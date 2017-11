Sparle si soparle, 09.11.2017

Intr-un clasament al corectitudinii si profesionalismului, suntem siguri ca actualul inspector scolar general, Andra Bica, este undeva in top la nivel national! Andra Bica este cinstita si intransigenta cu toate cadrele didactice din invatamantul valcean, pornind de la educatoare, invatatoare si profesori. Pentru ca aplica intocmai regulamentele scolare si legile in vigoare, unele cozi de topor o critica si inventeaza tot felul de situatii aberante. Ziarul de Valcea se situeaza de partea DREPTATII si BUNULUI SIMT si o sustine pe Andra Bica in toate demersurile ei!

Senatorul USR de Cluj, SOMNORILA BOSCHETAR, Mihai Goțiu, a rămas blocat în trafic, acum două zile, pe Valea Oltului, cu câțiva kilometri înainte de Brezoi, când circulația a fost întreruptă pe ambele sensuri pentru a permite repunerea pe roţi a unei cisterne răsturnate. Acesta mergea de la Sibiu spre București, în jurul orei 18.40, când au fost nevoiți să oprească. Senatorul USR și vicepreședintele Senatului S-A DAT IN SPECTACOL si de data aceasta, in stilul lui de TFL-ist rezistent patetic, denunțand proasta informare din partea autorităților, care au blocat traficul pe Valea Oltului fără a anunța în prealabil participanții la trafic, de parca politistii stiu dinainte cand se produce un accident!!!

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a anunţat că va sprijini în special fotbalul juvenil, dar orice echipă de seniori este binevenită pe Stadionul Zăvoi, cu condiţia să plătească utilităţile. ”Vrem să facem fotbal organizat, dar pentru copii, îmi doresc ca toţi care vor să joace să vină la antrenamente fără să plătească. Primăria Vâlcea face eforturi extraordinare, a angajat opt antrenori, plătiţi cu salarii onorabile, noi oferim şi baza sportivă. Dacă între timp, echipe valoroase vor să vină să joace la Râmnicu Vâlcea, oferim baza sportivă, să plătească utilităţile, dar fără ca noi să ne implicăm financiar, nu ne mai permitem acest lucru. Susţinem fotbalul juvenil, îmi doresc ca aceşti copilaşi să facă mişcare, să nu stea numai la calculator, am încredere că în câţiva ani vom scoate fotbalişti valoroşi. Administrăm cu grijă baza sportivă, am refăcut terenul artificial, renovăm vestiarele, mai facem câteva terenuri, am prins în program să renovăm şi sala de atletism. Vreau să asigur condiţii decente în tot sportul vâlcean, nu numai la fotbal, obligaţia unui primar este de a construi baze sportive, iar antrenorii să crească echipe şi sportivi valoroşi”, a declarat edilul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

A trecut mai bine de o luna de la accidentul care i-a băgat în spital pe membrii trupei DJ Project, iar dintre toți, solista Mira (22 de ani) își revine cel mai greu. Mărturisirea ei, în exclusivitate pentru ziarul Click!, este tulburătoare. Mira, Gino Manzotti și managerul trupei DJ Project au ajuns la spital, cel mai norocos fiind însă DJ Maxx, care a rămas la Cluj în ziua fatidică. Contactă de Click!, îndrăgita cântăreață, care s-a alăturat formației de puțin timp, pe 15 septembrie, a povestit coșmarul prin care trece după accident. “Pe 18 septembrie au văzut moartea cu ochii, după ce un tir s-a răsturnat peste mașina lor, pe DN7, în județul Vâlcea. Ziua mă simt mai bine, iau vitamine, însă seara este critică pentru mine, iar calmante și somnifere. Acum stau în pat. Nu pot să stau foarte mult timp în picioare, din cauză că mă doare spatele. Pot să merg până la medic și până la magazin, atât. Mai mult de 15 minute nu rezist în picioare. Partea stângă a corpului este avariată tare, mă dor foarte tare coastele. Sunt bulversată în acest moment de tot ce mi s-a întâmplat. Când mă ridic din pat amețesc” a spus Mira.