Premierul Mihai Tudose spune ca bancile ii jecmanesc pe romani!!! 

Premierul Mihai Tudose a declarat marti, la Romania TV, ca a refuzat sa isi puna salariul pe card, pentru ca nu vrea sa dea niciun comision bancilor, pentru ca „Terente era copil pe langa aceste banci”, unele dintre ele crezandu-se mai destepte decat statul roman.

„Nu prea am ce bani sa am in banca. Am refuzat sa am leafa pe card. Nu vreau sa dau niciun comision bancilor. Personal am avut o experienta cu un cont unde aveam 500 de dolari, iar dupa doi ani am fost sunat de la banca sa mai dua 50 de dolari. Terente era copil pe langa aceste banci. Ca prim ministru am alta pozitie. Lucrezi cu banii nostri si nu ai profit cred ca ai o problema de management sau vei continua sa ne consideri prosti ca nu ne dam seama ce faci. Eu zic ca ajunge. V-am lasat sa va ajutati singuri. Sunt niste banci serioase si sunt banci care se cred mai destepte decat statul roman”, a spus Tudose.