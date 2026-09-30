AJOFM Vâlcea oferă subvenții angajatorilor pentru noi angajări. Termen-limită: 31 octombrie

Angajatorii din județul Vâlcea care intenționează să facă noi angajări pot beneficia de stimulente financiare acordate prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea (AJOFM).

Sprijinul financiar este destinat firmelor care încadrează în muncă persoane din anumite categorii prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

AJOFM Vâlcea anunță că sunt disponibile fonduri pentru acordarea acestor subvenții, iar angajatorii interesați trebuie să depună documentele necesare până la 31 octombrie.

Cine poate fi angajat cu subvenție

Pot beneficia de aceste măsuri angajatorii care încadrează în muncă, în condițiile prevăzute de lege:

șomeri cu vârsta de peste 50 de ani;

șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;

șomeri de lungă durată;

tineri NEET – persoane care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de educație sau pregătire profesională;

persoane cu handicap;

șomeri care mai au cel mult doi ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

ucenici.

Acordarea subvențiilor este condiționată de îndeplinirea criteriilor legale pentru fiecare categorie în parte.

Condiție importantă pentru angajatori

Persoanele pentru care se solicită sprijinul financiar trebuie să fie înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea înainte de angajare.

Firmele interesate sunt sfătuite să contacteze AJOFM Vâlcea înainte de încheierea contractelor de muncă, pentru a verifica eligibilitatea persoanelor care urmează să fie angajate și pentru a afla lista documentelor necesare.

Termenul-limită anunțat pentru depunerea documentelor este 31 octombrie.