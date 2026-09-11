sâmbătă, 12 septembrie 2026

Suspiciuni explozive la Spitalul Județean Vâlcea: „Vânătoare” de bătrâni singuri pentru case și averi? Un cuplu de asistenți medicali, în centrul acuzațiilor

Informații extrem de grave ajunse în atenția Ziarului de Vâlcea conturează o situație care trebuie verificată urgent de conducerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, de organizația profesională competentă și, mai ales, de Poliție și Parchet. Un cuplu de asistenți medicali de la SJU Vâlcea este indicat în informațiile primite de redacție ca fiind implicat într-un presupus mecanism prin care persoane vârstnice, vulnerabile și fără rude apropiate ar fi fost abordate, "ajutate și îngrijite", pentru ca ulterior bunuri importante – case, autoturisme și alte valori – să ajungă, prin diferite acte juridice, în beneficiul celor doi.

Precizăm de la început: Ziarul de Vâlcea nu afirmă că a fost comisă o infracțiune și nu stabilește vinovății. Acest lucru este exclusiv atributul organelor judiciare. Informațiile ajunse la redacție sunt însă suficient de serioase pentru a ridica o serie de întrebări la care instituțiile abilitate ar trebui să răspundă.

Bătrâni singuri și vulnerabili, identificați în spital?

Elementul cel mai sensibil al cazului îl reprezintă presupusul mod în care ar fi început relațiile dintre cei doi asistenți și persoanele vârstnice.

Potrivit informațiilor primite de redacție, atenția s-ar fi îndreptat în special către pacienți în vârstă, singuri, vulnerabili și fără rude apropiate care să îi sprijine sau să le urmărească situația.

În asemenea împrejurări, un pacient poate deveni extrem de dependent de persoanele care îl ajută.

Iar personalul medical se bucură, în mod firesc, de un nivel ridicat de încredere din partea bolnavului.

Tocmai aici apare marea întrebare:

S-a transformat, în anumite cazuri, relația profesională dintre cadru medical și pacient într-o relație personală care a ajuns ulterior să producă efecte asupra averii pacientului?

Dacă răspunsul este afirmativ, fiecare asemenea situație trebuie verificată individual.

De la îngrijire la case și autoturisme?

Informațiile ajunse la Ziarul de Vâlcea indică faptul că relația cu unii dintre bătrâni ar fi continuat și după perioada de spitalizare.

Sub pretextul ajutorului, al îngrijirii și al sprijinului acordat unor oameni rămași singuri, cei doi ar fi reușit să câștige încrederea acestora.

Până aici, în sine, faptul că cineva ajută o persoană vârstnică nu reprezintă nimic ilegal.

Problema apare însă în momentul în care ajutorul acordat este urmat de acte juridice prin care bunuri importante ale persoanei vârstnice ajung la cel care o îngrijește.

Potrivit informațiilor care necesită confirmare oficială, în discuție ar fi inclusiv imobile și autoturisme.

Dacă asemenea transferuri există, autoritățile trebuie să stabilească exact natura lor.

Au existat donații?

Contracte de întreținere?

Contracte de vânzare-cumpărare?

Testamente?

Procuri?

Alte acte notariale sau juridice?

Și, mai ales: câte asemenea cazuri există?

Pentru că una este o situație singulară, în care o persoană decide în deplină cunoștință de cauză să recompenseze pe cineva care a îngrijit-o, și cu totul alta ar fi existența unui tipar repetitiv, având aceleași persoane drept beneficiari și același profil al celor care își cedează bunurile: vârstnici, bolnavi și fără aparținători.

Coincidență sau un mecanism care trebuie investigat?

Aceasta este întrebarea centrală a anchetei.

Dacă există mai multe persoane vârstnice cunoscute în împrejurări legate de activitatea profesională din spital și dacă, ulterior, bunurile mai multora dintre acestea au ajuns la aceiași beneficiari, autoritățile au obligația să stabilească dacă vorbim despre simple coincidențe sau despre un mecanism deliberat.

Trebuie reconstituit traseul fiecărui caz în parte.

Când a fost internat bătrânul?

În ce secție?

Când i-a cunoscut pe cei doi?

Avea familie?

Cine îl vizita?

Când a început relația din afara spitalului?

Ce bunuri deținea?

Ce acte au fost încheiate ulterior?

Cine a devenit proprietarul bunurilor?

La ce interval după internare au fost întocmite actele?

Cine a participat la întocmirea lor?

O problemă esențială: discernământul persoanelor vârstnice

Un alt aspect care trebuie verificat cu maximă atenție privește starea medicală și capacitatea de discernământ a persoanelor în momentul în care au semnat actele.

Vârsta înaintată nu înseamnă automat lipsă de discernământ.

