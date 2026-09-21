Tiberiu Pîrnău: Călin Georgescu, condamnat înainte să fie judecat! Cătușele nu țin loc de probe!

marți, 22 septembrie 2026

România a mai văzut filmul acesta: cătușe, camere de televiziune, titluri uriașe și o opinie publică împinsă să pronunțe sentința înainte ca judecătorul să deschidă dosarul. De această dată, în centrul spectacolului se află Călin Georgescu.

Reținerea sa și acuzațiile formulate de procurori sunt fapte care trebuie tratate cu maximă seriozitate. Dar există un adevăr elementar pe care avalanșa mediatică riscă să-l îngroape: Călin Georgescu nu este condamnat. Este acuzat. Iar între aceste două cuvinte stă întreaga diferență dintre un stat de drept și o societate în care sentințele se dau la televizor.

Călin Georgescu este, în fața legii, nevinovat până când o instanță va stabili contrariul. Nu „aproape vinovat”, nu „probabil vinovat”, nu vinovat pentru că a fost ridicat de procurori și nici pentru că a apărut încătușat. Nevinovat până la proba contrarie. Acesta nu este un slogan inventat pentru Georgescu, ci unul dintre principiile fundamentale ale justiției.

Tocmai de aceea trebuie pusă o întrebare incomodă: de când au devenit cătușele argument juridic?

Un om poate fi anchetat, percheziționat, reținut și acuzat. Procurorii au dreptul și obligația să cerceteze orice suspiciune pentru care există temei legal. Dar procurorul acuză, avocatul apără, iar judecătorul decide. Aceasta este ordinea firească într-o democrație. Restul este spectacol.

Problema în cazul Georgescu este că spectacolul riscă să devină mai puternic decât dosarul. Fotografia cu omul încătușat ajunge la milioane de oameni într-o singură zi. Eventualele explicații, contradicții, probe sau contraprobe vor veni mult mai târziu și vor interesa mult mai puțină lume. Din punct de vedere al imaginii publice, condamnarea poate fi produsă înaintea procesului.

Și atunci ce mai rămâne din prezumția de nevinovăție?

Călin Georgescu are adversari înverșunați și susținători foarte hotărâți. Dar tocmai într-un asemenea caz instituțiile statului trebuie să fie impecabile. Cu cât dosarul este mai sensibil politic, cu atât fiecare măsură trebuie justificată riguros, fiecare acuzație trebuie sprijinită de probe, iar orice aparență de spectacol trebuie evitată.

Nu este suficient să spui că un om a comis fapte grave. Trebuie să dovedești.

Nu este suficient să-l încătușezi. Trebuie să dovedești.

Nu este suficient să umpli televiziunile cu acuzații. Trebuie să dovedești.

Iar dacă probele există, ele trebuie să reziste în fața judecătorilor și a argumentelor apărării.

Există și un motiv pentru care cazul trebuie privit dincolo de numele lui Călin Georgescu. Astăzi este el. Mâine poate fi un primar, un jurnalist, un om de afaceri sau un cetățean fără nicio notorietate. Dacă acceptăm că simpla intervenție a procurorilor echivalează cu vinovăția, atunci am golit de conținut unul dintre cele mai importante drepturi ale cetățeanului în fața statului.

Justiția nu trebuie să ofere trofee opiniei publice. Nu trebuie să satisfacă adversarii politici ai celui anchetat și nici să confirme teoriile susținătorilor săi. Trebuie să facă un singur lucru: să stabilească adevărul pe baza probelor și a legii.

De aceea, cei care au pronunțat deja sentința ar trebui să-și amintească un lucru simplu: dosarul nu se judecă pe Facebook și nici în studiourile televiziunilor.

Iar celor care consideră că imaginea lui Georgescu în cătușe este suficientă pentru a demonstra ceva trebuie să le spunem răspicat: cătușele nu sunt probe, reținerea nu este condamnare, iar procurorul nu este judecător.

Dacă există probe solide împotriva lui Călin Georgescu, ele trebuie prezentate și demonstrate în instanță. Dacă nu există sau nu rezistă verificării judiciare, statul trebuie să suporte concluzia firească a propriilor reguli.

Până atunci, indiferent cât de incomod este pentru unii să audă acest lucru, Călin Georgescu este nevinovat în sensul prezumției de nevinovăție.

Asta spune legea. Și tocmai atunci când mulțimea cere sentințe rapide aflăm cât valorează, de fapt, statul de drept.

România nu are nevoie de procese televizate și nici de execuții publice simbolice. Are nevoie de probe, judecători independenți și sentințe pronunțate în instanță.

Pentru că într-o democrație adevărată nu cătușele trebuie să vorbească.

Probele trebuie să vorbească.

Tiberiu Pîrnău