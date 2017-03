Adi de la Valcea, la pamant! Problemele cu legea il duc la „sapa de lemn”. Dupa ce a platit 137 de milioane, o noua lovitura: „Am platit imediat numai ca sa scap. Nu o sa o las asa…”

Adi de la Valcea s-a trezit cu un proces pe cap dupa ce, in 2009, a interpretat melodia „Fa-ma, Doamne, o lacrima”, compusa de Marian Nistor, pe versurile lui Corneliu Vadim Tudor.

„Eu am fost mai fraier ca nu mi-am trimis avocat, nu mi-am trimis nimic. Acum, dupa cum bine stii, vor sa ma puna sa plătesc un solidar, eu sa platesc pentru toti, după ce am plătit deja 137 de milioane. L-au luat pe ăla mai slab de înger. Trebuie să mai dau 10.000, 15.000 de lei. Încă o chestie, când m-am pus să plătesc, mi-au pus executare silită – a declarati artistul redactorilor de la wowbiz.ro

Nu am primit nicio înştiinţare, nimic. Pentru treaba asta am plătit 20 şi ceva de milioane în plus. M-am plătit pentru că au fost prin executor încă 20 şi ceva de milioane. Eu m-am dus şi am plătit imediat numai ca sp scap. Nu o să o las aşa, dar nu e corect.”, a mai povestit manelistul intr-o emisiune TV.