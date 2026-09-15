Toamna începe cu prețuri bune! Descoperă noul sezon de economii Supeco  

marți, 15 septembrie 2026

Cumpărăturile eficiente nu înseamnă să renunți la lucrurile care îți plac, ci să știi când să le iei la un preț mai bun. Iar începutul de toamnă vine cu un motiv în plus să fii atent la oferte: Supeco sărbătorește 12 ani împreună cu clienții săi și dă startul unui nou sezon de economii.

De la cafeaua de dimineață și produsele preferate pentru micul dejun până la articolele de îngrijire personală și produsele necesare în casă, până pe 16 septembrie găsești super oferte care te ajută să faci cumpărături mai chibzuite.

Economisești mai mult atunci când cumperi inteligent

Un truc simplu pentru un buget mai bine organizat este să profiți de reduceri la produsele pe care oricum le cumperi. Mai ales când vorbim despre produse cu termen lung de utilizare sau pe care le consumi frecvent.

De exemplu, cafeaua boabe Tchibo Gold la 1 kg este disponibilă la 54,89 lei, pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce, bomboanele POIANA Chokotoff sunt disponibile la 12,99 lei, cu 35% reducere.

Și lista continuă.

Pentru mesele de zi cu zi, poți găsi cascavalul din lapte de vacă MIRDATOD, 450 g, la 12,49 lei, telemeaua din lapte de vacă FARMER, 400 g, la 11,19 lei, iar crema de brânză PHILADELPHIA Original, 200 g, beneficiază de reducere de 60% la cel de-al doilea produs, cu un preț de 10,49 lei per bucată reieșit din ofertă.

La mezeluri, Prosciutto Cotto MARCEL, 100 g, vine cu o reducere de 90% la al doilea produs cumpărat, cu un preț de numai 5,49 lei per bucată reieșit din ofertă, în timp ce pentru pateul ARDEALUL de porc sau pasăre, 100 g, reducerea ajunge la 36% pentru două bucăți cumpărate din același sortiment.

Ofertele care fac diferența în buget

Economiile reale se simt atunci când alegi mai multe produse la ofertă. Tocmai de aceea, la Supeco nu găsești doar oferte la produsele alimentare, ci și la cele care sunt nelipsite din rutina ta zilnică.

Pentru îngrijirea personală, găsești vopseaua de păr LONCOLOR Ultra, 100 ml, cu o reducere de 70% la al doilea articol, iar deodorantul spray DOVE, 150 ml, beneficiază de o reducere de 90% la cel de-al doilea articol cumpărat, cu un preț total de 10,99 lei per bucată reieșit din combinație. Pentru îngrijirea dentară, Lacalut White&Repair, 75 ml, este disponibil cu 30% reducere, la 15,79 lei.

În casă, cumpărăturile de volum pot fi o metodă simplă de a ține sub control cheltuielile. Detergentul capsule PERSIL, 2 x 42 bucăți, costă 61,99 lei, ceea ce înseamnă un preț de 0,74 lei/capsulă. Balsamul de rufe COCCOLINO Blue, 2 x 1,70 L, este disponibil la 29,99 lei/pachet, iar hârtia igienică REGINA, 8 role, 3 straturi, are 30% reducere pentru două bucăți cumpărate din același sortiment.

Un coș mai bine gândit poate însemna economii mai mari

Poate că nu există un secret universal pentru a cheltui mai puțin. Dar există obiceiuri care pot face diferența: compari prețurile, urmărești promoțiile și, atunci când găsești o ofertă bună la un produs pe care îl folosești în mod obișnuit, profiți de ea.

Acesta este și momentul în care aniversarea de 12 ani Supeco se transformă într-un motiv practic pentru cumpărători: mai multe produse de zi cu zi, mai multe mecanisme promoționale și mai multe ocazii de a economisi. Fii la curent cu toate ofertele și promoțiile pe site și pe canalul de WhatsApp Supeco.

Pentru că, atunci când economiile se adună de la un produs la altul, diferența se poate simți în buget.

Sărbătorim 12 ani împreună! Dăm startul unui nou sezon de economii.

Ofertele sunt disponibile până pe 16 septembrie 2026, în limita stocului disponibil și în condițiile specifice fiecărei promoții.