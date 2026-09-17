Ștefan-Ovidiu Popa: PSD nu susține un Guvern din care nu face parte. Reacție după desemnarea lui Siegfried Mureșan

vineri, 18 septembrie 2026

Ștefan-Ovidiu Popa: PSD nu susține un Guvern din care nu face parte. Reacție după desemnarea lui Siegfried Mureșan

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a generat reacții în PSD. Deputatul PSD de Vâlcea Ștefan-Ovidiu Popa afirmă că social-democrații vor analiza propunerea făcută de președintele Nicușor Dan, dar transmite că partidul nu va vota un Executiv din care nu face parte.

„Președintele Nicușor Dan are dreptul să desemneze premierul. PSD are dreptul să evalueze propunerea și să decidă. Cert este că nu vom vota un Guvern din care nu facem parte și nici unul fără un program clar de relansare economică!”, a declarat Ștefan-Ovidiu Popa.

Parlamentarul vâlcean consideră surprinzătoare alegerea lui Siegfried Mureșan și contestă argumentele invocate în susținerea acestei variante.

„Desemnarea lui Siegfried Mureșan este surprinzătoare, mai ales după pozițiile sale contrare intereselor României. Iar justificarea că ar avea cele mai multe voturi este forțată: PSD are cea mai consistentă reprezentare parlamentară”, susține deputatul PSD.

Popa critică și atitudinea lui Mureșan după desemnare, făcând trimitere la declarațiile și poziționările sale din ultimele luni.

„După ce toată vara s-a prezentat drept pregătit să conducă Guvernul, faptul că acum a cerut timp de gândire arată că e genul de om a cărui ambiție e mai mare decât soluția politică”, afirmă Ștefan-Ovidiu Popa.

PSD și-a prezentat propria opțiune pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu. Potrivit deputatului vâlcean, formarea viitorului Executiv trebuie să aibă la bază o majoritate parlamentară și un program economic clar.

„PSD a propus un singur nume: Sorin Grindeanu. România nu-și mai permite experimente și jocuri politice. Țara are nevoie urgentă de un Guvern legitim, de un program realist și de o schimbare radicală a direcției falimentare impuse de Ilie Bolojan”, a mai transmis Ștefan-Ovidiu Popa.

Poziția deputatului PSD Vâlcea intervine în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, social-democrații condiționând astfel susținerea parlamentară de participarea la viitorul Executiv și de existența unui program economic pe care partidul să și-l asume.