In atentia DNA: Din salariu de bugetar, la investiții medicale de sute de mii de euro! Cazul pesedistului Valentin Bocșaru, fiul primarului comunei Lăcusteni, ridică întrebări grele

joi, 1 octombrie 2026

In atentia DNA: Din salariu de bugetar, la investiții medicale de sute de mii de euro! Cazul pesedistului Valentin Bocșaru, fiul primarului comunei Lăcusteni, ridică întrebări grele

Concedii succesive, un post în sistemul public, activitate politică și, în paralel, apariția unei investiții medicale private importante la Craiova. În centrul acestei povești se află Valentin Bocșaru, vicepreședinte TSD Vâlcea și angajat al DGASPC Vâlcea. Informațiile ajunse în atenția presei locale (timpuldevalcea.net - a abordat prima data acest subiect) ridică o serie de întrebări la care instituțiile competente ar trebui să ofere răspunsuri clare: care este situația concediilor sale, cine finanțează investițiile familiei și există sau nu vreo incompatibilitate între situația sa de angajat al statului și activitățile desfășurate în această perioadă?

Bugetar la DGASPC, prezent la inaugurarea unei clinici private

Valentin Bocșaru este fiul primarului comunei Lăcusteni, Cosmin Bocșaru, și lucrează ca kinetoterapeut în cadrul DGASPC Vâlcea. În plan politic, acesta ocupă funcția de vicepreședinte al organizației de tineret a PSD Vâlcea.

Surse din zona Bălcești susțin că, în ultimele luni, Bocșaru ar fi beneficiat de o perioadă îndelungată de absență de la serviciu, formată inițial din concediu de odihnă și ulterior din concediu medical.

Dacă informația se confirmă, apare inevitabil o întrebare: care a fost situația medicală care a justificat incapacitatea temporară de muncă și ce activități putea desfășura legal în perioada respectivă?

Întrebarea devine cu atât mai relevantă cu cât Valentin Bocșaru a fost prezent la inaugurarea Centrului Medical „Sf. Andrei” din Craiova, o investiție privată importantă cu care familia sa este asociată.

Prezența la un eveniment nu demonstrează, în sine, încălcarea vreunei legi. Tocmai de aceea este necesară verificarea documentelor: perioada exactă a concediului medical, diagnosticul care a determinat incapacitatea temporară de muncă — în limitele legale privind confidențialitatea datelor medicale — și eventualele activități profesionale desfășurate în acea perioadă.

Aceste lucruri pot fi lămurite prin acte, nu prin zvonuri.

Întrebarea de sute de mii de euro: cine a finanțat investițiile?

Dincolo de concediile medicale, există o problemă mult mai interesantă din perspectiva interesului public: dimensiunea investițiilor familiei Bocșaru și sursele de finanțare ale acestora.

Familia are mai mulți membri care lucrează în sectorul public. Valentin Bocșaru este angajat DGASPC, tatăl său este primarul comunei Lăcusteni, iar mama sa lucrează, potrivit informațiilor publicate, la APIA Bălcești. Soția lui Valentin Bocșaru, medicul Andreea Bocșaru, activează în domeniul medical privat.

Surse locale susțin că familia ar fi realizat în ultima perioadă achiziții imobiliare importante în Craiova, inclusiv imobilul destinat noii clinici și o altă proprietate situată la intrarea în municipiu.

La acestea se adaugă costurile presupuse de amenajarea și dotarea unei unități medicale: aparatură, spații pentru consultații, laborator și infrastructură pentru spitalizare de zi.

Nu afirmăm că banii provin din surse ilegale. Întrebăm însă care sunt sursele concrete de finanțare.

Credite bancare? Leasing? Fonduri europene? Investitori? Venituri provenite din activitatea medicală privată? Economii? Împrumuturi? Donații?

Există explicații perfect legale pentru asemenea investiții. Dar, atunci când persoane aflate în legătură directă cu administrația publică ajung să fie asociate unor investiții consistente, transparența este cea mai simplă metodă de a elimina orice suspiciune.

Trei cabinete și o clinică. Cum este organizată activitatea?

O altă chestiune care merită clarificată privește activitatea profesională a medicului Andreea Bocșaru.

Potrivit informațiilor transmise redacției, aceasta ar activa prin cabinete de medicină de familie în Bălcești, Lăcusteni și Zătreni și ar avea, în același timp, responsabilități de conducere în cadrul noii clinici din Craiova.

