Deputatul PSD, Eugen Neata: Programul Guvernamental ”Primul centru de agrement” va contribui la creșterea atractivității judetului Valcea ca destinație turistică 

Valcea este cel mai frumos, diversificat si bogat judet din tara. Potentialul turistic este foarte mare si ne poate clasa in primele 5 locuri la nivel national. Programul de guvernare isi mentine cursul. Acest lucru este vizibil prin activitatea premierului si ministrilor care isi iau in serios treaba si actioneaza. Ministrul Turismului a declarat ca doreste o colaborare corecta si coerenta cu unitatile administrativ teritoriale si entitatile private, iar in doi-trei ani, turismul isi va dubla ponderea in PIB.

Azi, Guvernul a adoptat Memorandumul Programul “Primul centru de agrement“ – prima politică publică din turism a actualei guvernări. Programul “Primul centru de agrement“ este o nouă politică publică, pe care Executivul o va promova conform Programului de Guvernare, primul pas fiind făcut astăzi, prin adoptarea unui Memorandum, urmând ca implementarea să înceapă după aprobarea sa printr-un act normativ.

Programul “Primul centru de agrement“ are scopul de a susține realizarea de investiții pentru crearea infrastructurii necesare desfășurării activităților de agrement, prin acordarea de garanții de către stat în procent de maximum 80% (echivalent valoric maxim 240.000 de euro/1 milion de lei/investiție) pentru creditele de investiții destinate înființării și dezvoltării centrelor de acest tip.

Prin acest program se are în vedere stimularea inițiativei private, prin facilitarea accesului la finanțare (statul garantează pentru investiții considerate acum de către instituțiile de creditare ca fiind de risc, pentru că antreprenorii nu au capacitatea de a oferi suficiente garanții), crearea și menținerea de locuri de muncă, precum și extinderea sezonului turistic. Totodată, instituțiile de creditare sunt stimulate să creeze produse de finanțare specifice pe acest segment. Facilitatea acordării garanțiilor de stat pentru creditele de investiții va fi destinată IMM-urilor eligibile din sectorul turismului, care își propun să înființeze/dezvolte centre de agrement.

Implementarea Programului ”Primul centru de agrement” va contribui la creșterea atractivității României ca destinație turistică, prin diversificarea ofertei în acest sector și va avea ca efect o dezvoltare economică durabilă, prin exploatarea unor resurse (ramuri economice) insuficient valorificate până în acest moment. Vâlcea poate atrage fonduri pentru acest prim centru de agreement pe toate palierele turismului – montan, balnear, estival, dimensionând şi diversificând tipurile de turişti care vin la noi în tot cursul anului. Am încredere că turismul va reprezenta motorul economic al Vâlcii şi, ponderea acestuia în PIB-ul judeţului va fi una semnificativa.