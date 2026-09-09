Vâlcea, în fruntea investițiilor PNRR în reciclare: peste 50 de milioane de lei pentru fabrica Plastiflex de la Bujoreni

miercuri, 9 septembrie 2026

Vâlcea, în fruntea investițiilor PNRR în reciclare: peste 50 de milioane de lei pentru fabrica Plastiflex de la Bujoreni

Județul Vâlcea se află în prim-planul investițiilor realizate prin PNRR pentru dezvoltarea industriei de reciclare din România. Compania Plastiflex a obținut cea mai mare finanțare dintre proiectele de acest tip finalizate până în prezent, investiția fiind realizată în comuna Bujoreni.

Noua unitate este destinată reciclării maselor plastice și reprezintă una dintre cele mai importante investiții din țară finanțate prin Componenta 3 – Managementul deșeurilor a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Valoarea totală a proiectului de la Bujoreni, județul Vâlcea, este de aproximativ 55,5 milioane de lei, din care circa 50,5 milioane de lei provin din fonduri nerambursabile PNRR.

Practic, aproximativ 10 milioane de euro din fonduri europene au ajuns în Vâlcea pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne de reciclare a plasticului.

Fabrica din Vâlcea, cea mai mare finanțare

Potrivit datelor publice prezentate de Administrația Fondului pentru Mediu, primele 13 fabrici de reciclare finanțate prin PNRR au fost deja finalizate la nivel național. Acestea au beneficiat, cumulat, de finanțări nerambursabile de peste 300 de milioane de lei.

Dintre toate proiectele, cea mai mare finanțare a fost obținută de Plastiflex pentru investiția din județul Vâlcea.

Importanța unor asemenea capacități este cu atât mai mare cu cât România continuă să se confrunte cu un deficit de infrastructură pentru reciclare. O parte din deșeurile de ambalaje colectate în țară ajung să fie trimise peste graniță pentru procesare.

În acest context, fabrica de la Bujoreni poate contribui la creșterea capacității interne de reciclare și la valorificarea în România a deșeurilor din plastic.

Din cele 15 contracte menținute în programul PNRR, 13 investiții au ajuns deja la finalul lucrărilor, fiind depuse procesele-verbale de recepție.

Pentru Vâlcea, investiția de la Bujoreni înseamnă nu doar atragerea a peste 50 de milioane de lei din fonduri europene, ci și poziționarea județului pe harta noilor capacități industriale de reciclare dezvoltate în România.