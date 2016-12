Șpârle și șopârle, 15.12.2016

Cel mai tare banc! Stănculescu îi cere lui Buican să împartă mandatul fiindcă i-a promis că îl face deputat. Cică în zilele cu soţ să meargă la Parlament Stănculescu şi în cele fără soţ să meargă Buican, fiindcă oricum nu e însurat.

Am aflat că anumite cozi de topor din servicii se fac preș la picioarele unor penali, gen Isar si consoarta, Alina Gorghiu. Ținta: funcția de Guvernator al Băncii Naționale a României! Așadar, acțiunea în forță a unor agenti bolsevici la firmele unor oameni de afaceri vâlceni – nu a fost intamplatoare. Isar – securistul pe stil nou, Marius Mitruș – Mugur Isărescu – Valcea si invers…. Tinta era clara: Guvernatorul! Nu au găsit nimic și acum construiesc de zor un dosar mârșav! În schemă mai apar și alți oameni de afaceri…. tot de pe la Vâlcea. Reglări de conturi în stil mafiot! Ce țară, ce județ, ce oameni!

Umilință totală a preșului PNL Vâlcea, Cristian Buican! Conform ultimelor informații, există șanse foarte mari să piardă cel de-al doilea parlamentar, la redistribuire – senatorul incompatibil Romulus Bulacu – Vâlcu. ALDE Vâlcea va avea, se pare, un deputat – pe Dumitru Lovin și un senator – pe doamna Iuliana Moise! Felicitări! Dumnezeu e sus și nu bate cu parul!

In declaratia de avere, din iunie 2016, vâlceanca Ana Maria Patru, fosta șefă a Autorității Electorale Permanente, are trecute doua apartamente (unul in Bucuresti si celalalt in Ramnicu Valcea) si o casa in comuna Vladesti. Totusi, procurorii au descins marti la vila din Voluntari unde locuieste sefa AEP, imobil care nu figureaza in declaratia acesteia de avere. Tot din declaratia de avere reiese ca Ana Maria Patru a obtinut anul trecut, de la AEP un venit de 110.095 de lei, ceea ce inseamna un pic peste 9.100 de lei, in timp ce sotul ei, director comercial al unei firme a castigat 62.287 de lei, adica 5.100 de lei pe luna. Familia Patru nu are masina, ci doar doua ATV-uri si o autoutilitara. Asta desi, procurorii sustin ca printre altele, Ana Maria Patru a solicitat de la o societate contravaloarea unui autoturism de lux.