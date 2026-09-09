miercuri, 9 septembrie 2026

Tiberiu Pîrnău, AUR Vâlcea: „România are nevoie de energie ieftină, industrie puternică și taxe suportabile. AUR propune o schimbare de direcție”

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat un set de măsuri pe care partidul le propune pentru guvernare, de la energie și reindustrializare până la fiscalitate, infrastructură, sănătate, educație și relația României cu Uniunea Europeană. Tiberiu Pîrnău, reprezentant AUR Vâlcea, susține că una dintre prioritățile centrale trebuie să fie protejarea capacităților energetice și industriale ale României.

„România are nevoie de o schimbare de direcție economică. Nu putem avea industrie competitivă fără energie la prețuri suportabile și nu putem vorbi despre independență economică dacă închidem capacități de producție înainte de a avea alternative funcționale. Pentru Vâlcea, un județ cu tradiție energetică și industrială, aceste lucruri sunt esențiale. AUR propune un stat mai suplu, taxe mai mici, investiții în infrastructură și valorificarea resurselor României în interesul economiei naționale”, declară Tiberiu Pîrnău – AUR Vâlcea.

Energia, în centrul programului

Printre măsurile prezentate de AUR se află oprirea procesului de decarbonizare în forma actuală, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, realizarea hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj și finalizarea inelului energetic național de 400 kV.

Pentru Vâlcea, subiectul energiei are o importanță aparte, în contextul existenței unei industrii energofage și al problemelor cu care s-a confruntat în ultimii ani sistemul energetic și de termoficare.

„Cazul Vâlcii arată cât de periculos este să renunți la capacități energetice înainte de a pune ceva sigur în loc. Energia trebuie tratată ca o problemă de securitate națională. România trebuie să producă suficientă energie, iar industria și populația trebuie să o poată cumpăra la prețuri suportabile”, afirmă Tiberiu Pîrnău.

TVA de 19% și 9%, dividende de 8% și plafon de 500.000 de euro pentru microîntreprinderi

În domeniul fiscal, AUR propune revenirea la TVA de 19%, respectiv 9% pentru categoriile cu cotă redusă, impozitarea dividendelor cu 8%, revenirea la plafonul de 500.000 de euro pentru microîntreprinderi, un impozit de 1,25% pe cifra de afaceri, limitarea controalelor asupra firmelor și aplicarea taxării inverse la TVA.

Componenta economică este completată de un program de reindustrializare, bazat pe prețuri suportabile la energie și ajutoare de stat pentru plata certificatelor de emisii.

Parlament cu 300 de membri și Guvern cu zece ministere

Reforma administrației centrale propusă de AUR presupune reducerea Parlamentului la 300 de membri și organizarea Guvernului în jurul a numai zece ministere.

În administrația locală, formațiunea propune reorganizarea administrativ-teritorială, digitalizarea serviciilor publice și reducerea birocrației.

Măsuri pentru apărare, agricultură, educație și sănătate

În domeniul apărării și industriei naționale, AUR cere desecretizarea contractelor SAFE, introducerea unei componente românești de minimum 50% în contractele militare și renegocierea contractelor considerate dezavantajoase.

Pentru agricultură sunt propuse extinderea sistemelor de irigații, finanțarea centrelor de colectare, măsuri pentru controlul epidemiilor și dezvoltarea fermelor de reproducție.

În educație și sănătate, programul include masă caldă pentru toți elevii din învățământul primar și gimnazial, construirea de spitale și ambulatorii, dezvoltarea institutelor naționale și introducerea unui credit fiscal pentru cercetare.

Autostrăzi și 1.000 de kilometri de cale ferată electrificată

La capitolul infrastructură, AUR propune finalizarea Coridorului IV feroviar, electrificarea a 1.000 de kilometri de cale ferată, dublarea liniilor Constanța–Mangalia și Cluj-Napoca–Episcopia Bihorului, realizarea investiției hidrotehnice Bala și accelerarea lucrărilor pentru autostrăzile A0, A1, A7 și A8.

Renegocierea unor politici europene

În relația cu Uniunea Europeană, AUR susține renegocierea politicilor din cadrul Green Deal pe care partidul le consideră dăunătoare economiei românești, precum și renegocierea condițiilor unor împrumuturi contractate de România de la Uniunea Europeană.

„România trebuie să rămână o economie care produce: energie, produse industriale, hrană și valoare adăugată. Pentru Vâlcea, asta înseamnă să ne apărăm industria, locurile de muncă și capacitățile energetice. Nu putem construi prosperitate prin închideri, taxe tot mai mari și importuri. Acesta este sensul măsurilor prezentate de AUR: producție românească, investiții și un stat care nu sufocă economia”, a declarat Tiberiu Pîrnău, AUR Vâlcea.