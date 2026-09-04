Tragedie în Vâlcea: o mamă și fetița ei de doar 2 ani au murit într-un incendiu devastator

sâmbătă, 5 septembrie 2026

Tragedie în Vâlcea: o mamă și fetița ei de doar 2 ani au murit într-un incendiu devastator

O tragedie cumplită s-a produs în comuna Livezi, județul Vâlcea. O femeie în vârstă de 42 de ani și fetița sa de numai 2 ani și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-o gospodărie din localitate.

Alarma a fost dată în timpul nopții, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Stației Grădiștea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor, o anexă a gospodăriei era cuprinsă în totalitate de flăcări. În interior, pompierii au făcut descoperirea dramatică: trupurile carbonizate ale celor două victime, mama și copilul.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru, incendiul se manifesta generalizat la nivelul anexei în momentul sosirii forțelor de intervenție. Din nefericire, pentru cele două victime nu s-a mai putut face nimic.

Cauza exactă care a dus la izbucnirea incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Specialiștii urmează să stabilească de unde a pornit focul și ce anume a provocat tragedia.

Cazul a intrat și în atenția polițiștilor. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care mama și fetița și-au pierdut viața.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă, ancheta urmând să clarifice toate circumstanțele producerii incendiului.

Tragedia de la Livezi lasă în urmă două vieți pierdute, dintre care cea a unui copil de numai doi ani, într-un incendiu ale cărui cauze sunt încă investigate.