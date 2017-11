Mircia Gutău va sprijini, în special, fotbalul juvenil

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a anunţat că va sprijini în special fotbalul juvenil, dar orice echipă de seniori este binevenită pe Stadionul Zăvoi, cu condiţia să plătească utilităţile. ”Vrem să facem fotbal organizat, dar pentru copii, îmi doresc ca toţi care vor să joace să vină la antrenamente fără să plătească. Primăria Vâlcea face eforturi extraordinare, a angajat opt antrenori, plătiţi cu salarii onorabile, noi oferim şi baza sportivă. Dacă între timp, echipe valoroase vor să vină să joace la Râmnicu Vâlcea, oferim baza sportivă, să plătească utilităţile, dar fără ca noi să ne implicăm financiar, nu ne mai permitem acest lucru. Susţinem fotbalul juvenil, îmi doresc ca aceşti copilaşi să facă mişcare, să nu stea numai la calculator, am încredere că în câţiva ani vom scoate fotbalişti valoroşi. Administrăm cu grijă baza sportivă, am refăcut terenul artificial, renovăm vestiarele, mai facem câteva terenuri, am prins în program să renovăm şi sala de atletism. Vreau să asigur condiţii decente în tot sportul vâlcean, nu numai la fotbal, obligaţia unui primar este de a construi baze sportive, iar antrenorii să crească echipe şi sportivi valoroşi”, a declarat edilul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.