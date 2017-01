Fabrica fiului deputatului Dumitru Lovin A LUAT FOC! 

Incendiu de proportii in aceasta dimineata de duminica, 8 ianuarie 2017, in zona Copacelu, din Ramnicu Valcea. Fabrica fiului deputatului valcean Dumitru Lovin – Cosmin Lovin – a luat foc, iar trei autospeciale au mers la fata locului pentru a stinge flacarile – notează gazetavalceana.ro

Incendiul a fost lichidat in jurul orei 10.15, iar pagubele sunt insemnate. Jumatate din hala in care se fabrica nisip ecologic pentru pisici a fost mistuita in incendiu. De asemenea, si cateva utilaje au ars. Cosmin Lovin, proprietarul fabricii, nu banuieste la aceasta ora ca ar fi vorba de o mână criminala – a mai precizat Gazeta Vâlceană.