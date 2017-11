Nu cedam in fata MAFIEI din justitie, politica, economie si presa! De ce urasc judecatorii bolsevici presa?!

Am tacut, am strans din dinti, am inghitit mizeria, dar nu se mai poate! O judecatoare de la Judecatoria Ramnicu Valcea a hotarat in urma cu ceva timp, ca eu si colegul meu, Gheorghe Smeoreanu, trebuie sa platim impreuna 750 milioane lei vechi pentru doua cuvinte, doua metafore! Aceasta este decizia unei instante in secolul XXI, intr-un stat de drept in care, TEORETIC, libertatea de exprimare este garantata prin lege! Asa a decis aceasta doamna judecatoare, actionand la comanda unor papusari care doresc sa-i distruga economic pe doi dintre putinii ziaristi din Valcea, neinregimentati politic si neconectati la intersele oculte ale MAFIEI chimice care inca sugruma judetul. Dar cine este aceasta doamna?! O individa cu credite de miliarde de lei, cu sot in sistemul bancar, careia nu-i stie nimeni sursa financiara a ratelor de peste o suta de milioane de lei lunar! Normal, aceasta este sustinuta de exponentii MAFIEI ECONOMICE, pe care i-a ajutat de-a lungul timpului, trantind zeci de procese si nenorocind sute de oameni! Cand am indraznit sa-i atragem atentia ca a gresit, imediat sotul acesteia ne-a pedepsit blocandu-ne contul bancar, o operatiune ILEGALA, pe care am trecut-o cu vederea la timpul respectiv la rugamintea directorilor acestuia! Dar acum, GATA, dam cartile pe fata! Vom trimite CSM-ului sesizarea cu toate dovezile privitoare la manevrele mizerabile din cadrul dosarului respectiv! Si, bineinteles, ca vom sesiza organismele internationale ale Uniunii Europene, inclusiv Curtea Europeana a Drepturilor Omului! Iar despagubirile le va plati direct aceasta doamna judecatoare! O cloaca de neaveniti din justitie, presa si politica incearca sa ne puna pumnul in gura! Dar nu vor reusi! Suntem puternici, umar langa umar, si le vom taia elanul nemernicilor! Vor plati si cei care ne-au oprit sa ne aparam, prin minciuni sfruntate!!! Asteptati-va la ce va asteptati mai putin!

Tiberiu Pirnau