Senatorul Andra Bică, alături de copiii din Ionești: ghiozdane și rechizite înainte de primul clopoțel

sâmbătă, 5 septembrie 2026

Senatorul Andra Bică, alături de copiii din Ionești: ghiozdane și rechizite înainte de primul clopoțel

Cu doar câteva zile înainte de debutul noului an școlar, senatorul PSD de Vâlcea Andra Bică s-a întors în comuna natală, Ionești, unde a oferit ghiozdane și rechizite mai multor copii din localitate.

Pentru parlamentarul vâlcean, vizita a avut și o puternică încărcătură sentimentală. Ionești este locul în care Andra Bică s-a născut și de care spune că o leagă numeroase amintiri și oameni dragi.

Senatorul i-a revăzut cu această ocazie pe copiii pe care îi cunoscuse în vizitele anterioare și a dorit să le facă o bucurie înaintea primului clopoțel. Ghiozdanele și rechizitele oferite au fost însoțite de urări pentru un an școlar cât mai bun.

„Îmi doresc să pornească în noul an cu încredere, să rămână curioși, să învețe cu plăcere și să se bucure de tot ceea ce vor descoperi”, a transmis Andra Bică.

Parlamentarul vâlcean a avut și un mesaj special pentru părinți, pe care i-a felicitat pentru grija și eforturile depuse în creșterea și educarea copiilor.

„I-am privit astăzi și m-am bucurat să văd copii frumoși, crescuți cu grijă și iubire, iar pentru asta îi felicit din inimă pe părinții lor, cei care le sunt alături în fiecare zi și pun atât de mult din ei în creșterea și educația lor”, a mai transmis senatorul PSD Vâlcea.

Întâlnirea de la Ionești s-a încheiat cu promisiunea că va reveni în comuna natală pentru a-i revedea pe copii și pentru a afla cum evoluează și ce planuri își fac pentru viitor.

„M-am bucurat din suflet de timpul petrecut împreună și am plecat cu același sentiment frumos pe care îl am de fiecare dată când ajung acasă, la Ionești. Voi reveni cu drag, să-i văd crescând și să aflu ce mai fac, ce îi bucură și ce planuri își fac pentru viitor!”, a declarat Andra Bică, senator PSD de Vâlcea.