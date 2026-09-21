Uniforma școlară ar putea reveni în toate școlile. Senatoarea Andra Bică: „Diferența trebuie să o facă educația, nu hainele”

marți, 22 septembrie 2026

Uniforma școlară ar putea reveni în toate școlile. Senatoarea Andra Bică: „Diferența trebuie să o facă educația, nu hainele”

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în unitățile de învățământ din România, după ce Senatul a adoptat propunerea legislativă L443/2026, care modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Printre inițiatorii și susținătorii proiectului se numără senatorul PSD de Vâlcea Andra Bică, care consideră că introducerea uniformei poate reduce diferențele vizibile dintre elevi și presiunea creată de hainele scumpe și brandurile promovate în special prin intermediul rețelelor sociale.

„La școală, diferența trebuie să o facă educația, nu hainele pe care și le permit părinții. Școala trebuie să fie despre educație, despre valoarea copilului, nu despre posibilitățile financiare ale părinților”, a declarat Andra Bică.

Senatorul vâlcean susține că diferențele materiale dintre familii ajung inevitabil și în sălile de clasă, unde hainele, telefoanele sau brandurile pot deveni criterii de comparație între copii.

Andra Bică precizează însă că uniforma nu reprezintă o soluție pentru toate problemele învățământului românesc. Măsura ar putea, în opinia sa, să limiteze competiția vestimentară și să mute accentul asupra educației, rezultatelor și comportamentului elevilor.

„Statutul financiar al părinților nu trebuie să devină un criteriu de diferențiere între copii în sala de clasă”, a subliniat senatorul de Vâlcea.

Proiectul reglementează atât purtarea uniformei, cât și modul de stabilire a modelelor și elementelor componente. Sunt prevăzute inclusiv mecanisme prin care uniformele să poată fi acordate gratuit sau subvenționate familiilor care nu își permit costurile.

Un aspect important este că modelul uniformei ar urma să fie stabilit la nivelul fiecărei școli, după consultarea părinților, elevilor și profesorilor, iar proiectul trebuie să parcurgă în continuare etapele procedurii parlamentare.