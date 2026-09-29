Vlad Băltățeanu s-a predat în Elveția! Suspectul în cazul crimei din Vâlcea urmează să fie adus în România

marți, 29 septembrie 2026

Vlad Băltățeanu s-a predat în Elveția! Suspectul în cazul Valentinei Tănăsie, în custodia poliției. Traseul fugii: Ungaria – Italia – Elveția

Răsturnare de situație în ancheta crimei care a șocat Vâlcea. Vlad Băltățeanu, bărbatul de 30 de ani suspectat de uciderea Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile vâlcene, Băltățeanu s-a prezentat în seara zilei de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din St. Gallen, unde a fost preluat de autoritățile elvețiene.

Pe numele său fusese dispusă arestarea preventivă în lipsă, bărbatul fiind căutat internațional în dosarul de omor instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

„Acesta se află în custodia autorităților elvețiene și urmează procedurile legale în vederea predării către autoritățile române”, a transmis IPJ Vâlcea.

A fugit prin Ungaria și Italia

Apar și informații despre traseul parcurs de Vlad Băltățeanu după plecarea din România.

Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar fi ajuns mai întâi în Ungaria, fiind transportat până la Budapesta de un cunoscut din Sibiu. Persoana respectivă ar fi declarat că nu știa despre acuzațiile care aveau să fie formulate împotriva lui.

Din Budapesta, Băltățeanu ar fi plecat spre Italia, ajungând la Roma, iar ulterior ar fi călătorit cu trenul spre Elveția.

Fuga sa s-a încheiat la St. Gallen, unde bărbatul s-a prezentat singur la poliție.

Valentina, găsită moartă într-o valiză

Cazul care a îngrozit opinia publică a început pe 22 septembrie, când trupul Valentinei Tănăsie, o tânără de 28 de ani originară din Filiași, județul Dolj, a fost descoperit într-un geamantan în râul Olt.

Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și polițiștii IPJ Vâlcea.

Rezultatele medico-legale prezentate public au indicat că victima suferise multiple traumatisme. Potrivit procurorului Adrian Vrăbete, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, tânăra prezenta două lovituri în zona capului, una dintre acestea fiind fatală, leziuni produse cu un obiect tăietor și cinci coaste rupte.

Data decesului a fost stabilită, potrivit informațiilor făcute publice în anchetă, pentru 21 septembrie 2026.

Mama Valentinei povestise despre urmele agresiunilor

În zilele care au urmat descoperirii cadavrului, mama Valentinei a relatat că fiica sa îi arătase, într-un apel video anterior morții, urme de violență pe corp.

Potrivit relatării femeii, Valentina avea mâna, ochiul și buza umflate și prezenta urme puternice în zona coastelor. Tânăra i-ar fi spus mamei sale că intenționa să se întoarcă acasă.

Aceste declarații fac parte din tabloul de informații pe care anchetatorii trebuie să îl verifice și să îl coroboreze cu probele strânse în dosar.

Urmează aducerea în România

Vlad Băltățeanu se află acum în custodia autorităților elvețiene. Următorul pas îl reprezintă derularea procedurilor judiciare pentru predarea sa către România.

Odată adus în țară, acesta va ajunge în fața autorităților judiciare care instrumentează dosarul.

Ancheta continuă pentru stabilirea completă a împrejurărilor în care Valentina Tănăsie și-a pierdut viața.