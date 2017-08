Primarul din Perişani, Ion Sandu, va moderniza grădinița din Mlăceni şi va construi un pod peste pârâul Perișani

Primarul comunei Perişani, Ion Sandu, a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale finanţare pentru două proiecte depuse prin PNDL 2: „Modernizare Grădinița Mlăceni, în comuna Perișani, județul Vâlcea” (362.183 lei); „Pod beton armat peste pârâul Perișani punctul «La Ion din Vale» și amenajare drum de acces 135 ml” (1,8 milioane de lei). În luna iunie, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, a semnat contractul de modernizare a drumului din satul Mlăceni, afectat de ploile abundente căzute în anii trecuţi. De la Guvern, Primăria Perişani a primit pe calamităţi peste 700.000 lei pentru refacerea platformei acestui drum. Ion Sandu mai are un proiect pe OG nr. 28, pentru care aşteaptă finanţare, pentru asfaltarea a trei uliţe din Mlăceni. Tot astfel, a fost depus proiectul tehnic pe Măsura 7.2 pentru asfaltarea a 16 uliţe de pe raza localităţii. La iniţiativa primarului Ion Sandu, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat în luna iunie implementarea proiectului „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în Comuna Perişani, judeţul Vâlcea”, precum şi necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei. Tot în iunie, prin Dispoziţia nr. 169/2017, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, a stabilit unele măsuri pentru perioada de caniculă din vara acestui an. Astfel, s-au dispus următoarele măsuri pentru perioada de căldură excesivă, după cum urmează: actualizarea evidenţei persoanelor aflate în dificultate a căror stare de sănătate poate fi influlenţată negativ de caniculă; nivelul apelor din fântâni nu se evaluează deoarece sunt surse de apă de suprafaţă; sursa alternativă de apă este stabilită din reţeaua de alimentare cu apă Poiana, care nu este utilizată; asigurarea sursei alternative de electricitate se va face cu generatorul din dotarea primăriei; spaţiile de cazare colectivă ce se pun la dispoziţia persoanelor ce pot fi aflate în dificultate sunt Căminul Cultural Perişani, Căminul Cultural Mlăceni, Căminul Cultural Spinu; punctele de prim ajutor şi de distribuire a apei potabile sunt căminele culturale din satele Perişani, Mlăceni şi Spinu, Centrul de informare turistică, şcoala cu clasele I – IV Poiana şi fosta şcoală Podeni; inspectorul pentru situaţii de urgenţă Brădenau Constantin Gheorghe răspunde de informarea cetăţenilor pentru toată perioada de caniculă anunţată, etc.