joi, 1 octombrie 2026

În week-end, râmnicenii sunt invitați la o nouă ediție a Zilelor Recoltei – sărbătoarea roadelor, belșugului și hărniciei

De vineri, 2 octombrie, și până duminică, 4 octombrie, Scuarul Mircea cel Bătrân va fi gazda celei de-a XVI-a ediții a tradiționalei sărbători a toamnei – Zilele Recoltei. Pe platoul central de la kilometrul „0” al orașului, râmnicenii sunt așteptați să viziteze peste 40 de standuri ale unor producători individuali și firme de profil (din județele Vâlcea, Sibiu, Brașov, Olt, Argeș, Dolj și Vrancea), ce vor oferi legume, fructe, produse tradiționale din lapte și carne, produse apicole, conserve și dulcețuri de toate felurile, must, produse naturiste, plante aromatice și multe altele, alături de care 10 meșteri populari vâlceni își vor prezenta măiestria meșteșugului lor. De asemenea, vor fi organizate și câteva puncte de alimentație publică cu specific de sezon.

Deschiderea oficială a Zilelor Recoltei 2026 va fi vineri, 2 octombrie, la ora 9.00, cu recital al Fanfarei Județene „Constantin Brâncoveanu”, iar pe parcursul celor trei zile ale manifestării sunt programate mai multe momente artistice conform următorului program:

Vineri, 2 octombrie:

17.00 – 18.00 – Spectacolul „Legendele Toamnei” cu Florin Ionescu - Galați & Fila Band, în organizarea Centrului Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea

Sâmbătă, 3 octombrie:

17.00 – 19.30 – Spectacol folcloric al Orchestrei „Rapsodia Vâlceană” și artiștilor Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea

Duminică, 4 octombrie:

12.00 – 13.00 – Recital al Corului „Angel Voices” by Camelia Clavac

13.00 – 13.30 – Recital folcloric al Ansamblului „Zestrea”