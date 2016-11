Primarul din Băbeni, Bogdan Ştefan, mizează pe isteţimea şi mobilitatea candidaţilor PSD din Vâlcea

Primarul oraşului Băbeni, Bogdan Ştefan, se declară foarte mulţumit de lista de candidaţi PSD Vâlcea la alegerile parlamentare din 11 decembrie şi anunţă o susţinere totală în campania electorală. „Marea majoritate a candidaţilor PSD din Vâlcea sunt tineri şi foarte bine pregătiţi profesional. Oamenii fac parte din mai multe compartimente profesionale şi, de aceea, eu mizez pe isteţimea şi mobilitatea tuturor candidaţilor, dar mai ales a lui Eugen Neaţă, candidatul de pe locul IV la Camera Deputaţilor. Este bine că PSD vine la aceste alegeri cu oameni noi, care nu au mai fost în Parlament, pentru că avem amintirea neplăcută cum toţi parlamentarii şi-au votat anul trecut pensiile speciale”, ne-a declarat primarul oraşului Băbeni, Bogdan Ştefan. Edilul şef din Băbeni a precizat că speră ca, după alegerile parlamentare, noul guvern să deblocheze fondurile pentru asfaltarea drumurilor. „Proiectul pe OUG 28, în valoare de 6 milioane de lei noi, cuprinde asfaltarea străzilor Remizei, Văcăreşti, Mărculeşti, Rogojişte, Ariei, Teilor, Tineretului, Plopilor, Grozeşti, Papoeşti, Răduleşti, Nemţuleşti şi Coloniei. Constructorul a tras tare în ultimele două luni: a asfaltat, a turnat rigolele, dar au rămas două străzi (Mărculeşti şi Rogojiştea) cu stratul doi nepus, iar pe Tineretului nu s-a turnat nici primul strat. Sper ca firma respectivă să continue şi să termine lucrările până la finele anului, iar în ianuarie 2017, când se spune că va fi reluat programul, să putem depunem situaţiile ca să-şi recupereze banii”, ne-a precizat social-democratul. Edilul PSD a mai anunţat că, în curând, va depune un nou proiect la Guvern, cu o valoare de un milion de euro, pentru asfaltarea a două străzi importante Ungureni – Români şi Uzinei, pe o distanţă de aproximativ 5 kilometri. „Din Strada Uzinei, un segment de 670 de metri nu era în domeniul nostru şi nu-l puteam reabilita. Am dat o hotărâre de consiliu local prin care am reglat situaţia, apoi am refăcut Studiul de Fezabilitate şi urmează să asfaltăm şi să le ducem sistemul de iluminat public până la poarta fabricii”, a adăugat primarul PSD Bogdan Ştefan. Primăria Băbeni cumpără un nou teren pentru a face un parc şi spaţii de parcare la blocurile din localitate. Proiectul de hotărâre a fost deja aprobat în Consiliul Local, s-a constituit o comisie formată din consilieri locali care să negocieze cu proprietarul şi s-a făcut o evaluare a terenului. Proiectul pe care primarul Bogdan Ştefan vrea să îl implementeze la blocurile din Băbeni este unul care prevede un parc cu multe spaţii verzi, locuri de parcare, spaţii de joacă pentru copii.

(Petre Coman)