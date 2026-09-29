marți, 29 septembrie 2026

Suspiciuni grave la Primăria Olanu! Consilierii locali, chemați să voteze proiecte controversate privind terenuri, achiziții și patrimoniul comunei

O ședință a Consiliului Local Olanu programată pentru 30 septembrie 2026, ora 10.00, ridică numeroase semne de întrebare. Potrivit convocatorului nr. 4394/24.09.2026, pe masa consilierilor ajung mai multe proiecte privind terenuri, achiziții de imobile și schimbarea destinației unor bunuri publice.

Documentul prezentat redacției arată că proiectele sunt inițiate de primarul Popa Răzvan Florentin.

Informațiile și acuzațiile primite de redacție privind beneficiarii unor asemenea operațiuni nu sunt, în acest moment, confirmate prin documente publice independente, motiv pentru care le prezentăm ca suspiciuni și solicitări de clarificare, nu ca fapte dovedite.

Punctul 4: terenuri introduse în domeniul privat și cadastrate. De ce este necesară cheltuiala?

Proiectul nr. 4 prevede, potrivit convocatorului, „includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Olanu a unor terenuri în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară”.

Aici apare prima întrebare care trebuie lămurită public: care sunt exact terenurile, ce suprafețe au, cât costă operațiunile cadastrale și de ce este necesară finanțarea acestora în condițiile existenței lucrărilor de cadastru sistematic/gratuit în zonă?

Surse locale susțin și existența unor relații de rudenie și interese economice în jurul unor lucrări executate în comună. Aceste afirmații trebuie însă probate, iar administrația locală ar trebui să publice contractele, firmele executante și sumele achitate.

Punctul 5: regulament pentru cumpărarea de terenuri și construcții

Și mai multe întrebări provoacă proiectul nr. 5: aprobarea Regulamentului pentru achiziția de imobile, construcții și/sau terenuri de către comuna Olanu.

Potrivit informațiilor transmise redacției, ar exista intenția achiziționării unui teren pentru aproximativ 70.000 de lei, iar proprietarul ar avea legături de rudenie cu persoane din conducerea administrației locale.

Subliniem: această informație necesită confirmare prin proiectul integral, raportul de evaluare, extrasul de carte funciară și documentele privind proprietarul. Dacă tranzacția există, administrația trebuie să explice public cine vinde, ce cumpără comuna, la ce preț, în baza cărei evaluări și pentru ce obiectiv de interes public.

Punctul 6: un luciu de apă de 875 mp urmează să fie umplut cu pământ

Poate cel mai neobișnuit proiect este punctul 6. Consilierilor li se cere aprobarea unor lucrări de umplere cu pământ, nivelare și schimbare a categoriei de folosință a unui teren – „apă stătătoare” – în suprafață de 875 mp, identificat prin numărul cadastral 35839.

Sursele redacției susțin că ar fi vorba despre un fost lac de agrement din zona Plute și reclamă posibilitatea ca terenul rezultat să ajungă ulterior în folosința unui operator privat.

Deocamdată, convocatorul nu spune nimic despre o viitoare concesionare și nici despre un beneficiar privat. Tocmai de aceea administrația trebuie să explice: de ce este astupat luciul de apă, cât costă lucrările, cine le execută, de unde provine pământul și ce destinație va avea terenul după schimbarea categoriei de folosință.

Punctul 7: „Școala Casa Veche” își schimbă destinația

Un alt proiect important privește imobilul „Școala Casa Veche”, aflat în domeniul public al comunei.

Conform convocatorului, administrația propune transformarea acestuia din spațiu cu destinație de unitate de învățământ în Centru operațional al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Olanu.

Și aici este nevoie de transparență: care este situația juridică exactă a clădirii, ce investiții sunt prevăzute, cât vor costa și există sau nu intenția ca imobilul ori o parte din acesta să primească ulterior o altă utilizare?

Consilierii locali trebuie să ceară documentele înainte de vot

Convocatorul dovedește existența proiectelor, nu și acuzațiile privind favorizarea unor rude sau viitori beneficiari privați. Tocmai de aceea, înainte de ridicarea mâinii, consilierii locali ar trebui să solicite toate anexele, evaluările, extrasele CF, devizele și justificările economice.

Primăria Olanu dispune inclusiv de un Monitor Oficial Local prin platforma sa electronică, unde pot fi publicate hotărârile, dispozițiile și documentele de interes public. �

olanu.regista.ro

Ziarul de Vâlcea solicită Primăriei Olanu să facă publice integral documentele aferente punctelor 4, 5, 6 și 7 și să răspundă suspiciunilor privind eventuale relații de rudenie, contracte sau interese private.

Dacă documentele vor demonstra existența unor incompatibilități, conflicte de interese, prejudicii ori alte încălcări ale legii, acestea sunt chestiuni care pot intra în competența instituțiilor abilitate. Până atunci, întrebarea esențială rămâne una simplă:

În interesul cui sunt promovate aceste proiecte și cât va plăti, în final, comuna Olanu?