Mai e și presa bună la ceva! După dezvăluirile jurnalistului Tiberiu Pîrnău, liberalii valceni l-au convins pe premierul interimar Bolojan sa deschida robinetul banilor pentru CET Govora

joi, 1 octombrie 2026

Mai e și presa bună la ceva! După dezvăluirile jurnalistului Tiberiu Pîrnău, liberalii valceni l-au convins pe premierul interimar Bolojan sa deschida robinetul banilor pentru CET Govora

La numai două zile după ce directorul Ziarului de Vâlcea, jurnalistul Tiberiu Pîrnău, a publicat informațiile primite din interiorul PNL Vâlcea privind presupusele presiuni pentru blocarea finanțării CET Govora, situația s-a schimbat radical: Guvernul României a adoptat măsura de sprijin financiar pentru termoficarea din Râmnicu Vâlcea.

Uneori, presa chiar mai este bună la ceva.

Pe 28 septembrie, Ziarul de Vâlcea publica dezvăluirea potrivit căreia surse din interiorul PNL susțineau că liderul liberal Cristian Buican ar fi intervenit la premierul Ilie Bolojan pentru ca Guvernul să nu aloce banii solicitați pentru CET Govora. Articolul nostru preciza explicit că informația provenea din surse liberale și că presupusa discuție Buican–Bolojan nu putea fi confirmată independent.

Două zile mai târziu, pe 30 septembrie, vine vestea pe care o așteptau zeci de mii de vâlceni.

Guvernul acordă sprijin financiar pentru CET Govora.

Confirmarea nu vine de la PSD și nici de la conducerea Consiliului Județean, ci chiar de la reprezentantul liberal al Guvernului în teritoriu, subprefectul cu atribuții de prefect Victor Stănculescu (foto).

„Astăzi am adoptat hotărârea privind susținerea financiară acordată de Guvernul României pentru CET Govora. Este un sprijin concret pentru ca sistemul de termoficare să poată trece această perioadă dificilă”, a declarat Stănculescu în seara zilei de 30 septembrie.

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Cu siguranta si articolul Ziarului de Vâlcea a determinat decizia Guvernului. Putem însă constata cronologia.

Pe 28 septembrie publicam informațiile venite din interiorul PNL despre presupusa opoziție față de finanțare.

Pe 30 septembrie, reprezentantul liberal al Guvernului la Vâlcea anunță adoptarea sprijinului financiar pentru CET.

Iar dacă liberalii vâlceni au intervenit în aceste ultime zile pe lângă premierul Ilie Bolojan pentru deblocarea situației, este un lucru care trebuie salutat.

În definitiv, politica trebuie să rămână politică, iar oamenii nu trebuie transformați în victime colaterale ale războaielor dintre PNL și PSD.

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Miza nu era una minoră.

Autoritățile județene solicitaseră inițial Guvernului 40 de milioane de lei pentru perioada de tranziție a sistemului de termoficare. Situația și necesarul financiar fuseseră confirmate public încă din august inclusiv de Victor Stănculescu.

Ulterior, Consiliul Județean a cerut de urgență cel puțin 15 milioane de lei, avertizând că aproximativ 10.000 de apartamente și 30.000 de locuitori ar putea fi afectați de problemele termoficării.

Era problema unui oras intreg! A copiilor care trebuie să meargă la școală. A pacienților. A familiilor din cele aproximativ 10.000 de apartamente racordate la sistem. A instituțiilor publice care depind de agentul termic.

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Victor Stănculescu își însoțește anunțul de un atac politic amplu la adresa administrației județene, căreia îi cere explicații pentru modul în care s-a ajuns în această situație.

Este dreptul liberalilor să critice. Este dreptul PSD să răspundă. Este obligația presei să prezinte argumentele ambelor părți.

Dar, dincolo de războiul politic, rămâne informația fundamentală din declarația subprefectului:

Guvernul a decis să sprijine financiar CET Govora.

Și asta contează pentru oamenii din Râmnicu Vâlcea.

Presa trebuie să pună întrebările incomode

Ziarul de Vâlcea a publicat informațiile primite din interiorul PNL tocmai pentru că subiectul privea un serviciu public vital.

Nu ne atribuim meritul unei hotărâri guvernamentale, dar putem spune că presiunea publică, întrebările incomode și dezbaterea din presă sunt exact motivele pentru care presa trebuie să existe.

Iar dacă liderii PNL Vâlcea, inclusiv Cristian Buican, au făcut între timp demersuri pentru ca premierul Ilie Bolojan să sprijine financiar Vâlcea, atunci acest demers trebuie consemnat corect.

Pentru că interesul celor 30.000 de oameni trebuie să fie mai important decât orice răfuială politică.

De data aceasta, Vâlcea pare să fi câștigat.

Și, poate, după această poveste, răspunsul la întrebarea din titlu este ceva mai simplu:

Da, presa mai este bună la ceva. Mai ales atunci când nu tace.