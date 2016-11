Primarul Ion Sandu a organizat în condiţii excelente o nouă ediţie a evenimentului „Posada Perişani”

În perioada 12-13 noiembrie 2016, Primăria comunei Perişani a sărbătorit o nouă ediţie a evenimentului „Posada Perişani”, unul dintre cele mai importante evenimente istorice, respectiv victoria obţinută în anul 1330 de oastea conducătorului Basarab I – întemeietorul Ţării Româneşti, împotriva armatei mult mai modernă a regelui ungar, prinţul Carol Robert de Anjou. Cu prilejul acestui eveniment, anul acesta se vor comemora şi 100 de ani de la luptele purtate la Perişani de ostaşii români, în luna octombrie 1916, pentru eliberarea şi întregirea naţională a României: „Anul acesta ţinând cont că se împlinesc 100 de ani de la luptele purtate la Perişani de ostaşii români în Războiul pentru eliberarea şi întregirea naţională ne-am gândit că ar fi omeneşte, dar şi în responsabilitatea noastră, a administraţiei locale să îi cinstim pe acei bravi soldaţi, şi acest lucru l-am făcut în cadrul evenimentului „Posada”. Am avut două simpozioane de dezbătut. În prima parte, am dezbătut împlinirea a 686 de ani de la victoria obţinută în anul 1330 de oastea conducătorului Basarab I – întemeietorul Ţării Româneşti, 9-12 noiembrie, iar al doilea eveniment a fost ediţia a I-a, dedicată aniversării a 100 de ani de la luptele purtate la Perişani de ostaşii români în Primul Război Mondial”. Programul evenimentului s-a deschis sâmbătă, 12 noiembrie, cu un program derulat în cadrul Şcolii Profesionale Perişani, sub coordonarea profesorului de istorie Radu Constantin şi a celorlalţi dascăli implicaţi în această activitate. S-a desfăşurat astfel un concurs de nivel judeţean pe tema „Posada 1330” şi Perişani 1916. În cadrul acestui concurs au fost aşteptaţi copii din întregul judeţ pentru a-şi pune la încercare cunoştinţele de istorie prin concursul la care participă, în urma căruia au fost premiaţi. De la ora 11, în cadrul Căminului Cultural istoricii, academicienii, oamenii de cultură, toţi cei prezenţi la eveniment au luat parte la dezbateri istorice pe tema Posada 1330 şi Perişani 1916. A doua zi, duminică, 13 noiembrie evenimentul a debutat începând cu ora 10 cu discursul de deschidere al festivităţii prezentat de primarul localităţii, Ion Sandu, urmat de alocuţiuni ale oficialităţilor prezente. De la ora 11, a avut loc şedinţa festivă a Consiliul Local Perişani. După ora 12, elevii şcolilor din comună au prezentat un program pe tema de istorie „Posada 1330”. Evenimentul a continuat cu ceremonialul militar şi religios la Statuia lui Basarab I, comemorarea eroilor căzuţi pe câmpul de luptă la Perişani în anii 1330 şi 1916, intonarea imnului eroilor, cântece eroice, dar şi depunerea de coroane. Pe scena amenajată în aer liber din centrul localităţii evenimentul a continuat cu un program folcloric prezentat de Orchestra „Rapsodia Vâlceană”, alături de care un interpret de muzică populară a susţinut un recital.