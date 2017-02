Procuror DNA, despre procurorul general: „E o zdreanță!”. REACȚIA lui Augustin Lazăr: ANCHETĂ DISCIPLINARĂ și EXTINDEREA CERCETĂRILOR – VIDEO 

Dezvăluirile incendiare despre o adevărate mafie a dosarelor instrumentate de procurori continuă să vină de pe casetele celor care au înregistrat și au dat publicității convorbiri cu procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești. România TV a difuzat un dialog dintre soția unui inculpat si magistrat. În dialogul dintre cei doi, Negulescu îl jigneşte grav pe procurorul general al României. În urma dezvăluirilor, șeful Ministerului Public, Augustin Lazăr, a cerut o anchetă disciplinară și extinderea cercetărilor în cazul anchetei care îl vizează pe Negulescu.

Potrivit postului România TV, înregistrarea este a unei convorbiri telefonice între procuror și soția unui inculpat care ar fi făcut denunț împotriva lui Negulescu.

Inculpatul este Constantin Vlad, acuzat de mai multe fapte de șantaj, în legătură cu afaceri cu material lemnos. Telefonic, Negulescu ar fi încercat să îl determine pe Vlad să renunțe la denunț. Mai mult, în această transcriere se observă că procurorul susține că dosarul era făcut ca să fie închis și redeschis împotriva dușmanilor lui Vlad.

”Dosarul a ajuns la Papici”

În înregistrare, procurorul o ”instruia” pe Monica Vlad cum să îl determine pe soțul ei, Constantin Vlad, zis Șomerul, să își retragă o plânegere formulată împotriva lui. ”L-a pus pe ăla, Vasile George, să mă denunțe și a dat o declarație împotriva mea că l-am cercetat abuziv. Dosarul a juns la Papici (Lucian Papici, fost șef în DNA central n.n.) , pe cine a pus aia să mă verifice”, spunea procurorul.

”Bărbatul ei nu avea nici liceul. Știu că s-a discutat despre cum să închidă dosarul. Fie fapta nu exisită, fie avea autori necunoscuți. (este vorba de dosarul în care era cercetat Vlad Constantin, dosar început de Negulescu, când lucra în altă structură a Parchetului n.n.) Câți arbori au fost furați, tăiați? S-a dus să dea declarații mincinoase, ăla a dat declarații false. Poate să scrie ce vrea. Mă simt rău că a putut să creadă asemenea lucuri , mă bătea Dumenzeu să-l determin să facă așa ceva. I-am spus lui Mihai, ofițerul meu, umbra mea. Negulescu a zis că îl crede pe Manole. I-am spsu că mai sunt patru copaci de tăiat. Nebunii pot să spună ce vor”.

Mircea Negulescu: I-am spus: ”Vrei să fii liber până în Crăciun? Eşti liber dacă faci asta”. I-am explicat de Manole, ăsta. Manole are să vă dea o grămadă de bani. Nu e mai bine să stea în puşcărie?

Soție: Dacă e Costin în puşcărie noi nu putem să facem demersuri să luăm banii?

Mircea Negulescu: Ba da. Îi picură cineva în ureche tot felul de lucruri ca să se ajungă la mine.

Soție: Nu o să facă nimeni nimic, domnu’ Negulescu.

Mircea Negulescu: Ţinta nu e el. E un instrument pe care ăştia vor să îl folosească. Eu sunt coleric. L-am lăsat să se descarce fără să spun nimic. Şi-a revenit pe urmă. Vlad, soţul dumneavoastră, mă vede pe mine duşman. Am aceste remuşcări. Când a venit prima dată nu trebuia să și ascult. Îmi spunea că am un caracter infect, că s-a închinat la icoane false, că eu eram o icoană falsă.

Soție: El aşa de mult s-a agăţat de dvs. Aţi fost ca o icoană pentru el.

Mircea Negulescu: Când pleci dintr-o instituţie în alta nu poţi lua dosarele după tine. L-a păcălit Manole, nu ştiu ce i-a spus. Pe mine nu m-a anunţat nimeni că s-au tăiat copacii ăia. Eu vreau să văd ce urmăreşte Manole. Manole e un escroc. Este o minciună că Manole mi-ar fi dat un mesaj. În momentul zero eram în pădure dacă ştiam că se taie copacii.

Soție: Mie mi-a spus Manole că a anunţat.

Mircea Negulescu: Minte! Minte cu neruşinare. De atunci el nu mă mai caută. A vrut să smulgă de la mine ceva. Ce să îi spun eu lui Manole. Eu nu am făcut nimic compromiţător. Eu am arestat jumătate de ţară. Ce să fac eu cu Adi Mincu. Nu mai vrea să vorbească cu mine. A zis că să nu mai audă în viaţa lui de mine. Faci ce crezi tu de cuviinţă.

Soție: E lanţul slăbiciunilor.

Mircea Negulescu: În dosarul Papici unde s-au dus în puşcărie o grămadă. Au fost mulţi. A fost cu ajutorul lui Vlad. S-a ştiut cine mă ajută pe mine. Ăsta nu e şantaj. El nu înţelege lucrurile astea. El se consideră la puşcărie că spune că eu nu am vrut să soluţionez cele două dosare.

Soție: El avea o oarecare suspiciune. Ştia că aţi fost anunţat de tăierea arborilor.

