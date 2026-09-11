ȘOCANT! Doi copii de 11 și 13 ani din Berbești au ucis doi cățeluși și au rănit alți cinci. Părinții, amendați cu DOAR 500 DE LEI!

vineri, 11 septembrie 2026

Un caz de o cruzime greu de imaginat zguduie județul Vâlcea. Doi minori, de numai 11 și 13 ani, sunt indicați de polițiști drept autorii faptelor în urma cărora doi cățeluși de aproximativ o lună au murit, iar alți cinci au fost răniți. Animalele ar fi fost atacate cu un obiect tăietor-înțepător, dar și cu obiecte contondente.

Iar sancțiunea contravențională aplicată părinților? 500 de lei pentru nesupravegherea corespunzătoare a minorilor. O sumă care, raportată la gravitatea și consecințele celor întâmplate, pare infimă.

Doi cățeluși morți, cinci răniți

Incidentul a fost sesizat în seara de 10 septembrie, în jurul orei 19:30, de un bărbat din Berbești. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au găsit două animale moarte și alte cinci cu leziuni.

Cățelușii răniți au fost transportați la un cabinet veterinar și au primit îngrijiri de specialitate, rămânând ulterior în custodia persoanei care a alertat autoritățile.

Primele verificări au indicat o situație și mai gravă decât cea relatată inițial: animalele nu ar fi fost rănite doar cu un obiect tăietor-înțepător, ci și prin lovire cu obiecte contondente.

Polițiștii au stabilit că presupusele fapte ar fi fost comise de doi copii, unul de 11 ani și celălalt de 13 ani, ambii din Berbești.

500 de lei. Atât este amenda aplicată părinților

În timp ce două animale au murit și alte cinci au avut nevoie de intervenția medicului veterinar, părinții minorilor au primit o amendă contravențională de 500 de lei pentru nesupravegherea corespunzătoare a copiilor, potrivit IPJ Vâlcea.

Este imposibil să nu apară întrebarea: poate o asemenea sancțiune să aibă vreun efect real într-un caz atât de grav?

Amenda nu reprezintă însă singura consecință juridică. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și rănirea cu intenție a animalelor, cercetările continuând sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.

Totodată, DGASPC Vâlcea a fost informată pentru analizarea situației și luarea măsurilor care intră în competența instituției.

Un uriaș semnal de alarmă

Dincolo de dosarul penal și de cei 500 de lei, cazul ridică o problemă mult mai profundă. Cum ajung doi copii de 11 și 13 ani să exercite o asemenea violență asupra unor animale de numai o lună?

Nu vorbim despre o simplă „copilărie”. Vorbim despre un comportament violent care trebuie analizat serios de familie și de instituțiile competente, astfel încât să fie înțelese cauzele și prevenită repetarea lui.

Doi cățeluși au murit. Cinci au fost răniți. Iar părinții au fost amendați cu 500 de lei.

Cazul de la Berbești trebuie să fie un semnal de alarmă pentru părinți, școală și întreaga comunitate: violența împotriva animalelor nu poate fi banalizată, indiferent de vârsta celor implicați.