Primarul Mircia Gutău: Statul român blochează proiectele Primăriei Râmnicu Vâlcea! Ministerul Apărării își bate joc de un oraș întreg!

Reacţia primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, de la conferinţa de vineri, 25 noiembrie 2016, după ce a aflat în ce condiţii vor să pună terenul fostei Unităţi Militare de la Vlădeşti la dispoziţia Primăriei Râmnicu Vâlcea, reprezentanţii Ministerului Apărării Naționale:

Noi am spus că le dăm alt teren în altă parte şi le construim ce au ei acolo, un centru chinologic. Au nişte barăci acolo. Ei doresc următoarele: spaţii administrative pentru personal permanent, bloc alimentar cu brutărie, depozit pentru alimente şi echipamente, birouri personale, vestiare, grupuri sanitare, etc., pavilion pentru activităţi medicale sanitar-veterinar, sala consultanţă, sală tratament, laborator, sală intervenţii chirurgicale, filtru, camere sterilizări, sală post-operatorie, camera de gardă, bactereologie, grup sanitar, vestiar, etc

Maternitate pentru căţele gestante şi căţei născuţi, pavilion destinat carantinei, pavilion destinat masculilor, chinodrom, teren dresaj-suprafaţă 1000 mp destinat instrucţiei tineretului canin, spaţiu împrejmuit destinat gimnasticii funcţionale tineretului canin, etc.

Vor apă, canalizare, gaze, energie electrică, încălzire, iluminat interior şi exterior. Aceste fonduri se vor asigura de către Consiliul Local Râmnicu Vâlcea. Se vor obţine toate autorizaţiile de funcţionare, se va construi împrejmuirea locaţiei respective care va trebui să fie din panouri sudate, de o înălţime de doi metri. Să se realizeze studii de fezabilitate, să se obţină certificat de urbanism…

Eu le voi spune să se spele pe cap cu el pentru că este bătaie de joc. Aceste cerinţe ale lor mă costă 5.000.000 euro. Cu aceşti bani poţi cumpăra teren în centrul Bucureştiului. Mi se pare culmea tupeului şi impertinenţei statului român care nu face decât să blocheze. Noi vrem să luăm terenul să-l modernizăm iar statul român pune aceste piedici. Dacă nu putem colabora şi se vine cu astfel de aberaţii, nu se poate face nimic. De aceea nu se schimbă România De acum înainte, orice acţiune prostească o voi face publică!