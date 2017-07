AJOFM VALCEA ACORDA STIMULENTE FINANCIARE PENTRU INCADRAREA IN MUNCA A SOMERILOR

In cursul anului 2017 AJOFM Valcea a derulat programe si masuri pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Valcea. O parte dintre somerii incadrati fac parte din categorii pentru care legislatia din domeniul ocuparii fortei de munca prevede acordarea de stimulente financiare.

Pana la 14 iulie 2017, s-au incadrat in munca prin intermediul AJOFM Valcea, numai in anul 2017, un numar total de 3082 someri, din care 676 locuri de munca si/sau persoane au fost subventionate din bugetul asigurarilor sociale de somaj. Stimulentele financiare au fost acordate atat somerilor cat si firmelor care au incadrat persoane aflate in evidentele AJOFM Valcea. Valoarea efortului financiar pana la 14 iulie 2017, incluzand subventionarea persoanelor incadrate in anul 2016 si anul 2017, a fost de 1.256.261 lei.

Conform legii, firmele care incadreaza someri inregistrati in baza de date a AJOFM Valcea pot beneficia de urmatoarele stimulente financiare:

900 lei/luna timp de 1 an , pentru angajare somer peste 45 ani;

timp de 1 an , pentru angajare somer peste 45 ani; 900 lei/luna timp de 1 an, pentru angajare somer- persoana cu handicap;

timp de 1 an, pentru angajare somer- persoana cu handicap; 900 lei/luna timp de 1 an, pentru angajare somer – intretinator unic al familiei monoparentale;

timp de 1 an, pentru angajare somer – intretinator unic al familiei monoparentale; 900 lei/luna pana la pensionare, max. 5 ani, pentru angajare somer care mai are 5 ani pana la pensie;

pana la pensionare, max. 5 ani, pentru angajare somer care mai are 5 ani pana la pensie; 900 lei/luna timp de 1 an, pentru angajare somer de lunga durata;

timp de 1 an, pentru angajare somer de lunga durata; 900 lei/luna timp de 1 an, pentru angajare somer absolvent, orice forma de invatamant;

timp de 1 an, pentru angajare somer absolvent, orice forma de invatamant; 900 lei/luna timp de 1 an, pentru angajare tanar NEET-s;

timp de 1 an, pentru angajare tanar NEET-s; 250 lei/luna pe perioada vacantei, max. 60 de zile, pentru angajare elev si/sau student pe perioada vacantei;

pe perioada vacantei, max. 60 de zile, pentru angajare elev si/sau student pe perioada vacantei; 1000 lei/luna timp de minim 1 an, maxim 3 ani, pentru angajare persoana marginalizata social varsta 16-26 ani;

timp de minim 1 an, maxim 3 ani, pentru angajare persoana marginalizata social varsta 16-26 ani; 50% din cuantumul indemnizatiei de somaj/luna pe care ar fi luat-o persoana marginalizata social dupa incheierea contractului de solidaritate, pe o perioada de maxim 2 ani, pana la implinirea varstei de 26 de ani a somerului;

pe care ar fi luat-o persoana marginalizata social dupa incheierea contractului de solidaritate, pe o perioada de maxim 2 ani, pana la implinirea varstei de 26 de ani a somerului; 1350 lei/luna timp de 6 luni, pentru angajare somer absolvent invatamant superior, conform studiilor, pe perioada de stagiu;

timp de 6 luni, pentru angajare somer absolvent invatamant superior, conform studiilor, pe perioada de stagiu; 1125 lei/luna pe perioada uceniciei, max 3 ani, pentru angajare somer ucenic, min 16 ani.

Deasemena, somerii aflati in evidentele AJOFM Valcea care se incadreaza in munca beneficiaza de urmatoarele stimulente financiare:

completarea veniturilor salariale pentru somerii indemnizati angajati, respectiv 30% din indemnizatia de somaj , lunar, pana la expirarea perioadei de acordare a indemnizatie;

, lunar, pana la expirarea perioadei de acordare a indemnizatie; prima de incadrare acordata somerilor, absolventi de invatamant, care se angajeaza, respectiv 500 lei la angajare;

prima de angajare acordata absolventilor de invatamant, someri indemnizati, dupa un an de la angajare, respectiv valoarea indemnizatiei de somaj pe care ar fi incasat-o daca nu se angajau;

prima de activare pentru incadrarea in munca a somerilor neindemnizati, respectiv 500 lei la angajare;

prima de mobilitate, pentru incadrarea somerilor la peste 15 km de domiciliu/resedinta aflat/a in Planul National de Mobilitate (cei care fac naveta), respectiv 5 lei/km/zi, lunar, timp de 1 an, max 55 lei/zi;

(cei care fac naveta), respectiv prima de mobilitate pentru schimbarea domiciliului/resedintei somerului in/din zonele cuprinse in Planul National de Mobilitate , urmare a incadrarii in munca, respectiv minim 12.500 lei, maxim 15.500 lei;

, urmare a incadrarii in munca, respectiv prima chirie pentru incadrarea in munca a somerilor la peste 50 Km si schimbarea domiciliului/resedintei, respectiv 75% din cheltuielile de locuire, 900 lei lunar, timp de pana la 3 ani.

Localitatile din judetul Valcea care sunt cuprinse in Planul National de Mobilitate sunt urmatoarele: Boisoara, Racovita, Stanesti, Tetoiu, Vaideeni si Voicesti.

Pentru detalii suplimentare legate de conditiile de acordare a stimulentelor financiare cei interesati se pot adresa: pentru angajatori Compartimentului relatii cu angajatorii, iar pentru someri Compartimentului de informare si consiliere privind cariera din cadrul AJOFM Valcea.

DIRECTOR EXECUTIV,

ION MARIUS NAFLIU