Mircea Negulescu: Mă jur pe copiii mei. Mă duc la 10 detectoare de minciuni că nu am ştiut. Să mă ducă la puşcărie pentru Adi Mincu şi pentru deputatul lui Moş Crăciun? Deputatul ăsta George Ionescu…Eu nu amestec niciodată lucrurile astea. Pe Văduvan îl ştiu de 20 de ani. Eu nu fac aşa ceva. Cum să protejez eu infractorii. Cu ce să mă ajute pe mine un deputat PNL? Un vagabond. Eu nu am vorbit cu nimeni ca să-l protejez pe Vlad şi pe mine. L-au făcut pe Vlad de comandă. Acest Manole e un nesimţit ordinar. Eu l-am pus pe Vlad să pună camere de luat vederi în pădure?

Soție: S-a dus şi cu un domn Nedelcu în pădure. Noi avem poze.

Mircea Negulescu: Mie îmi e milă că Vlad e în situaţia asta. Să scrie ce vrea el. E problema lui. Mă simt rău că a putut să creadă asemenea lucruri, că a putut să gândească aşa ceva. Eu nu pot să fac aşa ceva, că mă bătea Dumnezeu. E inimaginabil. Nu am putut discuta cu el.

În dialogul dintre cei doi, Negulescu îl jigneşte grav pe procurorul general al României, Augustin Lazăr

Mircea Negulescu: Eu am vrut să îl sprijin, să îşi dovedească nevinovăţia. Eu l-am întrebat de Văduvan din 2014. I-a dat sângele pe nas şi a început să plângă. Eu nu am forţat nota. Nu e normal să faci aşa ceva. Eu nu fac astfel de lucruri. Eu ce pot să fac?

Soția: El zicea până acum la fel. Că nu puteţi interveni.

Mircea Negulescu: Făceam eu doamnă aşa ceva? Ce să îmi facă mie deputatul ăla sau Adi Mincu? Eu am încercat să îi împac pe Lucian cu Vlad. Atât. I-am spus şi lui că nu e bine să te cerţi. Să găseşti o cale de comunicare. Pentru ce să ţin eu partea? Ionuţ Bâlcea nu e uşă de biserică. Eu am încercat să mediez. Sunt un om care încerc să împac oamenii nu să îi dezbin. Nu sunt supărat pe el, dar îmi pare rău că poate gândi asemenea lucruri. Mă termină psihic.

Soția: Gândiţi-vă şi la el că e acolo pe neadevăr.

Mircea Negulescu: Nu sunt supărat. Dacă eram supărat nu vă mai sunam în seara asta. E nemulţumit de ceea ce se întâmplă şi are dreptate. Mi se face carnea piele de găină pe mine. Eu nu am trântit în viaţa mea un dosar. Eu nu fac compromisuri în meserie. pe mine mă caută din 2012 Sebastian Ghiţă. Dacă mă aveau cu ceva la mână, mă băgau la puşcărie. I-am zis şi eu. Cum să spui aşa ceva? Ăla e om doamnă? Tu bei cafeaua cu un nenorocit, cu o Iudă care te-a trădat. O să îi dovedesc că nu a fost nicio înţelegere cu nimeni. Să înţelegeţi şi să aveţi convingerea că nu fac aşa ceva. I-am luat pe toţi deputaţii şi pe toţi senatorii şi îl salvam pe ăsta? Eu nu am culoare politică. O zdreanţă ordinară. Aia şi cu procurorul general, o altă zdreanţă ordinară. Un lucru de căcat. Ăla nu e ultraj. Soția: Din casă au luat un laptop pe care se juca cel mic. Nişte stickuri. Câteva. Era ceva scăpat pe acolo. Erau deja văzute din dosarul celălalt. Au luat nişte chestii. Am râs un pic de ei. Nu le confiscaţi că vă faceţi de râs. Vă faceţi de căcat.

Mircea Negulescu: I-au ridicat şi telefonul?

Soția: Nu! Telefonul e acasă. S-au mai uitat prin maşina lui.

Mircea Negulescu: V-au demontat maşina?

Soția: Nu! Ei căutau camere de luat vederri. S-au uitat peste tot. Veniseră cu nişte informaţii. Mă aşteptam să îmi facă şi mie ceva pe ultraj. Am început să urlu şi să ţip. Nu sunteţi profesionişti. Aţi lăsat un om să agonizeze cu mâinile la spate. El era leşinat. Eu urlam să îmi dea drumul să îl ajut. Nişte nesimţiţi şi nişte nepregătiţi. Dacă nu erau prost pregitiţi sau neşcoliţi, au făcut-o intenţionat ca să îşi bată joc de noi.

Mircea Negulescu: Eu am încercat să îl fac pe ofiţer să înţeleagă că nu e aşa. Să îi spuneţi să înţeleagă foarte clar. Dacă eram acolo, soluţionam dosarele cum trebuie. Aşa a fost să fie însă să plec în partea asta. Eu am rămas mască atunci când am aflat că s-au clasat dosarele. Eu dacă mă sesizez din oficiu, asta înseamnă că sunt de partea lui Vlad. Eu nu pot să mă sesizez. Ar spune lumea că îl sprijin pe el. Asta ar aştepta. Ăia vor să mă ardă pe mine şi eu mă autosesizez. Să se ducă la parchetul Înaltei Curţi şi să facă plângere asupra acelei procuroare. Eu i-am spus asta demult. Aia e o panaramă. I-a obligat să spună că eu i-am cercetat abuziv. pe asta a trimis dosarul la Parchetul general.

Soția: Acolo s-a constatat că nu aţi cercetat pe nimeni abuziv.

Mircea Negulescu: Eu cred că a dat soluţiile alea pe bani. Ori aşa, ori ala. Eu nu vorbesc cu nimeni ca să îl protejez pe Vlad şi pe dvs. Şi procurorul ăla e jegos. Nu poţi să îl laşi pe ăla să scrie ca să îl îngropi doar pe ăla.

