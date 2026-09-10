STB, în pragul unei restructurări radicale. Remus Borza - Euro Insol: Datoriile reale ar putea depăși 3 miliarde de lei

vineri, 11 septembrie 2026

STB, în pragul unei restructurări radicale. Remus Borza: Datoriile reale ar putea depăși 3 miliarde de lei

Societatea de Transport București intră într-o perioadă de schimbări majore după deschiderea procedurii de insolvență. Remus Borza, managing partner al Euro Insol SPRL, una dintre societățile desemnate în consorțiul care asigură administrarea judiciară provizorie, anunță o restructurare „reală, profundă și radicală” a companiei.

Planul ar urma să atingă practic toate zonele sensibile ale STB: tarifele, gratuitățile și subvențiile, managementul, contractele, achizițiile și cheltuielile, dar și organigrama și numărul de angajați.

Borza susține că modelul de intervenție va fi asemănător celui aplicat în trecut la Hidroelectrica. Una dintre direcțiile analizate este creșterea veniturilor, inclusiv prin reașezarea tarifelor și reducerea călătoriilor frauduloase.

Contractele și achizițiile STB, luate la verificat

O atenție specială va fi acordată contractelor încheiate de societate și modului în care au fost făcute achizițiile. Administratorul judiciar vrea să identifice eventualele contracte împovărătoare și zonele prin care compania pierde bani.

În același timp, Borza critică politizarea conducerilor companiilor de stat și anunță că, acolo unde va fi necesar, criteriile urmărite pentru management vor fi competența, integritatea și loialitatea față de companie.

Datoriile ar putea fi aproape duble față de cifrele oficiale

Situația financiară ar putea fi însă mult mai gravă decât indică datele cunoscute până acum. Oficial, STB raportează datorii de aproximativ 1,5-1,6 miliarde de lei, însă Remus Borza afirmă că valoarea reală ar putea depăși 3 miliarde de lei.

Administratorul judiciar va verifica inclusiv achizițiile, despre care Borza susține că în zona publică și semi-publică ajung uneori să fie realizate la prețuri mult peste cele ale pieței.

10.000 de angajați. Organigrama intră și ea în analiză

STB are aproximativ 10.000 de salariați, iar restructurarea ar putea ajunge și în zona de personal. Deocamdată, Borza spune că nu poate afirma dacă societatea are prea mulți sau prea puțini angajați. Decizia va veni după analiza organigramei, a statului de funcții și a contractului colectiv de muncă.

Dacă vor fi identificate scheme supraîncărcate, în special în zona TESA, administratorul judiciar anunță că va interveni.

În următoarele 40 de zile ar trebui întocmit raportul privind cauzele care au dus STB în insolvență și eventualele persoane responsabile. Creditorii au termen până la 23 octombrie pentru înscrierea creanțelor, iar tabelul preliminar este programat pentru 12 noiembrie.

Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB și a desemnat drept administrator judiciar provizoriu consorțiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL.

Pentru una dintre cele mai mari companii publice din România începe astfel o perioadă decisivă: contracte verificate, cheltuieli tăiate, management evaluat și, posibil, restructurări de personal, într-o încercare de a readuce STB pe linia de plutire.