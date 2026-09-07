Sparle si soparle, 07.09.2026

luni, 7 septembrie 2026

Cel mai periculos adversar pentru Mircia Gutău s-ar putea să nu fie unul dintre politicienii care se află astăzi permanent în prim-plan. Râmnicu Vâlcea ar putea căuta în 2028 un candidat nou, cu notorietate profesională și credibilitate în comunitate, dar fără bagajul conflictelor politice acumulate în ultimii 15-20 de ani. Profilul candidatului cu cele mai mari șanse este relativ simplu: un om cunoscut în oraș, cu o carieră profesională solidă, capabil să comunice cu electoratul tânăr, dar și cu generațiile mature, fără vulnerabilități majore și, mai ales, fără imaginea politicianului clasic. Poate fi un antreprenor, un profesionist respectat, un administrator sau o personalitate publică locală. Poate fi o FEMEIE! Puternica, serioasa, cu notorietate!

Sesizarea privind arderile de deșeuri și abandonarea gunoaielor în mai multe zone din Râmnicu Vâlcea a ajuns pe masa Gărzii Naționale de Mediu, iar controlul efectuat în teren a scos la iveală o realitate deloc confortabilă pentru administrația locală. Pe strada Alunului, comisarii au identificat deșeuri abandonate și urme vechi de ardere, iar Primăriei Râmnicu Vâlcea i-au fost impuse măsuri concrete pentru salubrizarea și monitorizarea zonei. Documentul oficial este răspunsul nr. 2034/C.J. Vâlcea din 27 august 2026 al Comisariatului Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu. Controlul a vizat străzile Alunului, Inătești, Morilor și Izvorului, după o sesizare privind arderile ilegale de deșeuri. Echipa Gărzii de Mediu, însoțită de un reprezentant al Primăriei Râmnicu Vâlcea, s-a deplasat în teren pentru verificări.

Pe strada Alunului: deșeuri abandonate și urme de ardere Cea mai gravă situație a fost constatată pe strada Alunului, pe un teren aparținând domeniului public al municipiului.

Schimbare importantă la vârful Administrației Bazinale de Apă Olt, într-un moment în care sistemul Apelor Române este zguduit de scandalul exploatărilor de agregate minerale și de controalele declanșate de Ministerul Mediului. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, Silviu Gheorghe Boțone, om cu vechime în structurile Apelor Române și cu experiență inclusiv în zona de inspecție, urmează să preia conducerea ABA Olt. Numirea capătă însă o miză aparte pentru Vâlcea. Surse ale publicației noastre reclamă o situație care ar trebui verificată urgent în zona Valea lui Stan – Brezoi, pe Valea Lotrului, unde indică activități de exploatare și transport de agregate minerale asociate societății CAZICOM SRL.

O situație care ridică serioase semne de întrebare privind protecția mediului a fost semnalată în zona Câinenii Mari, județul Vâlcea, pe Valea Oltului. Mai mulți pescari au descoperit o conductă din care, potrivit relatărilor și imaginilor făcute publice, se evacuează apă direct în râul Olt. Cei care au ajuns la fața locului susțin că apa evacuată avea o culoare diferită de cea a râului și un miros puternic, greu și neplăcut.

Un spectacol greu de digerat se joacă acum pe spatele a mii de familii din Râmnicu Vâlcea. Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, avertizează dramatic că aproximativ 10.000 de locuințe riscă să rămână fără apă caldă și chiar fără căldură la iarnă. Numai că există un detaliu uriaș pe care fostul ministru pare să-l treacă foarte repede sub tăcere: exact în perioada în care el conducea Ministerul Energiei s-a gestionat calendarul care a împins CET Govora către oprirea producției pe cărbune, fără ca tranziția către noua centrală să fie asigurată până la capăt. Astăzi, Bogdan Ivan descoperă pericolul. Astăzi cere bani. Astăzi vorbește despre oameni. Astăzi se declară îngrozit că Râmnicu Vâlcea ar putea rămâne fără apă caldă. Dar unde era această revoltă când era ministrul Energiei?