duminică, 27 septembrie 2026

Senatoarea Andra Bică: „Nu voi vota învestirea Guvernului Mureșan! Profesorii și elevii au nevoie de soluții concrete, nu de promisiuni”

Senatoarea de Vâlcea Andra Bică anunță că nu va vota învestirea Guvernului propus de Siegfried Mureșan, criticând în special măsurile prevăzute pentru Educație și lipsa, în opinia sa, a unor termene și soluții concrete pentru problemele profesorilor și elevilor.

Parlamentarul spune că a analizat programul de guvernare, acordând o atenție deosebită capitolului dedicat Educației și Cercetării.

„Când ajunge la problemele cu care se confruntă astăzi profesorii și elevii, documentul se oprește la formulări generale”, afirmă Andra Bică.

Senatoarea amintește că Legea nr. 141/2025 a stabilit norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru majoritatea profesorilor de gimnaziu și liceu, în timp ce noul program vorbește despre „regândirea” normei și „ajustarea” efectivelor de elevi.

„Nu spune însă dacă profesorii vor reveni la 18 ore, când s-ar întâmpla acest lucru și câți elevi vor fi, în mod real, într-o clasă”, susține parlamentarul vâlcean.

Andra Bică atrage atenția și asupra efectelor pe care clasele numeroase le pot avea asupra procesului educațional. În opinia sa, într-o clasă aglomerată profesorului îi rămâne mai puțin timp pentru elevii care au nevoie de explicații sau sprijin individual.

De asemenea, senatoarea solicită clarificări privind activitățile remediale, numărul consilierilor școlari și sprijinul destinat elevilor din comunitățile mici.

„Programul menționează tichete de transport, însă nu explică ce soluție are pentru copilul care trebuie să ajungă zilnic la o școală din altă localitate și nu are o cursă potrivită. Nici pentru extinderea programului «Masă sănătoasă» nu precizează câți copii vor beneficia și când”, afirmă Andra Bică.

Un alt punct criticat este plata cu ora. Potrivit senatoarei, programul nu stabilește un termen și un tarif concret, actualizarea fiind condiționată de existența spațiului fiscal.

Andra Bică susține că nemulțumirile existente în sistemul de educație după măsurile adoptate de fostul Guvern Bolojan necesită răspunsuri precise, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți și elevi.

„Profesorii cer răspunsuri despre norma didactică, plata muncii și condițiile în care predau. Părinții vor să știe că fiecare copil primește atenția și sprijinul de care are nevoie”, declară senatoarea.

În final, Andra Bică își anunță explicit votul împotriva învestirii noului Executiv, argumentând că nu poate susține continuarea unei direcții pe care o consideră nefavorabilă sistemului de învățământ:

„Am susținut în Parlament soluții pentru problemele școlii. Nu pot cere profesorilor și elevilor să suporte în continuare consecințele acestor măsuri și apoi să votez un guvern care promite continuarea aceleiași direcții. Nu voi vota învestirea Guvernului Mureșan!”