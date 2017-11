APEL! Afla de-aici cum putem sa scapam de HAITELE DE CAINI din Ramnicu Valcea!

Dragi locuitori ai minunatului municipiu Ramnicu Valcea! În loc sa ne plângem de haitele de câini de pe strada, sa ne plângem ca autoritățile nu acționează, ca Primaria nu ia atitudine, ca hingherii nu isi fac treaba, sa cautam mereu vinovați, mai bine prindeti o catea si duceti-o la sterilizat GRATUIT, pentru ca la noi in oras se fac la 2 cabinete veterinare STERILIZARI GRATUITE, pe baza de programări (unul in spatele Pietei Agroalimentare Nord, vis-a-vis de Janette, str Henri Coanda nr 7, telefon: 0740 343 669; si unul pe Splaiul Independentei nr 1, telefon: 0250 733 661). Prin faptul ca ati luat-o si ati dus-o la sterilizat ati impiedicat formarea unei noi haite de caini pe strazile municipiului, dar si nasterea unor pui nedoriti si fara sansa de supravietuire. Invitam toti cetatenii sa isi aducă animalul din fata blocului/casei, sau chiar si cainele propriu la STERILIZARE GRATUITĂ! DOAR PRIN STERILIZARE VOM STOPA ABANDONUL SI DOAR PRIN STERILIZARE VOM AVEA un municipiu mai curat, mai civilizat, fara caini abandonati pe strada! Haideți ca se poate! Haideti sa punem mâna si noi cetatenii pentru a schimba ceva in municipiul asta! DISTRIBUIȚI!

Iubim Animalele – facebook.com