Ștefan Bîzîc, alături de elevii din Băbeni la începutul noului an școlar: „Educația este cea mai sigură cale către un viitor mai bun”

miercuri, 9 septembrie 2026

Ștefan Bîzîc, alături de elevii din Băbeni la începutul noului an școlar: „Educația este cea mai sigură cale către un viitor mai bun”

Emoții, revederi și speranțe pentru un an plin de rezultate frumoase la Băbeni. Curtea Liceului „George Țărnea” s-a umplut luni de elevi, părinți și cadre didactice, cu prilejul festivității care a marcat debutul noului an școlar.

La eveniment a participat și primarul orașului Băbeni, Ștefan Bîzîc, care le-a transmis copiilor un mesaj de încurajare și a mărturisit că prima zi de școală rămâne pentru el un moment încărcat de emoție.

„De fiecare dată am emoții în prima zi de școală! În primul rând, pentru fiica mea, Teodora, dar și pentru toți elevii care intră pe ușa clasei cu energia acumulată în vacanță și cu dorința de a descoperi și de a acumula noi cunoștințe. În al doilea rând, pentru că și copilul din mine trăiește această zi cu un entuziasm fantastic”, a transmis Ștefan Bîzîc.

Festivitatea a avut și oaspeți din străinătate. O delegație din comuna poloneză Zbuczyn, condusă de primarul localității, aflată în vizită la Băbeni, a luat parte la momentul festiv.

Pentru sute de copii din Băbeni, începutul anului școlar înseamnă revenirea la colegi și profesori după vacanța de vară. Pentru elevii din clasele pregătitoare și pentru bobocii de liceu, emoțiile au fost cu atât mai mari, aceștia pășind pentru prima dată într-o nouă etapă a vieții lor.

Primarul Ștefan Bîzîc a subliniat importanța educației pentru viitorul tinerei generații:

„Educația este cea mai sigură cale către un viitor mai bun, mai curat și mai luminos. Iar fiecare început de an școlar înseamnă un nou drum, noi provocări și noi oportunități pentru copiii noștri.”

Edilul le-a urat elevilor mult succes, rezultate cât mai bune și puterea de a-și urma visurile, iar părinților le-a transmis să rămână aproape de copii și să îi sprijine pe tot parcursul anului școlar.