – Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Locul II, Gheorghe Melisa – Școala Gimnazială. Nr.4, Rm Vâlcea – Locul III, Ionescu Lisa – Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Mentiune

ü Secțiunea: Creații grafice – Clasa a VIII –a: Crețu Maria – Scoala Gimnazială Pietrari – Locul I, Ciuca Alexandra – Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Locul II, Stoica Bianca- Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Locul III, Ilinca Alina – Scoala Gimnazială. Take Ionescu, Rm Vâlcea – Mentiune

ü Liceu (clasele IX – XI): Stângă Melisa Petronela – Colegiul Economic – Locul I, Buga Cristian – Liceul Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleșoianu” – Rm Vâlcea – Locul II, Brânzaru Armand Nicolae – Colegiul Economic – Locul III, Dură David Daniel – Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu – Mențiune, Dineci Andreea Denisa – Colegiul Economic – Mențiune, Robu Cătălina Elena – Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu – Mențiune;

Elevii au primit diplome și premii, după caz.

La etapa națională a concursului vor participa desenele și creațiile grafice clasate pe locul I la etapa județeană la fiecare categorie (clasele I-III, clasele IV – V, clasa a VII-a, clasa a VIII-a) și elevii de liceu clasați pe locurile I și II.

Acest concurs a fost gândit cu scopul de a forma generații de consumatori conștiente de drepturile lor legitime. În momentul în care tinerii învață despre drepturile lor în calitate de consumatori, ei vor ști să aleagă dintre produsele și serviciile de pe piață pe cele care corespund cel mai bine intereselor lor. Totodată, ei vor ști să sesizeze abuzurile operatorului economic și vor ști să ceară calitate, refuzând să cumpere produse necorespunzatoare sau neetichetate corect.