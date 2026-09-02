joi, 3 septembrie 2026

Senatorul Andra Bică: „Nevoile copiilor nu intră în vacanță, iar profesorii merită respect și salarii decente”

Senatorul PSD de Vâlcea Andra Bică intervine în dezbaterea privind viitorul educației și critică două dintre temele care au provocat îngrijorare în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice: posibilitatea ca bursele sociale să nu mai fie acordate în timpul vacanțelor și limitarea resurselor destinate salarizării profesorilor.

Parlamentarul vâlcean consideră că eventualele economii bugetare nu trebuie făcute pe seama copiilor vulnerabili și a oamenilor care lucrează în sistemul de învățământ.

„Nevoile copiilor nu dispar odată cu ultimul clopoțel”

Una dintre propunerile aflate în discuție vizează acordarea burselor sociale numai în perioada cursurilor. Andra Bică se declară împotriva unei asemenea măsuri și subliniază că bursa socială nu reprezintă o recompensă pentru participarea la ore, ci un sprijin destinat copiilor aflați în situații dificile.

Este vorba despre elevi proveniți din familii cu venituri reduse, copii orfani, copii aflați în situații familiale complicate sau care se confruntă cu probleme de sănătate.

„Ce se schimbă în viața acestor copii atunci când începe vacanța? Nevoile lor nu intră în vacanță. Problemele de sănătate nu dispar, lipsurile unei familii nu dispar, iar cheltuielile nu se opresc odată cu ultimul clopoțel”, transmite senatorul PSD de Vâlcea.

În opinia Andrei Bică, tocmai caracterul social al acestor burse justifică menținerea lor și în lunile în care elevii nu merg la cursuri.

„Bursa socială nu este un premiu pentru prezența la școală. Este o formă de sprijin pentru un copil aflat într-o situație dificilă, iar situația sa socială sau medicală nu se schimbă în timpul vacanței”, subliniază parlamentarul.

Andra Bică: „Plata decentă a profesorilor nu poate fi catalogată drept populism”

Senatorul vâlcean reacționează și la discuțiile apărute în spațiul public referitoare la viitoarea lege a salarizării și la posibilitatea limitării fondurilor suplimentare pentru Educație.

Andra Bică respinge ideea că majorarea resurselor destinate salarizării cadrelor didactice ar putea reprezenta o măsură populistă.

„Nu pot considera populism plata decentă a profesorilor. Ani la rând le-am cerut răbdare. Le-am cerut să accepte schimbări, restricții, reforme și promisiuni amânate. Iar acum ajungem din nou să discutăm despre cât ne permitem să investim în oamenii care îi educă pe copiii noștri”, afirmă senatorul.

În opinia sa, educația trebuie privită ca o investiție strategică, nu ca un domeniu din care statul poate reduce permanent cheltuielile atunci când apar probleme bugetare.

„Cât mai poate suporta sistemul de educație? Cât mai pot suporta profesorii? Și, mai ales, cât mai pot suporta copiii României?”, întreabă Andra Bică.

Mesajul senatorului PSD de Vâlcea este categoric: dacă statul trebuie să facă economii, acestea trebuie identificate în alte zone ale administrației și bugetului.

„O societate care își neglijează educația este o societate care își compromite viitorul. Dacă trebuie făcute economii, ele trebuie căutate în altă parte. Educația a suportat suficient.”