Dacă aceste informații sunt corecte, întrebările sunt simple: care este programul declarat pentru fiecare cabinet, cine asigură permanența și cum sunt respectate obligațiile contractuale aferente activității medicale?

Nu formulăm verdicte. Documentele existente la instituțiile sanitare și la casele de asigurări pot clarifica foarte rapid situația.

DGASPC Vâlcea trebuie să explice situația lui Valentin Bocșaru

La fel de importante sunt explicațiile conducerii DGASPC Vâlcea.

Directorul general Marius Mărgărita ar trebui să precizeze public care este situația profesională actuală a lui Valentin Bocșaru: postul ocupat, locul efectiv de muncă, perioadele de concediu de odihnă și concediu medical, precum și situația postului pe care acesta l-ar fi ocupat anterior.

Există informații potrivit cărora Bocșaru ar fi trecut de la postul de kinetoterapeut la o funcție de conducere la CIAPAD Bistrița și că un post anterior ar fi rămas rezervat.

Dacă lucrurile stau altfel, DGASPC are posibilitatea să le dezmintă imediat, prin documente.

Dacă sunt adevărate, instituția trebuie să explice în baza căror proceduri administrative au fost luate aceste decizii și dacă aceleași facilități sunt disponibile tuturor angajaților aflați în situații similare.

Politica nu trebuie să devină pașaport pentru cariera la stat

Valentin Bocșaru nu este doar angajat al unei instituții publice. Este și vicepreședinte TSD Vâlcea și fiul unui primar PSD.

Aceste legături politice nu reprezintă, prin ele însele, dovada vreunei ilegalități. Dar ele justifică un standard ridicat de transparență atunci când apar întrebări privind cariera într-o instituție publică, concediile medicale și activitățile private desfășurate în paralel.

În România există mii de tineri care muncesc în mediul privat fără protecție politică, fără funcții de partid și fără posibilitatea de a avea un post public drept plasă de siguranță.

De aceea, cazul Bocșaru trebuie lămurit până la capăt.

Instituțiile competente au ce verifica

Casa de Asigurări de Sănătate și celelalte instituții competente pot verifica legalitatea concediilor medicale și respectarea procedurilor aferente indemnizațiilor.

DGASPC Vâlcea poate explica situația contractuală a angajatului său.

Instituțiile din domeniul sanitar pot verifica programele cabinetelor și condițiile în care funcționează serviciile medicale respective.

Iar acolo unde există obligații legale de declarare a averii sau intereselor, documentele publice pot permite compararea veniturilor declarate cu patrimoniul persoanelor obligate de lege să îl declare.

Nu cerem condamnări publice și nici verdicte înaintea verificărilor. Cerem documente.

Cine a cumpărat imobilele?

Care este valoarea lor?

Din ce surse au fost achitate?

Cine a finanțat clinica?

Ce credite sau alte forme de finanțare există?

Care este situația exactă a concediilor lui Valentin Bocșaru?

A desfășurat activități profesionale incompatibile cu incapacitatea temporară de muncă în perioada concediului medical?

Care este situația postului său la DGASPC Vâlcea?

Acestea sunt întrebări verificabile.

Ziarul de Vâlcea cere transparență totală

Cazul Valentin Bocșaru nu trebuie transformat nici într-un proces public, dar nici îngropat sub tăcerea instituțiilor.

Atunci când un angajat al statului, care ocupă și o funcție politică, apare în centrul unei povești ce implică concedii medicale, carieră în administrația publică și investiții private importante, cetățenii au dreptul să primească explicații.

Dacă toate veniturile sunt justificate, investițiile sunt finanțate transparent, concediile medicale sunt perfect legale și activitatea profesională respectă toate normele, atunci documentele vor închide imediat orice discuție.

Dacă însă verificările scot la iveală altceva, instituțiile statului au obligația să acționeze.

Ziarul de Vâlcea va solicita puncte de vedere oficiale și va publica integral explicațiile relevante ale persoanelor și instituțiilor vizate.

Îi adresăm public lui Valentin Bocșaru aceeași invitație: să explice sursele de finanțare ale investițiilor cu care este asociată familia sa, situația concediilor sale și raporturile sale profesionale cu DGASPC Vâlcea.

Transparența nu ar trebui să sperie pe nimeni atunci când totul este în regulă.

Foto: timpuldevalcea.net