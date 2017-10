NU PROCURORII DNA PUN GUVERNE!!! 

Pesedintele ALDE si al Senatului Calin Popescu Tariceanu (foto dreapta) nu cedeaza si il infrunta pe premierul Mihai Tudose, care a cerut demisia ministrilor “penali”, printre acestia aflandu-se si Viorel Ilie, ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul. Tariceanu anunta cat se poate de clar ca nu accepta ca DNA-ul condus de Laura Kovesi (foto stanga) sa faca guvernul si ca parchetul anticoruptie condus de Laura Codruta Kovesi si-a pierdut credibilitatea.

Liderul ALDE se intreaba daca DNA mai are respect pentru lege si pentru Constitutie, avand in vedere avalansa de informatii din ultimul timp din spatiul public. Calin Popescu Tariceanu spera ca si premierul Mihai Tudose sa tina seama de argumentele pe care le-a invocat si ii transmite ca nu este de acord cu demisia ministrilor “penali”. Liderul ALDE mai afirma ca se contureaza tabloul unui stat paralel, “al unor forte oculte care au guvernat Romania in detrimentul fortelor legitim alese de catre cetateni”.



Iata declaratiile facute de Calin Popescu Tariceanu joi, 12 octombrie 2017:

„Primul considerent luat in discutie a fost acela al necesitatii de a ne afirma in continuare dorinta de a mentine actuala coalitie guvernamentala, de a acorda in continuare sprijinul pentru guvernul de coalitie. Acest lucru urmareste asigurarea stabilitatii politice in Romania.

Al doilea lucru discutat a fost cel al declaratiilor politice al premierului. Domnia sa a vorbit despre necesitate unei remanieri guvernamentale. A prezentat doua tipuri de argumente. Consideram ca este dreptul primului ministru ca, pe baza analizelor pe care le face, sa propuna remanierea. Sigur ca este de preferat ca acest lucru sa nu-l aflam prin intermediul presei, ci sa se discute in Coalitie. Cele doua considerente au fost cele legate de competente si performanta si le inteleg pe deplin. Cel de-al doilea considerent a fost legat de actiunea DNA, care a deschis o serie de dosare unor membri ai guvernului. Punctul de vedere al ALDE este foarte clar. In ultima perioada au aparut atatea informatii si dovezi ale neregulilor de la DNA incat ne intrebam care mai este respectul pentru lege si pentru Constitutie al acestei institutii. Pe langa aceste fapte care pun sub semnul intrebarii modul corect de functionare a DNA, apar si informatii date de fosti ofiteri ai serviciilor de informatii. Se contureaza tabloul tragic al unui stat paralel, al unor forte oculte care au guvernat Romania in detrimentul fortelor legitim alese de catre cetateni. Prin urmare, DNA si-a pierdut credibilitatea si toate acuzatiile pe care le face trebuie analizate cu atentie. Nu putem accepta ca DNA sa fac guvernul asa cum ii convine.

Noi am luat o decizie prin care sprijinul politic pentru Viorel Ilie este mentinut. Nu suntem de acord cu un act de demisie. In alt doilea rand, in Senat a avut loc un vot pe baza solicitarii de urmarire penala. A fost de respingere a solicitarii. Nu exista niciun fel de argument. In plus, in cazul celor doua membre ale guvernului, domnul prim-ministru a invocat faptul ca ele ar lucra cu fonduri europene si s-ar crea un deranj la Bruxelles. Si in cazul acesta ma indoiesc. Dar in cazul ministrului Viorel Ilie nici acest argument nu poate sa stea in picioare. Asadar, ne mentinem pozitia pe care am adoptat-o, pe care o voi comunica domnului prim-ministru (…)

Cred ca si premierul Tudose trebuie sa tina cont de argumentele pe care i le-am prezentat. Motivele invocate doamnelor, cu fondurile europene, nu se aplica ministrului Ilie. Exista, totusi, un vot in Senat, care a respins urmarirea penala. Nu e doar un vot, ci e un vot al coalitiei”.

Joi, 12 octombrie 2017 16:27 | Scris de Bogdan GALCA | | | – luju.ro