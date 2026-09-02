Arhiepiscopia Râmnicului organizează mai multe manifestări cu prilejul Sărbătorii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Ocrotitorul Spiritual al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada 1- 28 septembrie.

Astfel, luna Septembrie va fi închinată Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în Eparhia Râmnicului și prieteniei dintre poporul român și cel georgian, prilejuind organizarea unor serii de evenimente, precum: simpozioane naționale, colocvii și lansări de carte, concerte de muzică religioasă, expoziții de icoane, un tur de ciclism și mai multe pelerinaje.

Evenimentele organizate reprezintă o recunoaștere meritorie a bogatei contribuții în plan duhovnicesc, cultural și administrativ, pe care Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a avut-o ca păstor al Eparhiei Râmnicului, dar și în plan misionar, prin sprijinirea culturii și a spiritualității creștine atât în Georgia natală, cât și în alte comunități creștin-ortodoxe.

Septembrie 2026, Luna Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în Eparhia Râmnicului și a prieteniei între poporul român și cel georgian

Marți, 1 septembrie

Lansarea programului duhovnicesc-cultural „Septembrie 2026, Luna Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în Eparhia Râmnicului și a prieteniei între poporul român și cel georgian”.

Sâmbătă, 5 septembrie

Ora 11.00 - „Comuniune în mișcare”, tur de ciclism, organizat de Protoieria Călimănești și Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” din Arhiepiscopia Râmnicului.

Duminică, 6 septembrie

Ora 9.00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Călimănești II.

Marți, 8 septembrie

Ora 17.00 - Expoziția de icoane pe sticlă „Chipuri ale sfințeniei”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

Miercuri, 9 septembrie

Colocviul „Cultura și spiritualitatea română de la Sfântul Neagoe Basarab și Sfânta Cuvioasă Platonida la Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” – Protoieria Călimănești

Joi, 10 septembrie

Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic”. A XXIV-a sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale și Premoderne „Sfântul Antim Ivireanul”

Ora 11.00 - Secțiunea „Ateneul artistic G. Popescu-Vâlcea”. Lansarea volumului Elenei Stoica, Corabia salvatoare, Sala „Emaus” a Centrului Cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Vineri, 11 septembrie

Ora 12.00 – Colocviul „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, chip al sfințeniei, al ascultării și al smereniei în Didahiile Sfântului Ierrah Antim Ivireanul”, Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

Duminică, 13 septembrie

Ora 9.00 - Sfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul Colonie al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Luni, 14 septembrie

Conferința „Sfânta Crucea și vocația femeii creștine: mărturie, jertfă și iubire”. Invitați: pr. Alexandru Anastasiu, Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Marți, 15 septembrie

Ora 17.00 – Simpozionul Național: Familia – spațiu al prezenței lui Dumnezeu și al comuniunii în Biserică, Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Joi, 17 septembrie

Ora 11.00 – „Cercetări de cultură medievală și premodernă”,având în program: pr. prof. univ. dr. Florin Șerbănescu: Ioan Arhimandritul în pragul canonizării”

Lansare de carte: prof. dr. Florian Copcea, Scrieri vechi. Explorări hermeneutice. Sala „Emaus” a Centrului Cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Vineri, 18 septembrie

Ora 17.00 - „Icoanele sfinţilor - chipuri ale moştenitorilor nestricăciunii”, vernisarea expoziției de icoane la Mănăstirea „Sfântul Antim” din Râmnicu Vâlcea.

Duminică, 20 septembrie

Ora 18.00 – Concert de muzică psaltică „Cele ce au iubit Lumina și au mărturisit Viața”, Grupul psaltic „Gherasim Saffirin”, Catedrala Arhiepiscopală.

Luni, 21 septembrie

ora 10.00 - Simpozionul Național: Ofrande ale iubirii către Hristos – sfinte și cuvioase din Arhiepiscopia Râmnicului, Sala de conferințe a Protoieriei Călimănești.

Marți, 22 septembrie

Ora 12.00 – Colocviul „Chipuri de sfinte femei din Arhiepiscopia Râmnicului”, Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

Miercuri, 23 septembrie,

Ora 17.00 - „Din jertfă spre lumină. Concert închinat sfintelor femei și Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul ”, susținut de Corala „Benedictus” a Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin”, la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Joi, 24 septembrie

Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic. A XXIV-a sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale și Premoderne „Sfântul Antim Ivireanul”.

Ora 11,00, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”: secțiunea „Sfântul Antim Ivireanul în memoria spirituală și culturală”, Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural-pastoral „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Vineri, 25 septembrie

Ora 19.00 - Concertul dedicat Sfântului Antim Ivireanul, susținut de Corul „Eufonia”, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea.

Sâmbătă, 26 septembrie

Ora 9.00 – Cinstirea Sfântului Neagoe Basarab și a Sfintei Cuvioase Platonida la ctitoria lor de la Mănăstirea Ostrov. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

​Ora 17.00 - Slujba de priveghere la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.

Duminică, 27 septembrie

Ora 9.00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.