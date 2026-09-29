Septembrie, lună a investițiilor la Călimănești: proiect de aproape 25 de milioane de lei, școli modernizate și transport public inteligent

miercuri, 30 septembrie 2026

Septembrie, lună a investițiilor la Călimănești: proiect de aproape 25 de milioane de lei, școli modernizate și transport public inteligent

Luna septembrie 2026 a adus mai multe proiecte importante pentru orașul Călimănești. Administrația condusă de primarul Florinel Constantinescu a continuat investițiile în infrastructură urbană, educație, transport public și servicii, unul dintre cele mai importante proiecte intrând efectiv în etapa de execuție.

Investiția majoră a lunii este proiectul de aproape 25 de milioane de lei destinat îmbunătățirii mobilității urbane. Acesta prevede realizarea trotuarelor din zona Seaca până la intersecția străzilor Pieței și Calea lui Traian, modernizarea trotuarelor existente până în zona Centrului multifuncțional și, mai ales, construirea unui pasaj pietonal subteran în zona Cozia.

Constructorului i-a fost predat amplasamentul din zona Seaca în 16 septembrie, lucrările fiind programate să pornească din zona intersecției cu strada Serei. Pentru desfășurarea investiției au fost introduse, începând din 22 septembrie, și restricții temporare de circulație pe un sector al DN7/Calea lui Traian.

Un alt capitol important al lunii septembrie a fost educația. Unitățile de învățământ din Călimănești au beneficiat de dotări de peste 4 milioane de lei, printr-un proiect finanțat prin PNRR. Investiția a vizat Liceul de Turism și Servicii Publice „Neagoe Basarab” și structurile arondate, de la nivel preșcolar până la liceal.

Au fost achiziționate mobilier nou, echipamente digitale pentru sălile de clasă, dotări pentru laboratoarele de informatică și științe, materiale didactice și echipamente destinate atelierelor de practică.

Administrația locală a făcut în septembrie și pași pentru dezvoltarea transportului public modern. Consiliul Local a aprobat preluarea în proprietatea orașului a opt stații de îmbarcare-debarcare realizate în cadrul proiectului „Sisteme de transport inteligente”, precum și a echipamentelor ITS destinate autobuzelor și microbuzelor electrice. Bunurile au fost puse la dispoziția operatorului ETA SA pentru serviciul de transport public.

Tot în septembrie, Primăria a constituit comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție aferent proiectului „Extindere, echipare clădire GPP Călimănești”, ceea ce indică avansarea unei noi investiții în infrastructura educațională. În aceeași perioadă a fost constituită și comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor proiectului „Pădure-Parc-Zonă de agrement și recreere”.

Pe agenda administrației s-a aflat și sistemul centralizat de încălzire. În 18 septembrie a fost pus în transparență decizională proiectul privind prețul local pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse pe bază de apă geotermală, precum și prețul facturat populației începând cu 1 noiembrie 2026.

Finalul lunii a adus o nouă ședință a Consiliului Local, convocată pentru 29 septembrie. Pe ordinea de zi s-au aflat rectificarea bugetului local, modificări ale organigramelor administrației și Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică, precum și un parteneriat cu Liceul „Neagoe Basarab” pentru facilitarea accesului elevilor la spectacole de teatru și alte manifestări culturale.

Prin amploarea investițiilor aflate în derulare, septembrie a fost o lună intensă pentru administrația din Călimănești. Proiectul de aproape 25 de milioane de lei pentru trotuare și pasajul subteran de la Cozia, investițiile de peste 4 milioane de lei în școli, infrastructura pentru transportul public electric și proiectele de agrement conturează direcțiile de dezvoltare urmărite de administrația condusă de Florinel Constantinescu.