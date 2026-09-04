Veste majoră pentru Budești: comuna intră în proiectul de 152 milioane de euro pentru apă și canalizare. Primarul Ionel Vlădulescu: dezvoltarea comunei continuă

sâmbătă, 5 septembrie 2026

Veste majoră pentru Budești: comuna intră în proiectul de 152 milioane de euro pentru apă și canalizare. Primarul Ionel Vlădulescu: dezvoltarea comunei continuă

Vești importante pentru locuitorii comunei Budești la începutul lunii septembrie. Localitatea condusă de primarul Ionel Vlădulescu se numără printre cele 12 comunități vâlcene incluse în amplul proiect regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare din județ.

Contractul de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” a fost semnat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, valoarea totală a investițiilor depășind 152 de milioane de euro.

Budești se află pe lista localităților beneficiare alături de Drăgășani, Brezoi, Băbeni, Băile Govora, Horezu, Bujoreni, Păușești-Măglași, Vaideeni, Mihăești, Frâncești și Voineasa.

Pentru comuna Budești, includerea în acest proiect este deosebit de importantă. Dezvoltarea rezidențială din ultimii ani a dus la apariția unor noi zone construite și, implicit, la necesitatea extinderii rețelelor de utilități.

Primarul Ionel Vlădulescu și Primăria Budești au pus în ultimii ani infrastructura de apă și canalizare între prioritățile administrației locale, alături de modernizarea drumurilor, investițiile în educație și dezvoltarea serviciilor sociale.

Noul proiect regional creează perspectiva continuării acestor investiții la o scară mult mai mare, cu ajutorul fondurilor europene.

Pentru administrația locală, obiectivul este clar: extinderea utilităților trebuie să țină pasul cu dezvoltarea comunei. Budești beneficiază de poziția sa în imediata apropiere a municipiului Râmnicu Vâlcea și atrage investiții și noi construcții, însă această dezvoltare trebuie susținută de infrastructură publică modernă.

Primarul Ionel Vlădulescu continuă astfel programul de modernizare a localității, iar includerea Budeștiului în proiectul regional de apă și canalizare reprezintă una dintre cele mai importante vești pentru comună din acest an.

După investițiile în drumuri, școală, servicii sociale și extinderea utilităților, administrația din Budești are acum în față o nouă etapă: valorificarea investiției europene pentru ca rețelele de apă și canalizare să ajungă la cât mai mulți locuitori ai comunei.