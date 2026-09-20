Sparle si soparle, 21.09.2026

luni, 21 septembrie 2026

La Secția Neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, organigrama oficială pare să fi devenit lectură facultativă. Pe hârtie există șefi, funcții, atribuții și responsabilități. În poveștile care circulă însă prin secție, lucrurile ar sta mult mai simplu: doctorul Cătălin Preoteasa ar avea funcția, dar o apropiată a sa ar avea puterea. Sursele noastre o descriu drept adevărata „comandantă” a secției. O femeie care, spun acestea, ar fi reușit performanța de a-l „vrăji” atât de bine pe medicul șef încât, atunci când ea spune „dreapta”, secția virează la dreapta, iar când spune „stânga”, toată lumea caută urgent volanul.

Fostul deputat de Vâlcea Constantin Mazilu revine în forță în afacerile cu lucrări publice, prin SCADEC CONSTRUCT SRL, societate specializată în construcția de drumuri și autostrăzi și care apare din nou în lucrări și achiziții ale instituțiilor publice din județul Vâlcea. Iar în privința celui care se află în spatele societății lucrurile sunt clare: datele comerciale actualizate la 10 august 2026 îl indică pe Constantin Mazilu drept asociat cu 100% din SCADEC CONSTRUCT SRL. Societatea, cu CUI 30661608, a fost înființată în septembrie 2012 și are sediul social în București, Sectorul 3, pe strada Anastasie Panu. Domeniul principal de activitate este exact cel în care Mazilu a activat ani la rând: lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor – CAEN 4211. Administratorul societății este Irina Rusănescu, aflată în această poziție din decembrie 2017.

O societate dintr-un sat din județul Argeș, care și-a majorat spectaculos cifra de afaceri în ultimii ani, începe să apară tot mai des în achizițiile administrațiilor locale. BEST IMAGE 2003 SRL a ajuns și în județul Vâlcea, unde numai contractele identificate la Măciuca și Făurești depășesc împreună 1,3 milioane de lei. Cea mai recentă și interesantă atribuire este cea făcută de Primăria Măciuca: aproape 727.000 de lei pentru lucrări la o capacitate de producere a energiei regenerabile. Documentele publice consultate de Ziarul de Vâlcea arată că, în data de 26 august 2026, Comuna Măciuca a finalizat în SEAP o achiziție directă având ca obiect executarea lucrărilor pentru proiectul „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în Comuna Măciuca”.

Scandalul din jurul izvoarelor minerale de la Băile Olănești continuă. Adevarul este unul singur: izvoarele sunt exploatate în baza unui cadru legal, iar concesionarul (societatea Olanesti Riviera SA) și-a respectat obligațiile asumate și verificările efectuate de autoritățile competente nu au constatat motive pentru pierderea dreptului de exploatare. Cu toate acestea, în spațiul public continuă campania pentru așa-numita „eliberare a izvoarelor”, expresie spectaculoasă pentru Facebook, dar care trebuie raportată la realitatea juridică. Resursele minerale nu pot fi preluate prin presiune publică. Există licențe, contracte, obligații și instituții ale statului care stabilesc cine și în ce condiții poate exploata asemenea resurse.

Vâlcea intră într-o perioadă socială extrem de dificilă. Rata șomajului a ajuns la 3,03% la sfârșitul lunii august, însă această cifră nu surprinde încă adevărata dimensiune a loviturii produse de disponibilizările din minerit și de la CET Govora. În spatele statisticilor sunt oameni și familii din Alunu, Berbești, Râmnicu Vâlcea și localitățile învecinate care au rămas fără principala sursă de venit. Potrivit datelor AJOFM Vâlcea, la sfârșitul lunii august erau înregistrați 4.214 șomeri, cu o rată de 3,03%, în creștere față de luna precedentă. Dintre aceștia, numai 1.851 beneficiau de indemnizație, în timp ce 2.363 erau șomeri neindemnizați.