Dar în cazul unor persoane bolnave, vulnerabile, aflate sub tratament sau dependente de ajutorul altor persoane, împrejurările în care sunt luate decizii patrimoniale majore devin esențiale.

De aceea, dacă există asemenea acte, anchetatorii pot stabili, în limitele legii, care era situația persoanelor respective și dacă există elemente relevante pentru validitatea consimțământului exprimat.

Ce știa conducerea SJU Vâlcea?

Și conducerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea are de răspuns unor întrebări.

Există reguli interne privind relațiile patrimoniale dintre angajații spitalului și pacienții cunoscuți în timpul exercitării profesiei?

Au existat sesizări referitoare la cei doi angajați?

A fost vreodată verificată o asemenea situație?

Există reclamații din partea unor aparținători?

Au existat cazuri în care personalul medical a semnalat conducerii relații neobișnuit de apropiate dintre angajați și pacienți vulnerabili?

Aceste întrebări trebuie lămurite.

Spitalul nu poate stabili existența unei infracțiuni, dar poate și trebuie să verifice respectarea normelor profesionale și a regulamentelor aplicabile propriilor angajați.

Cine sunt foștii proprietari ai caselor și mașinilor?

Una dintre cele mai simple căi prin care informațiile pot fi confirmate sau infirmate este verificarea documentelor.

Dacă bunurile despre care vorbesc sursele redacției există, atunci trebuie stabilit traseul juridic al proprietății.

Cine deținea inițial fiecare casă?

Când a fost transferată?

Prin ce act?

Cine este actualul proprietar?

În ce condiții s-a realizat transferul?

Aceeași verificare trebuie făcută și în cazul autoturismelor sau al altor bunuri despre care există informații.

Documentele pot demonstra rapid dacă avem în față simple zvonuri sau o situație care necesită o investigație mult mai amplă.

Poliția și Parchetul trebuie să intre pe fir

Având în vedere natura informațiilor, considerăm că Poliția și Parchetul trebuie să analizeze situația și să stabilească dacă există elemente care justifică declanșarea unor verificări oficiale.

Nu este rolul presei să stabilească dacă anumite acte juridice sunt legale sau ilegale.

Presa are însă obligația să semnaleze situațiile de interes public și să pună întrebări atunci când există indicii privind posibila exploatare a unor persoane vulnerabile.

Iar aici întrebările sunt numeroase.

Câte persoane vârstnice au ajuns să transfere bunuri către cei doi asistenți?

Câte dintre acestea i-au cunoscut în SJU Vâlcea?

Erau persoane fără rude apropiate?

Ce valoare au casele, mașinile și celelalte bunuri?

Ce tipuri de acte au fost încheiate?

Cine le-a întocmit?

În ce stare de sănătate se aflau bătrânii?

Există persoane care pot confirma împrejurările în care s-au produs transferurile?

Au fost îndeplinite obligațiile asumate prin eventualele contracte de întreținere?

Dacă există un tipar, cazul capătă o cu totul altă dimensiune

Un singur transfer patrimonial nu demonstrează nimic ilegal.

Nici două persoane care se ajută reciproc nu reprezintă, prin ele însele, un caz penal.

Dar situația se schimbă radical dacă documentele ar demonstra existența mai multor bătrâni cu același profil – singuri, bolnavi, fără aparținători – care ajung să transfere succesiv bunuri importante către aceleași persoane.

Atunci apare o întrebare legitimă de interes public:

avem de-a face cu acte independente și perfect voluntare sau cu o adevărată operațiune de identificare și apropiere de persoane vulnerabile care dețin bunuri?

Răspunsul nu trebuie dat prin speculații.

Trebuie dat prin documente și printr-o anchetă oficială.

Ziarul de Vâlcea continuă investigația

Redacția Ziarului de Vâlcea va continua documentarea acestui caz și verificarea informațiilor primite.

Vom solicita puncte de vedere oficiale instituțiilor competente și vom încerca să stabilim traseul juridic al bunurilor despre care există informații.

Dacă documentele vor confirma existența mai multor transferuri patrimoniale de la persoane vârstnice către aceiași beneficiari, cazul trebuie analizat în profunzime de instituțiile statului.

Vorbim despre una dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane: bătrâni bolnavi, singuri și fără sprijin familial.

Tocmai de aceea, orice suspiciune că încrederea acordată unor cadre medicale ar fi putut fi transformată într-un avantaj patrimonial trebuie tratată cu maximă seriozitate.

Nu acuzăm și nu condamnăm pe nimeni. Cerem însă răspunsuri.

Iar dacă există o succesiune de case, mașini și alte bunuri provenite de la pacienți vârstnici fără aparținători, autoritățile trebuie să stabilească dacă este vorba despre generozitatea unor oameni ajutați la bătrânețe sau despre ceva mult mai grav.

Ziarul de Vâlcea va reveni cu noi informații pe măsură ce documentarea avansează.