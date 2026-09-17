vineri, 18 septembrie 2026

Val de șomaj peste Vâlcea: Alunu, Berbești și Râmnicu Vâlcea plătesc factura prăbușirii mineritului și CET Govora

Vâlcea intră într-o perioadă socială extrem de dificilă. Rata șomajului a ajuns la 3,03% la sfârșitul lunii august, însă această cifră nu surprinde încă adevărata dimensiune a loviturii produse de disponibilizările din minerit și de la CET Govora. În spatele statisticilor sunt oameni și familii din Alunu, Berbești, Râmnicu Vâlcea și localitățile învecinate care au rămas fără principala sursă de venit.

Potrivit datelor AJOFM Vâlcea, la sfârșitul lunii august erau înregistrați 4.214 șomeri, cu o rată de 3,03%, în creștere față de luna precedentă. Dintre aceștia, numai 1.851 beneficiau de indemnizație, în timp ce 2.363 erau șomeri neindemnizați.

Dar adevărata problemă abia acum începe să se vadă.

Disponibilizările de la CET Govora și din zona minieră nu sunt reflectate integral în cifrele lunii august. O parte dintre oamenii care și-au pierdut locurile de muncă la sfârșitul lunii vor apărea în evidențele AJOFM abia în raportările următoare.

La Alunu și Berbești, comunități dependente ani la rând de minerit și de activitatea energetică, dispariția locurilor de muncă înseamnă mult mai mult decât o cifră într-un tabel. Înseamnă familii rămase fără venituri stabile, oameni trecuți de 40 sau 50 de ani care trebuie să-și găsească un alt rost profesional și o economie locală care pierde putere de cumpărare.

La Râmnicu Vâlcea, efectele sunt resimțite inclusiv de foștii angajați ai CET Govora și de familiile acestora. Restructurarea unui asemenea angajator nu se oprește la poarta întreprinderii: fiecare salariu dispărut înseamnă mai puțini bani cheltuiți în magazine, servicii și firme locale.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât statisticile AJOFM arată că șomajul lovește puternic tocmai categoriile pentru care reintegrarea profesională poate fi dificilă: 1.022 de șomeri au între 40 și 49 de ani, 839 între 50 și 55 de ani, iar 1.014 au peste 55 de ani. Aproape 2.000 dintre persoanele înregistrate sunt considerate greu sau foarte greu ocupabile.

Alunu, Berbești și Râmnicu Vâlcea riscă să devină punctele fierbinți ale unei crize sociale care până acum a fost ascunsă de statistica întârziată. După pierderea locurilor de muncă din minerit și energie, întrebarea esențială este simplă: ce alternative concrete li se oferă acestor oameni?

Nu sunt suficiente discursurile despre „restructurare”, „tranziție” și „reconversie profesională”. Pentru omul rămas fără salariu, tranziția înseamnă facturi, rate și cheltuielile familiei care trebuie achitate luna aceasta.

Septembrie va arăta mult mai clar factura socială a restructurărilor. Raportările următoare ale AJOFM vor indica în ce măsură dispariția locurilor de muncă din sectorul energetic și minier împinge în sus șomajul din Vâlcea.

Iar dincolo de procente rămâne întrebarea la care autoritățile trebuie să ofere un răspuns concret: unde vor lucra mâine oamenii rămași fără serviciu din Alunu, Berbești și de la CET Govora?